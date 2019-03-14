"Союз МС-12" отправляется на МКС с очередным экипажем: прямая онлайн-транслция запуска ракеты-носителя

Ракета-носитель "Союз" в 20:00 по МСК стартует с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-12", который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж МКС-59/60.

В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. Они не смогли долететь до станции ранее из-за аварии в октябре 2018 года.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ". Именно это изменило направление ее полета. После этого инцидента запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены, сообщает "Интерфакс".

К слову, это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что запуск корабля «Союз МС-12» застраховали на 4,2 млрд рублей. Обязательства по договору взяли на себя сразу четыре компании.