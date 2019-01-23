Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Процесс выхода Великобритании из Евросоюза представляется наихудшим возможным сценарием для Ирландии. Однако ирладнские власти приняли необходимые фискальные меры для смягчения негативных последствий Brexit.
- Brexit "без сделки" – наихудший возможный исход для Ирландии и ЕС. На Ирландию Brexit повлияет больше, чем на другие страны-члены ЕС. Однако мы по-прежнему убеждены в надежности нашей экономики и в том, что мы провели необходимую бюджетную политику, - прокомментировали в министерстве финансов Ирландии.
Также в ведомстве отметили, что на Ирландию Brexit повлияет больше, чем на другие страны-члены ЕС иза тесных экономических и политических связей с Британией, сообщает "РИА-Новости".
Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. На днях премьер-министр Британии Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза . Однако, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после брексит. Власти представили подробный план выхода страны из состава Евросоюза.
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