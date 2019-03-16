У перенесшего инсульт Кокшенова случился приступ

У народного артиста России Михаила Кокшенова случился приступ. Скорую помощь вызвала сиделка, которая присматривает за разбитым инсультом актером.

Врачи оказали экстренную помощь 82-летнему артисту. В настоящее время Михаил Кокшенов находится дома, уточняет РЕН ТВ. У него наблюдается низкое давление.

Осенью 2017 года актер перенес инсульт. Кокшенову стало плохо на улице. "В больнице моей маме сказали, что отец по улице бродил, был потерянный немножко", - рассказывала "КП" дочь знаменитости.

Актера частично парализовало. Он долгое время находился без сознания в реанимации, никого не узнавал и не разговаривал. Врачи сделали все возможное, чтобы поставить любимца россиян на ноги. В январе 2018 года его выписали в удовлетворительном состоянии.

Кокшенов известен публике по многочисленным ролям в советских и российских фильмах, среди которых "31 июня", "Спортлото-82", "Звезда пленительного счастья" и "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Самая обаятельная и привлекательная".

Актер также пробовал свои силы как режиссер в 1992 году. Он признавался, что это было тяжело психологически. "Помню, в первый съемочный день фильма «Русский бизнес» я отснялся в своей сцене и пошел собираться. Оделся, уже пошел к выходу и вдруг слышу голос Наташи Крачковской: «Миш, ты куда?» Я отвечаю: «Домой, я же уже отснялся!» «Дурак, ты же режиссер, ты здесь главный и должен быть до конца». Для меня это был шок, ведь актер настроен только на роль: отснялся четыре часа, и все - гуляй, рванина. А тут нужно оставаться до конца, - рассказывал Михаил Кокшенов.

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"Все хорошо": Кокшенов и его сиделка успокоили поклонников

Актер Михаил Кокшенов, перенесший два года назад инсульт, высказался о своем здоровье. По словам знаменитости, с ним все в порядке.

"Все хорошо", - цитирует Михаила Кокшенова ТАСС. В свою очередь его сиделка была более разговорчива. "Он здесь, в квартире, занимается с инструктором", - сообщила помощница актера (подробности)

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