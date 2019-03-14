МИД Швеции потребовал у посла РФ выслать одного из дипломатов

СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-14T04:24:12+03:00

Швеция требует у России отозвать домой одного из дипломатов Фото: REUTERS

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Власти Швеции подозревают одного из сотрудников российского посольства в сборе разведданных. В этой связи в МИД страны был вызван посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев.

Как пишет газета Dagens Nyheter, представитель МИД Патрик Нильссон подтвердил, что главу дипмиссии вызвали из-за действий одного из российских дипломатов. МИД Швеции потребовал, чтобы сотрудник посольства РФ покинул страну добровольно.

Как рассказал изданию некий офицер разведки, 47-летнего дипломата из России задержали с поличным во время встречи со шведским инженером-консультантом, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов. Как отмечалось, Пола Уилана задержали с поличным.

А 4 января 2019 года стало известно, что задержанный имеет тройное гражданство: помимо американского, у него есть паспорта Великобритании и Ирландии.

ИСТОЧНИК KP.RU