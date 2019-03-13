Микрофинансовые организации: кто дает нам деньги под драконовские проценты

Долги наших граждан по кредитам к началу 2019 года достигли рекордной величины - 16 трлн рублей! Это почти вдвое больше, чем было на начало 2013 года, - 8,5 трлн.

Растет и доля людей, у которых множится число открытых кредитов. По итогам 2018 года количество тех, у кого их набралось уже более пяти, достигло 7%.

В какой-то мере ажиотаж был вызван снижением ставок по кредитам, которое продолжалось весь предыдущий год. Но новые кредиты часто берутся для того, чтобы расплатиться по старым. И порой граждане идут за деньгами вовсе не в банки, где заемщик должен доказать свою платежеспособность, а в микрофинансовые организации (МФО) - там ссудить готовы практически всех, независимо от доходов - но зато под драконовские проценты.

Эта тема в очередной раз всплыла и в Послании президента Федеральному собранию и во время недавней встречи Владимира Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Почему же власти не запрещают каким-то конторам фактически заниматься ростовщичеством?

Чем плохи МФО?

- Ставки по микрокредитам даже в белых, работающих полностью по закону микрофинансовых организациях, составляют сейчас порядка 300% годовых, - говорит адвокат Дмитрий Лесняк. - Это при том, что ставки по обычным банковским потребительским кредитам в среднем на уровне 12 - 17% годовых. Почувствуйте разницу.

Зачем вообще они нужны?

Банкам не очень интересно заниматься мелкими суммами из серии «занять до зарплаты». Эту нишу и занимают МФО. Средняя сумма микрозайма колеблется в районе 10 тысяч рублей. Фактически это «кредиты для бедных».

Почему их не запрещают?

Специалисты объясняют так. Если человеку позарез нужны деньги - не хватает на еду, лекарства, расплату по предыдущим долгам, - он где-то их все равно будет искать. Родственники и знакомые не всегда помогут. А не будет возможности одолжить до зарплаты у официальных МФО - увеличится число черных ростовщиков, которых и так нынче немало.

- В чем действительно у нас проблема - это борьба с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка, которых мы не регулируем. Они предлагают незаконную рекламу своей деятельности. Поэтому мы ставим вопрос, что все-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют такую незаконную деятельность незаконных микрофинансовых организаций, - так прокомментировала ситуацию на встрече с Владимиром Путиным глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Незаконные ссуды - это еще полбеды. Часто черные кредиторы откровенно мошенничают. Самая характерная схема выглядит так. Кредит выдается под залог квартиры (причем сумма ссуды явно не соотносится с полной стоимостью недвижимости - типа 200 тысяч под квартиру ценой в 2 миллиона). Но оформляется это дело не договором залога (как полагается по закону), а как купля-продажа с последующим обратным выкупом. То есть, мол, когда заемщик выплатит долг - квартира к нему вернется. Но с возвратом часто возникают проблемы. И немало граждан уже обивают пороги судов, пытаясь доказать, что свою квартиру за десятую часть ее стоимости они вовсе продавать не планировали.

- Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов, - пояснила Набиуллина.

Деятельность МФО у нас, конечно же, пытаются регулировать. Год назад был принят целый пакет мер. Установлено, что проценты по таким займам не могут превышать более чем в три раза саму сумму займа. С 1 июля 2019 года - более чем в два раза. Есть теперь ограничения и по самим процентам - не так давно они вообще зашкаливали за 700% годовых.

Столько микрокредитов набрали россияне.

Как отличить черных ростовщиков?

Главный признак - официальное МФО должно значиться в специальном реестре, который ведет Центробанк. (На сайте cbr.ru ищите «Государственный реестр микрофинансовых организаций»).

Адвокат Дмитрий Лесняк советует потенциальным клиентам МФО обращать внимание еще на несколько признаков.

- Объявления «на заборе» или сомнительных интернет-досках лучше игнорировать. Как минимум это должна быть реклама в официальных СМИ.

Содержание объявления тоже имеет значение. «Дадим деньги быстро без всяких документов» - так не бывает даже у МФО.

- В договоре обязательно должны быть прописаны условия, на которых выдается ссуда: полный процент, график платежей. Также там обязательно должен быть указан реестровый номер МФО. Если деньги выдаются под залог квартиры, с вами должен быть заключен именно договор залога, что-то иное - верный признак того, что вы можете попасть в опасную ситуацию.

- Будьте осторожны, если представитель кредитора назначает вам встречу где-нибудь в кафе или вообще под дверьми какой-нибудь юридической консультации. И именно там предлагает вам подписать важные документы. Бегите лучше сразу!

- Бежать стоит и в том случае, если в такой же обстановке вам пытаются передать сами деньги наличными. Только через кассу. Либо переводом на счет в банке.

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