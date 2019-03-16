2019-03-16T19:26:57+03:00
Происшествия

Молодой человек забрался на арку Крымского моста в Москве

Спасатели сняли его с помощью автолестницы и передали сотрудникам полиции [видео]
Павел КЛОКОВ
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Парень по какой-то причине залез на арку Крымского мостаПарень по какой-то причине залез на арку Крымского мостаФото: скриншот видео
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Вызов в столичное управление МЧС поступил в 17.27 субботы, 16 марта. Позвонил один из прохожих, который прогуливался по Садовому кольцу и заметил над собой человека. Мужчина вскарабкался на металлический пилон Крымского моста, высота которого составляет 27 метров (для сравнения - высота обычной пятиэтажной хрущевки 15 метров).

Пока спасатели ехали на Крымский Вал, безумного альпиниста снимали на телефон очевидцы. Один из них предоставил видео «Комсомолке». Автор ролика ведет съемку из машины и комментирует зрелище:

- Вот что ты делаешь? Что? Ты? Делаешь? Девушки не стоят того, чтобы из-за них залезать на такие мосты... Неразделенная любовь, наверное.

Тем временем смельчак начал слезать обратно. Спиной к бездне. По косой балке. По полшажочка.

На видео видно, что никакой страховки у него нет. Одно неверное движение - и падения не миновать.

- Русский Spider-Man, - продолжает комментировать очевидец. - Парня снимать лезут ребята...

Имеется в виду, снимать не на смартфон, а снимать с моста. Кстати, спасатели со своей автолестницей подоспели, когда до земли мостолазу оставалось меньше половины.

- А ведь кому-то сейчас требуется помощь, - рассуждает автор ролика. - А в этот момент три или четыре экипажа МЧС заняты тем, что снимают какого-то идиота с моста. Похоже, что парень боится высоты. А зачем залезал? Мда, интересный молодой человек.

- Мужчину передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в столичном управлении МЧС. - Пьяный он был или трезвый, сказать затрудняемся.

Молодой человек залез на мост возле парка Горького в Москве.

В МВД этот случай не комментируют. Дежурный офицер пресс-службы сказал, что ему такой информации не поступало. Видимо, происшествие слишком мелкое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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