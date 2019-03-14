МИД Швеции ищет шпиона в посольстве России

Очередной шпионский скандал разгорается в Швеции. Одного из российских дипломатов шведские власти заподозрили в шпионаже. По этому поводу МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева. От него потребовали, чтобы 47-летний сотрудник посольства, подозреваемый в связях с российскими спецслужбами, добровольно покинул страну.

26 февраля Служба государственной безопасности Швеции арестовала технического консультанта одной из IT-компаний. Его подозревают в незаконном сборе и передаче информации. Этой деятельностью он занимался как минимум с 2017 года. По данным силовиков, швед был завербован сотрудником российских спецслужб, который работает в Швеции под дипломатическим прикрытием. Свою вину задержанный не признает. Его имя и возраст не раскрываются.

Как утверждает полиция, арестованный работал «с информацией, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей».

Представитель шведского МИД Патрик Нильссон подтвердил вызов российского посла в ведомство.

- Я могу подтвердить, что посол был вызван по причине деятельности одного из дипломатов, - заявил Нильссон.

О деталях встречи и темах, которые там обсуждались, рассказывать он не стал. Но, по словам источника во внешнеполитическом ведомстве, власти Швеции подозревают именно этого российского дипломата в вербовке арестованного шведского техконсультанта.

В российском посольстве в Стокгольме эту ситуацию «КП» отказались комментировать.