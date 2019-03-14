На Первом канале могут отменить показ фильма о педофильских похождениях Джексона

Российская премьера 2-серийного документального фильма «Покидая Неверленд», в котором речь идет о сексуальных связях певца Майкла Джексона с маленькими детьми, скорее всего, будет отменена. Об этом сообщают анонимные источники на Первом канале, хотя фильм все еще значится в сетке вещания на 15-16 марта. Официально пресс-служба канала пока не подтверждает эту информацию.

Фильм был снят американским кабельным каналом HBO и наделал немало шума после эфира в США. Доказательства педофильских наклонностей Джексона в основном строятся на свидетельствах Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые с их слов в детстве стали жертвами музыканта. На протяжении многих лет Джексон заводил отношения с детьми, надолго лишая их семьи, спал с ними в одной постели и даже вступал с ними в интимную связь, утверждается в фильме.

По одной из версий, российский эфир может быть отменен, поскольку в трансляции было усмотрено нарушение законодательства РФ, не допускающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако показ фильма, в котором немало шокирующих деталей, планировался в ночном эфире на взрослую аудиторию. К тому же проект обличает педофилию, а не защищает ее.

После выхода «Покидая Неверленд» многие радиостанции отказались от ротации песен Майкла Джексона, а в Лондоне снесли знаменитую статую певца. Вместе с тем на популярных музыкальных сервисах значительно выросли продажи хитов артиста.

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