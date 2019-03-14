Море зовет или как заработать миллион

После девяти месяцев работы в открытом море к родным причалам Владивостокского морского рыбного порта пришвартовалась плавбаза «Всеволод Сибирцев». Почти 250 дней ее экипаж выпускал консервированную продукцию из свежевыловленной сардины Иваси, сайры, скумбрии, селедки, минтая, лосося. Это значит, что весь прошлый год сотни тысяч потребителей России могли без проблем покупать свои любимые консервы и пресервы «Добролфота».

Экипаж плавзавода по сложившейся традиции встречали родственники, друзья, руководство группы компаний «Доброфлот» и журналисты. На торжественном собрании лучшим вручили благодарности и смартфоны iPhone XS, еще 55-ти сотрудникам вручили сертификаты на покупку бытовой техники. Среди передовиков - рыбообработчики. Профессия очень востребована, в нее идут те, кто хочет хорошо зарабатывать, но не имеет особых профессиональных навыков или образования. Основные требования – добросовестность и возможность уйти в море на 9 месяцев. Поэтому на судне, на котором в рейсе трудится 600 человек, 2/3 - это женщины.

На плавбазе есть судовой православный храм. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

Всеволод Сибирцев - крупнейший плавзавод.Это настоящая фабрика открытом море!

Женщина на борту

Рыбообработчица Пашова Ольга в профессии аксакал – ходит в море 38 лет. Застала еще советские плавзаводы, на которых прошла трудовую школу. Рассказывает, что раньше им приходилось туго – все делали руками, которые от разделки рыбы опухали и болели. Но все это осталось далеко в прошлом, теперь многое заменяет автоматика.

- На «Всеволоде Сибирцеве» стоят машины для разделки рыбы. Это значительно облегчает труд. Наша задача - уложить потрошенную рыбу в бункера без бракованных тушек. Кода приходят неопытные, наша мастер помогает каждому освоиться на рабочем месте и обучает навыкам обработки. Я здесь работаю уже третий год, и могу сказать, что судно стало для меня вторым домом, - рассказывает Ольга.

Ее напарницы по смене отмечают, что условия труда и быта на плавзаводе очень комфортные.

Матросы службы обработки Пашкова Ольга, Журавская Екатерина, Титова Евгения, Белобородова Екатерина. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

- Это был мой третий рейс, - рассказывает Екатерина Журавская. – Хотел разок сходить и вот, втянулась. А уж про зарплату и говорить не надо – я получила больше миллиона. Такие деньги простым женщинам на берегу никогда не заработать.

Тем более, по словам работниц, тратить деньги на себя в море им почти не приходится. На плавбазе есть все – сауна, бассейн, фитнес-зал, кинотеатр, мини-поликлиника с современным стоматологическим оборудованием, библиотека и интернет-зал (судно оборудовано спутниковыми антеннами, что дает хороший сигнал Wi-Fi), просторная столовая. Есть даже судовой православный храм. И все это бесплатно! Поэтому бытовые затраты в море минимальные.

Лазарет - Волноваться о здоровье во время рейса не стоит - на плавзаводе есть хорошая поликлиника. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

Есть время и на отдых!.

Плавучий город

Плавбаза работает круглосуточно - смены длятся по 12 часов. Завод получает сырье у рыбодобывающих судов прямо в море и сразу же его перерабатывает. Именно поэтому выпускаемая продукция полезнее и вкуснее. Люди живут в двухместных каютах, которые сопоставимы по комфорту с гостиничными номерами. Питаются сотрудники в просторной столовой. Профессиональные повара готовят много блюд, чтобы у людей был выбор. Обязательно в рационе мясо, птица, рыба (тут сам бог велел), свежие овощи и фрукты, крупы, макароны. Из напитков всегда есть чай, кофе, компоты и морсы. С досугом еще лучше - можешь читать, смотреть кино, играть в теннис, плавать в бассейне или общаться с родней через скайп. Подробно с плавучим заводом можно познакомиться с помощью 3D-тура.

Члены команды за 9 месяцев работы в море становятся настоящими друзьями. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

- На берегу приходишь с работы и сразу к плите – готовить надо. А на судне за тебя это делают профессионалы. И когда ты получаешь такие деньги, вкусно и разнообразно питаешься, имеешь много свободного времени – мы не тратим его на стояние в пробках, на походы за продуктами, на уборку квартиры, - то очень ценишь свою работу, - говорят Дмитрий и Мария Кравченко из Находки, которые пошли в море за длинным рублем ради семьи. За рейс они заработали более 2 млн рублей.

Их коллега из далекой Тюмени Мария Зуканович не только общалась с сыном по скайпу, но и регулярно проверяла дневник, а также делала с ним домашние задания.

Во время рейса экипаж поддерживает хорошую физическую форму в судовом спортзале. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

- Учителя знают, что я в море. И мы сними постоянно на связи, так что я в курсе всех школьных дел ребенка. Сын меня во всем поддерживает, понимает мое желание работать в море. Я им с бабушкой постоянно перевожу деньги, недавно вот купили хорошую электрогитару, - говорит Мария.

В этом рейсе у нее появилось две подруги, с которыми она уже договорилась отправиться в следующее плавание вместе.

Команда на предстоящий рейс, который стартует в мае этого года, уже формируется. Однако свободных вакансий с каждым днем все меньше и меньше. Но шанс попасть на это легендарное судно есть. Всем, кто хочет получить ни с чем несравнимый опыт работы в море, а также заработать очень хорошие деньги, может записаться в команду по телефону 8 800 555 08 24 (звонок по России бесплатный).

Плавзавод Всеволод Сибирцев.На корабле все условия как на суше

О чем говорят мужчины

Электрик Дима Клименко считает, что работа в море не для "слабаков" и с гордостью говорит, что он на плавзаводе строит карьеру. В море ходил уже пять раз, но с «Доброфлотом» - пока два.

Капитан плавбазы «Всеволод Сибирцев» Юрий Бершак. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

- Это мой не последний рейс на "Всеволоде Сибирцеве". Считаю, что нашел лучшее место. Я работал на других судах и мне есть с чем сравнить. Здесь лучше питание, условия труда и отдыха, медпомощь и спорт – все отлично! Помимо заплаты, я могу заработать дополнительные деньги на переработке – когда очень много рыбы, - рассказал Дмитрий.

Мотоботчик Никита Иванов в море заработал себе на квартиру в Твери - в своем родном городе. Это был его второй рейс. Работа у него сложная - в небольших ботах принимает живую рыбу у добытчика и везет ее к плавбазе. За рейс они наматывают тысячи морских миль.

В судовой поликлинике все оборудование современное. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

- Все лето «ныряли» среди волн, вначале было страшно, потом привыкли. Освоить азы профессии помог мой друг из Астрахани, он уже третий рейс на мотоботах работает. И мне удалось за один рейс я акулу увидеть и на квартиру заработать, - после таких рассказов друзья Никиты уже занимают очередь на плавбазу на следующий рейс.

Капитан плавбазы Юрий Бершак гордится своим коллективом. В этом рейсе они переработали более 37 тысяч тонн рыбы, произвели 41 млн банок консервов и около 1,5 млн банок пресервов, более 20 тысяч тонн рыбы заморозили. Результаты по обработке сайры и иваси лучше, чем в предыдущем рейсе.

Компания "Доброфлот" купила судно в 2014 году. С тех пор оно регулярно проводит много месяцев в море. По своим техническим характеристикам судно уникально – его мощности позволяют выпускать четыре вида продукции глубокой переработки: мороженую, пресервную, консервную и кормовую. Общий объём суточной переработки сырца может достигать 650 тонн.

Марка "Доброфлот" стала уже поистине народной. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".