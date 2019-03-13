Битва за Брекзит: Британский парламент не поддержал сделку с Евросоюзом

Тереза Мэй вновь проиграла британскому парламенту в битве за брекзит. Палата общин не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. Поправки к нему британский премьер-министр согласовала незадолго с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Они предложили дополнить 585-страничное соглашение юридическими гарантиями, которые предусматривают дополнительные переговоры о границе между Ирландией (которая входит в состав Великобритании) и Северной Ирландией до конца 2020 года.

В итоге за новый вариант проголосовали 242 депутата, против — 391. До запланированного начала реализации плана по брекзиту остается чуть больше двух недель — 29 марта, а проигрыш премьер-министра может привести к переносу этой даты.

Аргументы Терезы Мэй в защиту нового плана остались не услышаны парламентом. Возможно, потому, что премьер настолько активно защищала новый вариант соглашения, что даже сорвала голос.

- Я стремлюсь выполнить волю народа, высказанную на референдуме. Но я также стремлюсь к тому, чтобы выход состоялся спокойно, с соглашением, и я уверена, большинство в парламенте считает так же, - заявила Мэй.

То, что новый вариант соглашения про брекзиту, скорее всего, провалится, было понятно заранее. Перед началом голосования поддержать проект отказались представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Хоть их число и невелико, но только с ними у консерваторов возможно большинство в парламенте.

Евроскептики из группы European Research Group также остались недовольны обновленным соглашением. А главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс и вовсе заявил, что в случае принятия нового проекта по брекзиту юридический риск остается неизменным.

БРЕКЗИТ БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ

Сегодня парламенту предстоит проголосовать о выходе Британии из Евросоюза 29 марта, но уже без соглашения. Если депутаты отвергнут и этот вариант, то в четверг состоится еще одно голосование — об обращении Соединенного Королевства к ЕС с просьбой продлить процесс выхода Британии из состава Евросоюза.

Но правительство Великобритании уже подготовилось к тому, что парламент может поддержать так называемый «жесткий брекзит», выход Соединенного Королевства из ЕС без договоренностей. В этом случае основной проблемой для властей Британии станет ирландский вопрос. Поэтому правительство обязалось не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, пересекающих ирландскую границу. Конечно, это правило не будет распространяться на химикаты, необработанные алмазы и краснокнижных животных.

Что же касается товаров, которые поступают из Ирландии, то их не коснутся новые пошлины на импорт. Эта продукция будет облагаться обычными таможенными пошлинами.

А вот британские товары, которые будут отправлять в Ирландию, наоборот, могут быть обложены дополнительными тарифами.

Но, как утверждают в британском правительстве, эти меры временные.

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