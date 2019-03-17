Юнна Мориц: А в чем Россия виновата?..В Крыму не будет базы НАТО!
К этой записи Юнна Мориц готовилась больше часа. И разрешила мне включить диктофон только после того, как её голос зазвучал жестко и напористо.
Перед тем, как она начала читать своё стихотворение, я задал ей несколько вопросов...
Юнна Мориц читает свои стихи для слушателей Радио «КП» и посетителей сайта kp.ru: “А в чём Россия виновата?.. В Крыму не будет базы НАТО!”
- Юнна Петровна, вот читаю эти ваши стихи уже не первый раз... Сижу сейчас, и думаю - почему они так трогает за душу? Потому что - и в этих рифмах Россия "помножилась" на Крым? Бьет по эмоциям.
- Объясню, Саша, все... Это - чистая лирика сопротивления.
Вранью - что Россия якобы "оккупировала, аннексировала, украла" Крым.
Всем известно, что на Западе имеются документы, где говорится о том, что в интересах Запада в Крыму должна быть база НАТО. Документы эти были озвучены западной прессой прямо совсем недавно.
Однако, в поэтском телескопе база НАТО в Крыму была видна давно, о чем я написала в поэме под названием «Дурка». Поскольку Запад "строит дурку", обвиняя Россию в оккупации Крыма, в агрессии, в угрозе всему человечеству.
На самом деле, Крым не захотел стать базой НАТО. Народ Крыма не захотел стать базой НАТО. И вернулся в Россию.
- И вот - Ваши стихи...
- Это - чистая лирика поэтского телескопа. Против вранья.
- Поэтского телескопа Юнны Мориц.
- Да.
- Блестяще!
- Ты доволен?
- Да! Теперь мы слушаем стихотворение, затаив дыхание...
(Читает Юнна Мориц.)
* * * *
А в чём Россия виновата?
На дурку нечисти морской
Ответила одной строкой –
В Крыму не будет базы НАТО.
Невосполнимая утрата
Для тех, кто от стыда сгореть
Желает, потому что впредь
В Крыму не будет базы НАТО.
Какая жуткая расплата
За нашу мозговую тьму,
Мы все в дерьме, и потому
В Крыму не будет базы НАТО.
А дурка стукачей перната,
И эта птица кошелька
Порвать клянётся нас, пока
В Крыму не будет базы НАТО.
У стукачей для дипломата –
Ума лопата, а на ней
Всего ужасней и страшней –
В Крыму не будет базы НАТО.
Но есть и дурка паханата,
Ума палата номер шесть,
Что нам каюк за эту весть –
В Крыму не будет базы НАТО.
Россия в этом виновата,
Но исторически права.
Покуда варит голова, –
В Крыму не будет базы НАТО.
А если взорвалась граната
В мозгах от новости такой,
Тогда поплачьте над строкой –
В Крыму не будет базы НАТО!
Юнна Мориц.
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ИСТОЧНИК KP.RU