Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-23T17:39:23+03:00

Для ирландской стороны выход Великобритании из ЕС без соглашения - наихудший возможный сценарий

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Процесс выхода Великобритании из Евросоюза представляется наихудшим возможным сценарием для Ирландии. Однако ирладнские власти приняли необходимые фискальные меры для смягчения негативных последствий Brexit.

- Brexit "без сделки" – наихудший возможный исход для Ирландии и ЕС. На Ирландию Brexit повлияет больше, чем на другие страны-члены ЕС. Однако мы по-прежнему убеждены в надежности нашей экономики и в том, что мы провели необходимую бюджетную политику, - прокомментировали в министерстве финансов Ирландии.

Также в ведомстве отметили, что на Ирландию Brexit повлияет больше, чем на другие страны-члены ЕС иза тесных экономических и политических связей с Британией, сообщает "РИА-Новости".

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. На днях премьер-министр Британии Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза . Однако, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после брексит. Власти представили подробный план выхода страны из состава Евросоюза.