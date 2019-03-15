Пассия Петросяна отметила 30-летие без юмориста

В прошлом году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Им еще предстоит дележка совместно нажитого богатства.

А причиной развода называлась молодая пассия юмориста Татьяна Брухунова из Тулы, его помощница и назначенная им же директором его театра. Теперь эта женщина стала медийной и одной их самых обсуждаемых персон.

bruhunova Брухунова активно дает советы подписчикам на тему красоты и моды

Она с удовольствием ведет свой инстаграм.

Правда, как говорят в окружении Петросяна, Евгений Ваганович почему-то запретил своей фаворитке выкладывать их совместные снимки.

Но и без них все понятно - Брухунова лично выступила на телевидении, где призналась, что они с Петросяном живут вместе, и "не могут друг без друга".

И все же свое 30-летие Брухунова отпраздновала без босса, в Дубаи.

bruhunova 30-летие Татьяна Брухунова встретила в одиночестве. Хотя и уверяет, что не скучала

На вопрос фолловера, "не скучно ли ей отдыхать одной?", ответила: "Мне часто задают этот вопрос! Я совершенно не понимаю, как взрослому, самодостаточному человеку может быть скучно наедине с самим собой?! Думаю, скукой страдают только ограниченные люди! Вокруг прекрасный мир, разве в нем возможно скучать?".

Татьяна выставила фото с отдыха и оставила такой пост: «30! Спасибо за все!».

Евгений Петросян тем временем, пока Брухунова на заслуженном отдыхе, занят в Москве репетициями со своими артистами.

petrosyanevgeny Репетиция - любовь моя!

К слову, Брухунова активно дает советы подписчикам в своем инстаграме на тему красоты и моды. И не забывает рассказывать о себе. Так, она призналась, что весит больше своей нормы, но любит поесть. На вопрос, почему не носит челку, ответила, что уже экспериментировала, но неудачно: "Челка идёт очень маленькому проценту женщин. Это скорее исключения. К тому же мне челка не подходит из-за провокации сальных желёз под ней. Сразу все покрывается прыщами". Но темы взаимоотношений с Петросяном на своей странице Брухунова тщательно избегает. Видимо, боится сглазить.

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Даже после официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян не появлялся вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой на светских раутах. Да, они приезжали вместе на выступления юмориста, ходили в театр, но избегали мест, где могут быть фотографы. Даже в Инстаграме 29-летней Татьяны Брухуновой нет ее совместных фото с Петросяном. Однако после интервью Татьяны программе «Эксклюзив», где Брухунова впервые рассказала о своих отношениях с Петросяном, юморист решил официально выйти в свет со своей молодой возлюбленной. (подробности)

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