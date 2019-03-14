40 - самый сок: Летучая, Чехова, Толкалина и другие красотки, которые с годами только хорошеют

Весна, природа просыпается, девушки расцветают. А звезды шоу-бизнеса хвастают тем, что за зиму сумели не набрать лишних кило. Эти красавицы молоды и соблазнительны. Им всем по 40 с хвостиком. И с годами они только хорошеют. Пятый десяток? Да кто даст?

achekhova В конце года Анфисе Чеховой исполнился 41 год, но глядя на нее в это не так легко и поверить.

Анфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин. Не только же Волочковой этим промышлять?

achekhova Анфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин.

В конце года телеведущей исполнился 41 год, но глядя на нее в это не так легко и поверить. Чехова пышет здоровьем и красотой. Случившийся полтора года назад развод с мужем Гурамом Баблишвили ей ой как к лицу. Анфиса будто сделала полную перезагрузку. Ее сынок Соломон подрос, пошел в школу, теперь телезвезда находит для себя куда больше времени. И может себе позволить неделями отдыхать на лучших мировых курортах.

achekhova Чехова пышет здоровьем и красотой.

Теледива сильно похудела. И учит тех, кто безуспешно пытается распрощаться с лишним весом. Главное правило Чеховой — никаких таблеток для похудения, только правильное питание. И запрет сахара. Конечно, физические нагрузки, йога и гармония с самой собой.

klimovagram Совсем недавно 41 год исполнился и Екатерине Климовой.

Совсем недавно 41 год исполнился и Екатерине Климовой. Она успешная актриса, мать четырех детей, да еще и безумно красивая женщина. И абсолютно не меняется. Разве что в лучшую сторону. Ее старшей дочки Елизавете от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, уже 17 лет. Девушка вся в маму. Красивая и стройная. Мама рядом с ней выглядит старшей сестрой.

klimovagram Старшей дочке Екатерины Климовой уже 17 лет. Девушка вся в маму.

Генетика ли? Или постоянная работа над собой? А может, Катя молодеет и хорошеет, потому что рядом с ней правильный мужчина?

klimovagram Три года назад Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, который на 8 лет младше.

Три года назад она вышла замуж за актера Гелу Месхи, который на 8 лет младше. Они вместе растят общую дочь Бэллу. От второго брака с Игорем Петренко у Климовой двое сыновей Матвей и Корней. Вот это мама!

elenapegas Лена Летучая отметила 40-летие в конце прошлого года.

Лена Летучая отметила 40-летие в конце прошлого года. Экс-ведущая «Ревизорро» и модель счастлива в браке и реализована в профессии. У Летучей нет отбоя от рекламы, предложений участия в новых проектах и поклонников.

elenapegas У Летучей нет отбоя от рекламы, предложений участия в новых проектах и поклонников.

Ей с натяжкой дают 35, потому что блондинка сохранила девичью привлекательность и постоянно работает над фигурой. Все потому, что Летучая в свое время поняла, что дама за 30 должна выглядеть ухоженно и привлекательно.

elenapegas Лена Летучая постоянно работает над фигурой.

И дело не в диетах. Лена на них не сидит. Просто убрала из рациона чипсы, картошку фри, консервы, газировку. Избегает пересоленной еды и редко ест мясо. Любит морскую рыбу, макароны и шоколад.

anilorak Сексуальность Ани Лорак невозможно переоценить.

Сексуальность Ани Лорак невозможно переоценить. 40-летняя певица уже лет 10 автоматом попадает во всевозможные рейтинги самых красивых и привлекательных особ шоу-бизнеса.

anilorak 40-летняя певица попадает во всевозможные рейтинги самых красивых особ шоу-бизнеса.

Пусть в личной жизни у артистки случился серьезнейший кризис. Несмотря на то, что во всю идет бракоразводный процесс с турецким мужем-изменником, Каролина не унывает, продолжает неустанно следить за собой.

anilorak Каролина продолжает неустанно следить за собой.

Украинская красавица придерживается правила плотно есть только с утра.

Потому что за активный день все утренние калории сгорят. А вот на ночь Лорак может съесть разве что яблоко, салат из фруктов или овощей, из сладкого максимум печеньку. На диетах не сидит, но углеводы исключает.

Вместо сахара предпочитает мед. И твердое «нет» газировке, пакетированным сокам, майонезу и любым мучным изделиям.

tolkalinaliuba Любови Толкалиной в феврале исполнился 41 год.

Любови Толкалиной в феврале исполнился 41 год. А она как девочка.

Актриса пышет энергией. Любовь постоянно куда-то ныряет, где-то прыгает, куда-то бегает и чему-то радуется. Разве дашь ей ее паспортный возраст?

Кстати, она его не скрывает и гордится.

tolkalinaliuba Актриса пышет энергией.

Толкалина в последнее время настолько раскрепостилась, что Анастасия Волочкова начинает тихо нервничать. Фанаты Любы считают, что оголенка от Толкалиной куда эстетичнее. И грех таким девичьим телом не хвастать.

tolkalinaliuba Толкалина в последнее время очень раскрепостилась.

В чем ее секрет? В естественности и натуральности. А еще она мастер по синхронному плаванию. И если бы не сцена, продолжила бы достигать высот в спорте. Толкалиной повезло с фигурой, она может есть почти все. Но мясо исключила.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина мастер по синхронному плаванию. И если бы не сцена, продолжила бы достигать высот в спорте.

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