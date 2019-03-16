Родители освобождённого журналиста Билли Сикса: «МИД ФРГ почти ничего не сделал для спасения нашего сына. В отличие от Лаврова»

В субботу после 119 дней заключения из СИЗО Каракаса на свободу вышел немецкий журналист Билли Сикс. Родители 32-летнего парня благодарят за содействие главу МИД РФ Сергея Лаврова — а «родное» министерство иностранных дел Германии, по их мнению, для спасения своего гражданина ничего не сделало. Рассказываем историю этого почти чудесного освобождения с начала.

ШПИОНОМАНИЯ

Злоключения Билли Сикса начались 18 ноября прошлого года — венесуэльские силовики повязали его прямо в гостинице в Каракасе, куда независимый журналист прибыл, чтобы осветить непростую ситуацию в Боливарианской Республике.

Там, напомним, уже долгое время продолжаются противостояния между законным лидером Николасом Мадуро и самопровозглашённым «президентом», проамериканским оппозиционером Хуаном Гауидо. Так что некий повод видеть «шпиона» во всяком иностранце у местных силовиков, может, и есть.

Но в случае с Билли Сиксом они попали пальцем в небо: этот «воин клавиатуры» в западный официоз никак не вписывается. Ранее он четыре месяца пробыл в Донбассе, ведя расследование гибели «Боинга» рейса MH17 над этим регионом летом 2014 года, опросил сотню свидетелей и пришёл к выводам, в корне опровергающим версию о «вине России». Потом писал о всеевропейском кризисе с беженцами, критиковал нынешнее руководство Германии. Возможно, именно из-за всего этого ни в Берлине, ни где-либо ещё после ареста за него не заступились.

Хотя когда Россия при попытке незаконного прорыва через Керченский порыв интернировала три украинских боевых корабля вместе с моряками, Запад не просто громогласно возмутился, но и ввёл новые санкции.

Немецкий журналист Билли Сикс (справа) в первые часы после освобождения

СПАСИБО ЛАВРОВУ

Серьёзную помощь Билли Сиксу оказала лишь партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — она же, кстати, единственная последовательно выступает за отмену антироссийских санкций. По просьбе родителей Билли — Уты и Эдварда Сикс — депутат Бундестага от АдГ Пётр Быстрон направил запрос Сергею Лаврову с просьбой помочь журналисту. У России партнёрские отношения Венесуэлой, последняя к словам Москвы прислушивается.

И… случилось чудо. В четверг, 14 марта, Лавров «на полях» саммита Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене встретился со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасом. И всего через двое суток, в субботу, Билли был освобождён из СИЗО Каракаса. Представитель посольства ФРГ в столице Боливарианской Республики, заметим, смог навестить Билли лишь спустя 54 дня после его ареста (и никак не облегчив его участь).

— Огромная благодарность Лаврову: он один сделал тут больше, чем весь германский МИД вместе взятый. Я призываю [действующего министра иностранных дел ФРГ] Хайко Мааса после такого позора подать в отставку, — сообщил нам депутат Бундестага Пётр Быстрон.

— Мы потрясены тем, что наш сын отпущен только после участия Сергея Лаврова — тогда как наше правительство так и не выступило с требованием его освобождения. МИД ФРГ приложил к этому минимальные усилия — ровно чтобы избежать обвинений в бездействии. По нашим сведениям, Хайко Маас скорее даже препятствовал освобождению Билли, нежели способствовал, — заявляют Эдвард и Ута Сикс. — Другие журналисты в аналогичных случаях [задержания третьими странами при выполнении профессионального долга] оказывались на свободе через пару дней после того, как их правительство направляло ноту с требованием освобождения.

Сейчас 32-летний медиа-активист первым ближайшим рейсом вылетает в Берлин — к престарелым родителям, которые уже не чаяли обнять его, если бы не усилия российского МИДа.

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На прошлой неделе исполнилось сто дней с момента ареста журналиста-международника Билли Сикса в Венесуэле. Гражданина Германии посадили в СИЗО Каракаса 18 ноября минувшего года по обвинению в «шпионаже» — хотя сам молодой человек полагает, что лишь выполнял профессиональный долг, фотография массовые манифестации сторонников и противников действующей власти (подробности).