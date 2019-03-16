Фестиваль «Крымская весна»: пейзажи Айвазовского привезли в «Зарядье»

Москва празднует пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Для жителей столицы и гостей города с 16 по 18 марта организовали фестиваль «Крымская весна». Выставки, лекции по литературе и истории, уроки по географии Крыма, театральные представления, спортивные и музыкальные мероприятия, а также широкая гастрономическая программа – все это на 14 городских площадках. Одним из центральных мест проведения фестиваля «Крымская весна» стал парк «Зарядье».

- Программа в «Зарядье» позволит погрузиться в атмосферу Крыма, глубоко изучить природное и культурное наследие полуострова, как неотъемлемой части России. Проекты будут посвящены истории Крыма, знаковым событиям полуострова. Гости фестиваля смогут посетить гастрономический фестиваль, - сказал на открытии выставки Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье».

Фото: Валентина Прокофьева

В парке «Зарядье» подготовили масштабную программу в рамках «Крымской весны». Интересные занятия здесь найдут все: любители литературы, истории, живописи и фотографии, а также путешественники, меломаны и гурманы. В павильоне «Заповедное посольство» открылся научно-популярный лекторий. Здесь 16 и 17 марта будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные истории Крыма.

- Мы научим детей рисовать знаменитую гору Аю-Даг, ее еще называют Медведь-горой, потому что очень похожа на медведя, который пьет воду из Черного моря, - рассказывает Елена, организатор мастер-класса по рисованию.

Фото: Валентина Прокофьева

Одной из самых интересных станет виртуальная экскурсия «Путешествие по обновленному «Артеку». Ее проведут ребята, которые сами бывали в известном детском лагере, а сотрудники центра расскажут, как стать вожатым хотя бы на одну смену.

А в павильоне «Медиацентр» открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма». Это уникальная возможность увидеть в одном месте пейзажи Ивана Айвазовского, акварельные этюды Николая Гусаченко и Ивана Чекмазова, картины Владимира Сорокина, Виктора Русанова и других художников XIX и XX века. Здесь же можно увидеть костюмы народов Крыма, посмотреть фотографии и узнать о том, как жили на полуострове Антон Чехов, Александр Грин, Константин Коровин. Кстати, эта выставка будет работать до 21 апреля (с 11.00 до 19.00).

- Для выставки свои работы предоставили многие музеи, в их числе Росфото, Русский этнографический музей, который предоставил костюмы жителей Крыма, полотна Айвазовского, которые из парка "Зарядья" отправятся в составе передвижной выставки по городам России - от Калининграда до Сахалина, - сказал Владислав Кононов, директор Департамента музеев Минкультуры России.

А еще в «Медиацентре» выступят писатели Захар Прилепин и Платон Беседин, которые расскажут о своих путешествия по Крыму.

В Большом амфитеатре пройдет международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение двух дней перед зрителями выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы из России, США и Германии.

Фото: Валентина Прокофьева

Познакомиться с Крымом нужно и в «Гастрономическом центре», где можно попробовать спелые томаты с луком и гранатом, шурпу, крымские устрицы, жульен из рапана, блюда из барабульки и ставриды, филе камбалы с мятно-миндальным соусом и разнообразную выпечку — чебуреки, беляши, хачапури с крымским трюфелем. Крымское меню будет все дни работы фестиваля - 16, 17 и 18 марта с 12.00 до 0.00.

Фестиваль «Крымской весны» отмечают также на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на Никитском бульваре, на окружных площадках - на улице Профсоюзная, бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на улице Городецкая и Митинская, а также на площади Славы. Празднования проходят в Парке Горького и «Сокольниках».