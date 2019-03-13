«Работать уборщицей не стыдно»: Роза Сябитова рассказала, с чего начинала карьеру

Ведущая популярного телешоу и владелица собственного брачного агентства своего имени уже больше 10 лет вместе с остроумной Ларисой Гузеевой не сходит с телеэкрана. Роза Сябитова фигура противоречивая, оттого и интересная зрителям «Давай поженимся». 57-летней телесвахе доверяют свои судьбы женщины, отчаявшиеся в поисках вторых половинок. Ну и мужчины не остаются в стороне. Сябитова с успехом монетизирует свою популярность не только предлагая услуги своего агентства, но и рекламой всего на свете в соцсети.

Но ее путь к популярности и известности был тернист. Когда-то Роза мечтала о карьере киноактрисы, однако мечты рухнули. Сябитова призналась своим фанатам в Инстаграм, что когда-то ей, провалившей поступление в актерский вуз, пришлось махать тряпкой и выбрать совсем не звездную профессию.

syabitova_roza Я работала уборщицей...и знаете... мне не стыдно!

- Я работала уборщицей… и знаете... мне не стыдно! - пишет телеведущая. - Мало кто знает, что после школы я пробовала поступить во ВГИК, но Сергей Бондарчук посчитал меня слишком практичной для актрисы. В итоге я получила профессию инженера-программиста.

syabitova_roza Недавно я просматривала старые видео записи, и неожиданно поймала себя на мысли, что со мной что-то не так.

Превратности судьбы не остановили предприимчивую Сябитову. - В лихие 90-е освоила профессии владелицы ювелирного магазина, няни и — та-дам! — уборщицы. Хотя в итоге судьба все равно привела меня на ТВ, - продолжает Роза и предложила подписчикам рассказать, а что они умеют, вдруг кому-то из ее почитателей или ей самой понадобятся такие специалисты.

- Сарафанное радио — штука архинужная. Я сама очень люблю полезные знакомства, может и себе что-то присмотрю! - написала она.

Напомним, Роза Сябитова появилась на телеэкранах в 2008 году. Шоу «Давай поженимся» с успехом идет на центральном канале по сей день. Телеведущая создала себе репутацию профессиональной свахи в масштабах страны. Сама была замужем дважды. С первым мужем Михаилом, чью фамилию носит, прожила в браке 10 лет до кончины супруга, вырастила двоих детей Дениса (29 лет) и Ксению (26 лет). Вторым муж стал участник ее передачи Юрий Андреев, однако через три года отношений они развелись.

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Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова стала героиней программы Марии Шукшиной «В гости по утрам», в которой как обычно не стала лукавить по поводу своей сложной личной жизни и чему она обязана прекрасному внешнему виду, а рассказала откровенно все как есть. Так известная сваха страны призналась, что ее мама была алкоголичкой, а ее муж умер очень рано, оставив ее с двумя детьми на руках. И Сябитовой пришлось многое сделать для того, чтобы добиться успеха. Когда Розу пригласили на телевидение, она понимала, что она должна выглядеть на все сто, поэтому она начала активно худеть. За короткий период она сбросила 20 кг лишнего веса, что не могло отразиться на качестве кожи. Как следствие – телезвезда пришла к пластическому хирургу (подробности)