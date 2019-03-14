Первый канал сообщил, почему отменил эфир фильма про Майкла Джексона

Российская телепремьера документального фильма о педофильских наклонностях Майкла Джексона «Покидая Неверленд» действительно не состоится. Но российские зрители все-таки смогут его посмотреть в Сети. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

«Покидая Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но нашумевший документальный фильм можно посмотреть на сайте. Он уже доступен для просмотра», - говорится в сообщении.

«Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Премьера фильма на кинофестивале Sundance и в эфире HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В сложившейся ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», - объяснил свою позицию Первый канал.

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На Первом канале могут отменить показ фильма о педофильских похождениях Джексона

Российская премьера 2-серийного документального фильма «Покидая Неверленд», в котором речь идет о сексуальных связях певца Майкла Джексона с маленькими детьми, скорее всего, будет отменена. Об этом сообщают анонимные источники на Первом канале, хотя фильм все еще значится в сетке вещания на 15-16 марта. Официально пресс-служба канала пока не подтверждает эту информацию (подробности)