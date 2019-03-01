Запуск корабля «Союз МС-12» застрахуют на 4,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-01T10:16:47+03:00

Обязательства по договору возьмут на себя сразу четыре компании

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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12" и его стыковку с Международной космической станцией застрахуют на 4,2 миллиарда рублей. Ответственными компаниями назначены "СОГАЗ" , "Согласие", "Ингосстрах" и "Мегарусс-Д".

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная премия для страховщиков по договору составит 269,3 млн рублей. Совокупная же награда установлена на уровне 260 млн рублей.

В документе уточняется, что страховым случаем будет являться утрата космического аппарата, его уничтожение и повреждение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года при старте ракеты "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" произошла авария носителя. После запуска на аппарате аварийно отключились двигатели второй ступени. Экипаж успешно приземлился на территории Казахстана.

Запуск же "Союза Мс-12" состоится 14 марта. Членами экипажа станут гражданка США Кристина Кук, а также россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые так и не долетели до МКС в октябре прошлого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU