Немецкая пресса: «Аннексия» для Крыма превратилась в ренессанс

На Западе решили подвести итоги 5 лет с момента вхождения Крыма в состав России и пришли к удивительному для себя выводу - «аннексия» полуострова оказалась для его жителей благом. Не смотря на все старания Запада ухудшить их положение, фактически — наказать за свободный выбор. Крымчане об этом выборе не пожалели.

Как пишет немецкое издание «Глобус Дойчланд» (Der Globus Deutschland) в своей статье «Путин, Крым и психология. Пять лет с Россией», настало время оценить переход Крыма от Украины к России не только как важное политическое событие, но и с точки зрения жизни людей на полуострове. Перепроверить правильность собственной оценки Западом того, что произошло.

«Весной 2014 года прежде всего этнические русские и местный парламент в Крыму решительно поддержали отделение от Украины,» - напоминает немецкое издание. - «Причиной стала откровенно антироссийская риторика нового украинского руководства.16 марта в Крыму был проведен референдум, на котором 96,77% участвовавших в нем высказались за вхождение Крыма в состав России.»

«Сегодня, несмотря на подавляющее международное непризнание аннексии Крыма и санкции, наложенные не только на Москву, но и на сам Крым, большинство населения полуострова по-прежнему считает, что сделало правильный выбор,» - констатирует «Глобус Дойчланд». - «В 2015 году украинское подразделение немецкого Общества потребительских исследований (GFK) провело в Крыму опрос, который показал, что 82% людей полностью поддерживают присоединение Крыма к России. Причем большинство опрошенных заявили, что в украинских СМИ публикуется абсолютно неверная информация о Крыме.»

Германское издание пишет, что спустя еще 2 года, в 2017-м, Берлинский центр по изучению восточноевропейских и международных проблем решил проверить — не разуверились ли жители Крыма в своем выборе. Но 79% опрошенных заявили, что в случае нового референдума о статусе Крыма они проголосуют так же, как в 2014-м.

Почему? Почему?!! Задались вопросом немецкие журналисты. И дали на него ответ.

«Можно было бы просто сказать: русских понять невозможно. Но сегодня население Крыма - свыше 2,3 миллиона человек, что почти на полмиллиона больше, чем 5 лет тому назад. А демография всегда была надежным индикатором отношения людей к своему положению,» - пишет «Глобус Дойчланд». - Несмотря на санкции, введенные против России, большинство задач, поставленных Путиным в экономике, выполнены. Это относится и к Крыму. Путин действительно обращает особое внимание на этот регион.»

Немецкие журналисты перечислили, что было сделано Москвой за 5 лет в Крыму:

Был обновлен крупный международный аэропорт в Симферополе.

Введен в строй Крымский мост, ставший самым длинным мостом в России и в Европе.

Проложен газопровод длиной 400 километров, в том числе - по дну Керченского пролива.

Введены в строй системы энергообеспечения, что обеспечило полную энергетическую независимость Крыма.

Киев заблокировал водоснабжение Крыма из Днепра через Северо-Крымский канал, покрывавшей до 90% потребности полуострова в воде. Но Россия решила и эту проблему несколькими проектами использования грунтовых вод.

Обновляются устаревшие курорты советских времен, памятники, парки и сады. В туризм вкладываются большие деньги.

«Выясняется, что экономика ставшего теперь российским Крыма развивается хорошими темпами,» - удивлены немецкие журналисты. - «Поэтому надо констатировать, что признание крымским населением российской аннексии связано и с ощутимыми экономическими результатами, а не только с исторической памятью и преобладанием этнических русских. За 5 лет в составе России Крым достиг большего, чем за четверть века в составе Украины! Евросоюзу следовало бы принять во внимание это очень интересное развитие.»

Германское издание свидетельствует: в мире новый статус Крыма обретает все большее психологическое признание. По опросам уже 36% немцев и итальянцев считают, что Крым — часть России. Того же мнения придерживаются четверть опрошенных в США и Великобритании.

«Все больше гостей из разных стран, включая тех, кто объявил санкции против России, приезжают в российский Крым,» - пишет «Глобус Дойчланд». - «В 2014 году их почти не было, а в 2017-м Крым принял представителей 60 государств. Российский Крым посетили ряд видных мировых политиков, в том числе экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и экс-премьер Японии Юкио Хатояма. А так же делегации членов Европарламента.»

«Все вышесказанное подводит нас к сложной дилемме: как быть с нашими ценностями?» - подходят к выводу немецкие журналисты. - «Мы стремимся соблюдать права и свободы человека. Но ради чего? Если мы считаем, что наши ценности ведут нас к достойной жизни, то Крым можно назвать примером движения в правильном направлении. Так называемая «аннексия» оказалась ренессансом для полуострова и его жителей.»

В ТЕМУ

Крымчане о возвращении Крыма в состав России: «Ни о чем не жалеем. И все было не зря»

Что в первую очередь приходит на ум, когда слышишь словосочетание «крымская весна»? «Вежливые люди» в современной экипировке? Или все же обычные крымчане с омоновскими щитами, греющиеся у ночных костров? Именно эти люди стали основным катализатором того, что Россия обязана прийти на помощь полуострову, не захотевшему мириться с переворотом в Киеве. Среди этих людей был и мой давний друг Виктор Аносов, к которому я и заехал в гости в Полк народного ополчения, состоящего из участников тех событий. (подробности)

КСТАТИ

Через три блокады: Как Крым пережил козни Украины после референдума

Украина не смогла смириться с решением крымчан, которые весной 2014 года захотели вернуться домой, в Россию. С одной стороны, власти незалежной заявляли мировому сообществу, что на полуострове живут украинские граждане, а с другой - делали все, чтобы этим самым гражданам было как можно тяжелее. Мол, передумают и приползут проситься обратно! Однако вышло все с точностью до наоборот: крымчане выдержали все испытания и уверились в правильности своего выбора. В преддверии пятилетия Крымской весны "Комсомольская правда - Крым" вспомнила три блокады полуострова со стороны Украины. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые заметные достижения референдума: Три стройки, которые навсегда изменили Крым

В преддверии пятой годовщины Крымской весны "Комсомолка" вспомнила наиболее заметные объекты, которые появились на полуострове после воссоединения с Россией (подробности)