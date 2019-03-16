Пассия Петросяна: «Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!»

Молодая пассия Евгения Петросяна, который в прошлой году из-за нее развелся с Еленой Степаненко, отпраздновала свой 30-летний день рождения в Дубаи, куда сначала улетела одна, но потом к ней прилетел и юморист. Видимо, соскучился.

Однако сама фаворитка юмориста Татьяна Брухунова, судя по ее ответным комментариям на странице в инстаграм, несмотря на свой отдых, что-то не в духе.

Она смачно дает отповеди тем, кто осмелился критиковать ее внешность и грозиться забанить неугодных.

И все же Брухунова, как современная девушка, не отказывает себе в удовольствии просиживать в интернет-пространстве и отвечать своим подписчикам. Многие подметили, что чувствует себя от колкостей фолловеров уязвленно.

Одна подписчица написала Брухуновой: «А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы - любовница Петросяна? Петросян - знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет».

Брухунова пыталась парировать: «А Вы-то зачем снизошли до меня?!».

Подписчица объяснила: « «Танюша, потому и снизошла, что любопытно посмотреть на такой мезальянс)) А вы, раз уж вы стали звездой инстаграма, не реагируйте так болезненно на неприятные комментарии. Учитесь у Степаненко мудрости. Раз вы влюблены и счастливы, то не отвлекайтесь от предмета своей любви на ругань с незнакомыми людьми».

Брухунова тут же сделала выпад в сторону соперницы: «Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!».

Другой фолловер признался: «Я зашла к вам на страницу, например, потому что в ленте многие журналисты поливают вас грязью. Любопытство! Вы очень нетипичная продажная мадам. Обычно, продажные мадам выглядят хоть сколько- нибудь привлекательно».

Реакция хозяйки аккаунта не заставила себя ждать: «А Вам-то какое дело, как я выгляжу?! Я же продажная?! Так Вы написали! Вам высоконравственной не по пути с такой, как я!».

Брухунова спорит со своими подписчиками: «По Вашему я действую по мнению толпы? Если бы так, то у меня должен быть, как минимум 5-й размер груди, ресницы размером с лопату и губы, как два перезревших манго».

Словом, видимо, пассия Петросяна действительно «словила звезду». Ее перепалку с фолловерами читать весело.

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