Запуск корабля «Союз МС-12» застрахуют на 4,2 млрд рублей
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12" и его стыковку с Международной космической станцией застрахуют на 4,2 миллиарда рублей. Ответственными компаниями назначены "СОГАЗ" , "Согласие", "Ингосстрах" и "Мегарусс-Д".
Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная премия для страховщиков по договору составит 269,3 млн рублей. Совокупная же награда установлена на уровне 260 млн рублей.
В документе уточняется, что страховым случаем будет являться утрата космического аппарата, его уничтожение и повреждение.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года при старте ракеты "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" произошла авария носителя. После запуска на аппарате аварийно отключились двигатели второй ступени. Экипаж успешно приземлился на территории Казахстана.
Запуск же "Союза Мс-12" состоится 14 марта. Членами экипажа станут гражданка США Кристина Кук, а также россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые так и не долетели до МКС в октябре прошлого года.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.
ИСТОЧНИК KP.RU