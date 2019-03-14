2019-03-14T02:02:39+03:00
Звезды

40 - самый сок: Летучая, Чехова, Толкалина и другие красотки, которые с годами только хорошеют

Они разменяли пятый десяток, а выглядят все прекраснее [горячие фото в купальниках]
Петр СИМОНОВ
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Анфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин. Фото: instagram.com/achekhovaАнфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин. Фото: instagram.com/achekhova
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Весна, природа просыпается, девушки расцветают. А звезды шоу-бизнеса хвастают тем, что за зиму сумели не набрать лишних кило. Эти красавицы молоды и соблазнительны. Им всем по 40 с хвостиком. И с годами они только хорошеют. Пятый десяток? Да кто даст?

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В конце года Анфисе Чеховой исполнился 41 год, но глядя на нее в это не так легко и поверить.
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Анфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин. Не только же Волочковой этим промышлять?

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Анфиса Чехова своими мальдивскими фотосессиями свела с ума тысячи мужчин.
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В конце года телеведущей исполнился 41 год, но глядя на нее в это не так легко и поверить. Чехова пышет здоровьем и красотой. Случившийся полтора года назад развод с мужем Гурамом Баблишвили ей ой как к лицу. Анфиса будто сделала полную перезагрузку. Ее сынок Соломон подрос, пошел в школу, теперь телезвезда находит для себя куда больше времени. И может себе позволить неделями отдыхать на лучших мировых курортах.

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Чехова пышет здоровьем и красотой.
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Теледива сильно похудела. И учит тех, кто безуспешно пытается распрощаться с лишним весом. Главное правило Чеховой — никаких таблеток для похудения, только правильное питание. И запрет сахара. Конечно, физические нагрузки, йога и гармония с самой собой.

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Совсем недавно 41 год исполнился и Екатерине Климовой.
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Совсем недавно 41 год исполнился и Екатерине Климовой. Она успешная актриса, мать четырех детей, да еще и безумно красивая женщина. И абсолютно не меняется. Разве что в лучшую сторону. Ее старшей дочки Елизавете от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, уже 17 лет. Девушка вся в маму. Красивая и стройная. Мама рядом с ней выглядит старшей сестрой.

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Старшей дочке Екатерины Климовой уже 17 лет. Девушка вся в маму.
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Генетика ли? Или постоянная работа над собой? А может, Катя молодеет и хорошеет, потому что рядом с ней правильный мужчина?

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Три года назад Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, который на 8 лет младше.
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Три года назад она вышла замуж за актера Гелу Месхи, который на 8 лет младше. Они вместе растят общую дочь Бэллу. От второго брака с Игорем Петренко у Климовой двое сыновей Матвей и Корней. Вот это мама!

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Лена Летучая отметила 40-летие в конце прошлого года.
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Лена Летучая отметила 40-летие в конце прошлого года. Экс-ведущая «Ревизорро» и модель счастлива в браке и реализована в профессии. У Летучей нет отбоя от рекламы, предложений участия в новых проектах и поклонников.

elenapegaselenapegas
У Летучей нет отбоя от рекламы, предложений участия в новых проектах и поклонников.
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Ей с натяжкой дают 35, потому что блондинка сохранила девичью привлекательность и постоянно работает над фигурой. Все потому, что Летучая в свое время поняла, что дама за 30 должна выглядеть ухоженно и привлекательно.

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Лена Летучая постоянно работает над фигурой.
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И дело не в диетах. Лена на них не сидит. Просто убрала из рациона чипсы, картошку фри, консервы, газировку. Избегает пересоленной еды и редко ест мясо. Любит морскую рыбу, макароны и шоколад.

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Сексуальность Ани Лорак невозможно переоценить.
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Сексуальность Ани Лорак невозможно переоценить. 40-летняя певица уже лет 10 автоматом попадает во всевозможные рейтинги самых красивых и привлекательных особ шоу-бизнеса.

anilorakanilorak
40-летняя певица попадает во всевозможные рейтинги самых красивых особ шоу-бизнеса.
73912 отметок «Нравится»679 комментариевInstagram

Пусть в личной жизни у артистки случился серьезнейший кризис. Несмотря на то, что во всю идет бракоразводный процесс с турецким мужем-изменником, Каролина не унывает, продолжает неустанно следить за собой.

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Каролина продолжает неустанно следить за собой.
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Украинская красавица придерживается правила плотно есть только с утра.

Потому что за активный день все утренние калории сгорят. А вот на ночь Лорак может съесть разве что яблоко, салат из фруктов или овощей, из сладкого максимум печеньку. На диетах не сидит, но углеводы исключает.

Вместо сахара предпочитает мед. И твердое «нет» газировке, пакетированным сокам, майонезу и любым мучным изделиям.

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Любови Толкалиной в феврале исполнился 41 год.
7340 отметок «Нравится»73 комментариевInstagram

Любови Толкалиной в феврале исполнился 41 год. А она как девочка.

Актриса пышет энергией. Любовь постоянно куда-то ныряет, где-то прыгает, куда-то бегает и чему-то радуется. Разве дашь ей ее паспортный возраст?

Кстати, она его не скрывает и гордится.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
Актриса пышет энергией.
24424 отметок «Нравится»350 комментариевInstagram

Толкалина в последнее время настолько раскрепостилась, что Анастасия Волочкова начинает тихо нервничать. Фанаты Любы считают, что оголенка от Толкалиной куда эстетичнее. И грех таким девичьим телом не хвастать.

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Толкалина в последнее время очень раскрепостилась.
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В чем ее секрет? В естественности и натуральности. А еще она мастер по синхронному плаванию. И если бы не сцена, продолжила бы достигать высот в спорте. Толкалиной повезло с фигурой, она может есть почти все. Но мясо исключила.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
Любовь Толкалина мастер по синхронному плаванию. И если бы не сцена, продолжила бы достигать высот в спорте.
15434 отметок «Нравится»89 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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