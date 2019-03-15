Как Крым стал непотопляемым авианосцем России

На земле

- Лицо мне ваше, товарищ капитан, очень знакомо, - с замкомандира батальона соединения береговой обороны Черноморского флота в Перевальном Александром Щербаковым мы прогуливаемся между новенькими трехэтажными казармами.

Пять лет назад это была самая (если не сказать - единственная) боеспособная часть вооруженных сил Украины в Крыму. При этом тогда я не без жалости рассматривал их форму из прошлого века и старую ржавую технику за забором. «Вежливые люди» на их фоне выглядели инопланетянами из космического флота соседней галактики. Кровопролития тогда удалось избежать благодаря переговорам, на которых стороны согласились развести стволы в стороны и провести референдум, в том числе и в военном городке части.

- На голосовании вы меня и видели, - смеется Щербаков. - Я тогда был старшим на участке, вы у меня интервью брали. А здесь я служу с 2012 года.

Александр - один из 15 тысяч военнослужащих ВСУ, решивших в 2014 году остаться в Крыму и продолжить службу в российской армии. Почти 75 процентов всей военной группировки Украины на полуострове помахали ручкой Киеву. Тот в ответ на каждого завел по два дела - о дезертирстве и госизмене. Теперь в незалежной их называют предателями. А в Крыму - интегрированными. И никаких карьерных ограничений по службе для них нет. К примеру, бывший командир этой бригады полковник Стороженко уже отучился в академии Генштаба в Москве и ушел на повышение. Впрочем, есть и другие примеры. Контрразведка систематически изобличает украинских агентов среди бывших офицеров ВСУ. В феврале, к примеру, за шпионаж на 10 лет был осужден интегрированный майор Черноморского флота Дмитрий Долгополов, передававший информацию кураторам через свою подругу. Ей суд «припаял» 9 лет.

Сейчас и боевая подготовка более интенсивная, лучше материальное обеспечение, новое вооружениеФото: Минобороны РФ

- У меня не было мук выбора, мы - крымские в шестом поколении, - признается капитан Щербаков. - Поездка в Херсон даже тогда для нас называлось «поехать на Украину». И это произносилось на автомате, не задумываясь. Я отцу позвонил, он говорит: «Смотри сам, но что тебе на Украине делать, если ты здесь родился и вырос».

- Много тогда из вашей части уехало?

- Процентов 50. Но это не местные, те, у кого родственники на Украине. Я знаю одного офицера, который уехал только потому, что ему родители сказали: «Не вернешься, будем считать, что сына у нас нет». В итоге его отправили в командировку в АТО, хотя внутренне он был против. Там и погиб. Выполнил родительскую волю, но сына у них теперь все равно нет. Некоторые даже жен с детьми тут бросали, потому что женщины хотели остаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697201" frameborder="0"></iframe> Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

Щербаков заводит меня в типичную для сегодняшней России казарму. «Кубрики» на три-четыре человека, в каждом - свой душ, туалет. В таких «номерах» живут и срочники, и контрактники. В конце коридора - комната со стиральными машинками, вместо швабры - моющие пылесосы. То, к чему давно привыкли в российской армии, до сих пор по-человечески изумляет интегрированных.

- Сейчас и боевая подготовка более интенсивная, лучше материальное обеспечение, новое вооружение, техника. А при Украине, если большой десантный корабль «Константин Ольшанский» выходил в море изредка, то горючки уже ни на кого не оставалось. Сейчас мы большую часть времени проводим на полигоне, совершенствуем свою полевую выучку. Постоянно в движении. Ну и по питанию для бойцов, конечно, уровень не в два и не в три выше - на порядок.

В Крыму развернуты современные противокорабельные береговые ракетные комплексыФото: Министерство обороны РФ

- А оклад?

- Зарплата, естественно, тоже выше. Но сейчас и цены выросли. Хотя они и на Украине выросли, а зарплата там все равно сильно ниже. Я не жалуюсь. Получаю 48 тысяч, за 18 снимаю квартиру, их мне компенсирует Минобороны. Три тысячи в месяц на проезд. Мы с девушкой живем, она тоже тысяч 25 получает. Не шикуем, но и не отказываем ни в чем себе.

Воинская часть в Перевальном сегодня - главный форпост полуострова. Тяжелое вооружение, артиллерия, бэтээры, модернизированные танки Т-72Б3. На наших глазах целый батальон высыпает из расположения в полной боевой выкладке. Бойцы с крупнокалиберными пулеметами на плечах и рюкзаками за спиной топают в огромный парк техники, грузятся на боевые машины и уезжают на полевой выход. У моего провожатого звонит телефон: «Да любимая. Пришли документы? Ура! Сейчас с журналистами поделюсь».

- Квартиру покупаю по военной ипотеке. На Украине мне бы жилье явно не светило. А здесь встаешь на учет, и ежемесячно Минобороны отчисляет на тебя некую сумму. А нам, интегрированным, Путин подписал указ, чтоб эти начисления шли с момента выпуска из училища. Мне пересчитали аж с 2009 года! И до сегодняшнего дня накопилось 2,5 миллиона рублей. Да если б я об этом рассказал своим бывшим сослуживцам, они бы подумали, что я головой тронулся.

Уже к концу 2018 года около 20 соединений перевооружились на новые и модернизированные образцы техники и вооруженийФото: Министерство обороны РФ

- А ты с ними общаешься?

- Только с одним. И то он в Германии живет. А остальные… Как начали мне рассказывать, какой я зрадник, предатель, изменник. Нет у людей мозгов понять мою мотивацию, зачем мне с ними общаться. Я живу тут в шестом поколении, надеюсь продолжить род. И мне по барабану, что они там на Украине обо мне думают.

К слову, в городке рядом с частью военные построили новый детсад - с бассейном и прочими девайсами. А в планах - и школа.

Украинские бойцы бригады береговой охраны в Перевальном. Половина осталась в Крыму, продолжив службу в Российской армии. И ни разу об этом не пожалели.Фото: Александр КОЦ

В воздухе

Пять лет назад, когда на полуострове начал формироваться армейский корпус, в наследство от украинских военных достались разрушенная инфраструктура, устаревшие коммуникации, помещения, которые жилыми назвать язык не поворачивался. Киевское командование не шибко баловало своих военных в Крыму. Нашим обустраиваться приходилось с нуля. Уже к концу 2018 года около 20 соединений перевооружились на новые и модернизированные образцы техники и вооружений. Были сформированы части береговой обороны, морской пехоты, разведки, артиллерии, зенитного прикрытия…

Вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали бригаду береговой охраны в Крыму.В то же время, за забором воинской части велись приготовления, у КПП расхаживали встревоженные украинские офицеры в военно-морском камуфляже дубок позднесоветского образца

Развернуты современные противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». С воздуха полуостров прикрывает морская авиация. Недавно под Севастополем после масштабной реконструкции открылся аэродром «Бельбек», который уже через пару лет сможет принимать и гражданские самолеты. У города русских моряков появится своя воздушная гавань.

- По указанию президента «Бельбек» решено делать международным, - встречает меня начальник инженерно-аэродромной службы Владислав Сазонов. - Обновили полностью взлетку. Готова новая стоянка.

Крым стал непотопляемым авианосцем РоссииФото: Министерство обороны РФ

- Здесь любые пассажирские самолеты могут садиться?

- Да.

Украинцы уходили отсюда стремительно, побросав технику. Но улететь на своих машинах у них шансов и не было.

- Аэродром очень старый, - ведет меня вдоль стоянки Су-27 Владислав Сазонов. - Его в 1941-м построили. Поэтому во время реконструкции находим много приветов из прошлого. И мины, и другие боеприпасы времен войны. Сейчас здесь базируется истребительный полк.

- Часто летаете?

- Не то слово. Американцев гоняем. Минимум два раза в неделю прилетают к нам «в гости». В яркий солнечный день, когда американский беспилотный BlackHawk идет, его заметно по инверсионному следу. И видно, как наш истребитель за ним идет. А уж их летчиков самолетов-разведчиков уже всех в лицо знаем.

По взлетной полосе с шумом разгоняется истребитель и резко взмывает в небо.

- Командир полка пошел. У нас все летают, - пояснил майор Сазонов.

С воздуха полуостров прикрывает морская авиацияФото: Министерство обороны РФ

На море

Новейший фрегат «Адмирал Макаров» медленно шел по зеркальной глади Севастопольской бухты. Позади - четыре месяца средиземноморского похода. Впереди - родной причал, у которого уже собрались жены и дети. Встреча моряков в этом городе - ритуал сакральный. Здесь вообще к человеку в морской форме относятся с пиететом. Сначала корабль приветствуют горожане на Графской пристани - флаги, аплодисменты. Фрегат величаво идет дальше - к бухте Голландия. Его медленно разворачивают два буксира, и он кормой «паркуется» на своей стоянке.

Командир под оркестр спускается по трапу, традиционное вручение жареного поросенка, новые погоны отличившимся и даже сертификата на квартиру особо отличившемуся. Со стороны церемония выглядит не очень справедливо по отношению к семьям моряков, которые все это время наблюдают за действом со стороны. Но, как говорилось в культовой комедии «ДМБ», «у нас субординация и выслуга лет».

Новейший фрегат «Адмирал Макаров»Фото: Александр КОЦ

Наконец экипаж попадает в объятия своих любимых - смех, слезы, детские крики. Самая трогательная часть ритуала. А командир корабля Григорий Бреев, прежде чем спуститься к родным, еще отчитывается перед журналистами. По-военному скупо, но с достоинством:

- При выполнении задач в Средиземном море корабль неоднократно встречался с кораблями НАТО, но все взаимоотношения были в пределах морского права. Мы его не нарушали, они - тоже.

- Какие задачи выполняли?

- Отрабатывали и ПВО, и поиски подлодок. Корабль все задачи выполнил отлично. Получили опыт в шторме.

«Адмирал Макаров» - один из новых кораблей, которыми пополнилась наша военно-морская база в Крыму за последние 5 лет. За это время на Черноморский флот пришли 6 подлодок! К нему теперь приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», вооруженные «Калибрами». В прошлом году в состав флота вошли малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Василий Быков»…

Позади - четыре месяца средиземноморского походаФото: Александр КОЦ

- В регионе нет стран, даже близко сопоставимых по потенциалу и оснащенности с нашей группировкой в Крыму, - сказал мне один из высших офицеров Черноморского флота. - Есть некоторые с завышенным самомнением. Но надо иметь очень серьезное душевное заболевание, чтобы попробовать атаковать такой мощный непотопляемый авианосец - Крым. Поэтому провокации - их предел. Но на них мы всегда ответим жестко, в рамках закона.

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