2019-03-13T16:55:10+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге откроется второй Дом сопровождаемого проживания

Здесь особенные подростки учатся жить самостоятельно, без опеки родителей
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Сопровождаемое проживание - хорошая альтернатива психоневрологическим интернатам. Фото предоставлено Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».Сопровождаемое проживание - хорошая альтернатива психоневрологическим интернатам. Фото предоставлено Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».
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В России все чаще и чаще обсуждается тема сопровождаемого проживания людей с глубокими ментальными нарушениями. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это хорошая альтернатива психоневрологическим интернатам. Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» не просто давно ведёт работу по внедрению подобной практики, но и планирует в рамках проекта «Добрые соседи: живём рядом» её расширить.

Рассказывает заместитель руководителя «ГАООРДИ» по социальному развитию Ольга Эгель:

– В 2019-м очень много социальных проектов, которые заручились поддержкой Фонда президентских грантов, поднимают тему сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями. Как Вам кажется, почему в этом году так активно обсуждается эта тема?

– Скорее всего, это связано с тем, что на сегодняшний день очень многие НКО в России вкладываются в развитие таких проектов. Каждая идея должна сначала «вызреть» и «дать всходы». Мы сейчас живем в очень интересное время «прорыва» отдельных социальных проблем. Одна из таких проблем – это как раз внедрение такой услуги, как сопровождаемое проживание. Опыт западных НКО показывает, что инициатива и прорывы всегда происходят снизу, а не сверху, то есть, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Наши родители, которые воспитывают своих детей, имеющих инвалидность и различные нарушения, сегодня обрели большую независимость и смелость в своих суждениях, мечтах и инициативах. Благодаря этому среди родителей стали появляться лидеры, которые готовы жертвовать своим временем, здоровьем и силами, чтобы изменить текущую ситуацию, связанную с жизнеустройством своих, да и не только своих, выросших детей. Они понимают, что в нашей стране государство после ухода родителей из жизни может гарантировать переход детей лишь в психоневрологический интернат (ПНИ). Естественное желание каждого родителя позаботиться о будущем своего выросшего чада заставляет улучшать существующую модель, хотя бы для того, чтобы была альтернатива ПНИ. Чтобы каждый человек с инвалидностью, имеющий нарушения, которые не позволят ему самостоятельно в родном доме за собой ухаживать и кому требуется регулярная или постоянная помощь сопровождающего, мог бы выбирать, где, как и с кем он хочет жить.

– Почему важно поддерживать проекты, направленные на продвижение идеи сопровождаемого проживания? Какие проблемы эти проекты решают?

– Готовность поддерживать проекты, которые ставят целью развитие различных форм проживания людей с инвалидностью, говорит о зрелости общества в целом и смелости государства признавать данную проблему. Благодаря финансовой поддержке многие НКО смогли и еще смогут отработать различные модели жизненного устройства людей с тяжелыми формами инвалидности. Это чаще всего инновационные проекты, которые учитывают не только потребности самих людей с инвалидностью и их родителей, но и разрабатывают максимально рациональный бюджет и оптимальное расходование средств на оказание социальных услуг. Что, в свою очередь, даёт возможность создания более экономичных и экологичных по отношению к людям проектов, которые могут вырасти в различные государственные программы и «дорожные карты». Ни одна, даже самая гениальная и жизнеспособная идея, не может превратиться в реальность, если в нее не вложить ресурсы, и не только человеческие и интеллектуальные, но и материальные.

Так выглядит Дом сопровождаемого проживания в ЖК «Новая Охта» в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».

Так выглядит Дом сопровождаемого проживания в ЖК «Новая Охта» в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».

– Как развивается проект Дома сопровождаемого проживания на территории ЖК «Новая Охта»?

– На сегодняшний день в Доме сопровождаемого проживания в ЖК «Новая Охта» проживает 19 человек, трое из которых пришли к нам из системы государственного стационарного обслуживания (из интернатов). Большая часть жильцов уже остается в Доме на выходные и праздничные дни, что способствует их сплочению и возникновению более доверительных отношений между собой. Всё чаще наши ребята остаются «дома», а не едут «в гости к маме». Подобные формулировки уже говорят сами за себя, – это значит, что наш Дом сопровождаемого проживания стал для них родным домом, а это для нас самый большой результат. Если говорить о развитии проекта, то можно уже с уверенностью сказать, что в 2019 году «Группа Компаний ЛСР» передает ГАООРДИ второй дом и помещение для организации трудовых и творческих мастерских.

– Как организована работа в трудовых мастерских?

– Трудовые мастерские представляют собой оборудованные помещения для организации дневной занятости ребят, проживающих в Доме сопровождаемого проживания, затем к ним присоединятся и ребята, проживающие во втором Доме сопровождаемого проживания. Мастерские состоят из двух основных помещений, в которых будут располагаться инклюзивное кафе-мастерская и небольшой цех по производству сувенирной продукции, по производству простейших работ, таких как: сборка, упаковка и сортировка.

– Как будет работать институт социальных кураторов?

– Институт социального кураторства – это технология, которая позволяет организовать более индивидуальное сопровождение жизни человека с нарушениями. Куратор – это человек, который знаком с особенностями работы с людьми с психологической, этической и социально-бытовой точек зрения. В нашем случае, кураторы выбираются из числа социальных работников Дома сопровождаемого проживания. Основная задача куратора – максимально окружить вниманием все сферы жизни проживающего и наметить ближайшие зоны развития подопечного. Куратор поддерживает более близкие отношения с ближайшим окружением жильца: его родителями, родственниками, близкими и друзьями. Куратор всегда доступен по телефону для самого жильца и для его окружения. Именно куратор максимально включён в жизнь жильца, помогает решить более тонкие вопросы, касающиеся жизни жильца, защищает его интересы, поддерживает в сложных ситуациях и помогает решать различные вопросы, касающиеся жизненного устройства жильца.

– В рамках вашего проекта «Добрые соседи: живём рядом», поддержанного Фондом президентских грантов, запланировано открытие в 2019-м второго Дома сопровождаемого проживания. Расскажите подробности.

– Дом будет находиться в соседнем жилом квартале, недалеко от первого дома. Второй дом так же рассчитан на 19 человек, и построен по такому же проекту, как и первый, но в его внутреннюю отделку будут внесены некоторые улучшения. Например, во втором доме, во всех жилых комнатах установлены откатные двери, что существенно упрощает их использование для жильцов, на первом этаже, в холле сделана ниша для мытья колёс колясок, что позволит сохранить чистоту в холле первого этажа, также, на каждом этаже сделаны душевые для социальных работников, немного иначе спроектирована кухня первого этажа. Более подробно об изменениях и внесённых дополнениях можно будет узнать после открытия второго дома, которое состоится, вероятнее всего, к лету этого года. Что касается жильцов второго дома, то это будут такие же ребята, как и в первом Доме, имеющие нарушения интеллектуального развития и другие нарушения, которые имеют риск попадания в ПНИ в ближайшее время.

Ольга Эгель рассказала подробнее о проекте «Добрые соседи: живём рядом», который поддержал Фонд президентских грантов. Автор фото: Хилма Букарева.

Ольга Эгель рассказала подробнее о проекте «Добрые соседи: живём рядом», который поддержал Фонд президентских грантов. Автор фото: Хилма Букарева.

– Как будет происходить передача накопленного опыта по организации жизни в домах другим НКО?

– Наши специалисты будут в течение 2019 года проводить в регионах-партнерах круглые столы с представителями власти, родителями и НКО, реализующими в своих регионах проекты по сопровождаемому проживанию. Основной целью проведения круглых столов является развитие проектов по сопровождаемому проживанию в регионах-партнерах и помощь в организации и ведении диалога с властью в регионах. Нашими регионами-партнерами являются Прибайкальский край, Бурятия, Кемеровская область, Архангельская область, Ростовская область и Красноярский край. Они высказали желание принять участие в проекте.

– Как можно следить за проектом?

– Подробнее о Доме сопровождаемого проживания можно узнать на сайте ГАООРДИ или в группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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