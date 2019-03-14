Аккуратнее и сильнее, чем человек: создана роботизированная рука-оригами

В Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) разработали роботизированную руку, которая умеет обращаться с предметами даже более аккуратно, чем некоторые люди.

Создатели, профессор Даниела Рус и её коллеги, вдохновлялись японским искусством складывания из бумаги сложных фигурок - оригами. Захватное устройство внешне похоже на тюльпан. Ну внутри оно больше похоже на морскую звезду со скелетом-оригами, очень подвижным, при этом прочным. В конструкции есть полости, они герметично соединены с трубкой, через которую устройство надувается и сдувается. Таким образом рука раскрывается и закрывается. Прочный скелет-оригами при этом плотно обхватывает предмет и способен удерживать его, независимо от размеров и конфигурации. Робот способен поднимать вес в 100 раз больше собственного! Но самое главное - устройство так спроектировано, что обращается с предметами очень аккуратно. На демонстрационном видео робот с одинаковой ловкостью берет виноград, бананы, яйца, электродрель, капусту брокколи, бутылку вина. При этом машине удаётся без повреждений донести даже такой деликатный груз, как ягоды винограда.

Роботизированная рука-оригами.

От этой новости должно стать не по себе упаковщикам и сортировщикам овощей и фруктов, посуды и прочей продукции, которую раньше нельзя было доверить роботам. Руки-оригами с легкостью заменят человека на производствах и в логистических компаниях.

“Впервые роботизированная рука стала способна делать такую полезную работу”, - констатирует в разговоре с The Verge профессор Даниела Рус.

В последнее время роботы стремительно развиваются, обгоняя человека в ловкости. Например, в компании Boston Dynamics научили гуманоида делать сальто, а робота-собаку - открывать двери.