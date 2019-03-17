Юнна Мориц: А в чем Россия виновата?..В Крыму не будет базы НАТО!

К этой записи Юнна Мориц готовилась больше часа. И разрешила мне включить диктофон только после того, как её голос зазвучал жестко и напористо.

Перед тем, как она начала читать своё стихотворение, я задал ей несколько вопросов...

Юнна Мориц читает свои стихи для слушателей Радио «КП» и посетителей сайта kp.ru: “А в чём Россия виновата?.. В Крыму не будет базы НАТО!” 00:00 00:00

- Юнна Петровна, вот читаю эти ваши стихи уже не первый раз... Сижу сейчас, и думаю - почему они так трогает за душу? Потому что - и в этих рифмах Россия "помножилась" на Крым? Бьет по эмоциям.

- Объясню, Саша, все... Это - чистая лирика сопротивления.

Вранью - что Россия якобы "оккупировала, аннексировала, украла" Крым.

Всем известно, что на Западе имеются документы, где говорится о том, что в интересах Запада в Крыму должна быть база НАТО. Документы эти были озвучены западной прессой прямо совсем недавно.

Однако, в поэтском телескопе база НАТО в Крыму была видна давно, о чем я написала в поэме под названием «Дурка». Поскольку Запад "строит дурку", обвиняя Россию в оккупации Крыма, в агрессии, в угрозе всему человечеству.

На самом деле, Крым не захотел стать базой НАТО. Народ Крыма не захотел стать базой НАТО. И вернулся в Россию.

- И вот - Ваши стихи...

- Это - чистая лирика поэтского телескопа. Против вранья.

- Поэтского телескопа Юнны Мориц.

- Да.

- Блестяще!

- Ты доволен?

- Да! Теперь мы слушаем стихотворение, затаив дыхание...

(Читает Юнна Мориц.)

* * * *

А в чём Россия виновата?

На дурку нечисти морской

Ответила одной строкой –

В Крыму не будет базы НАТО.

Невосполнимая утрата

Для тех, кто от стыда сгореть

Желает, потому что впредь

В Крыму не будет базы НАТО.

Какая жуткая расплата

За нашу мозговую тьму,

Мы все в дерьме, и потому

В Крыму не будет базы НАТО.

А дурка стукачей перната,

И эта птица кошелька

Порвать клянётся нас, пока

В Крыму не будет базы НАТО.

У стукачей для дипломата –

Ума лопата, а на ней

Всего ужасней и страшней –

В Крыму не будет базы НАТО.

Но есть и дурка паханата,

Ума палата номер шесть,

Что нам каюк за эту весть –

В Крыму не будет базы НАТО.

Россия в этом виновата,

Но исторически права.

Покуда варит голова, –

В Крыму не будет базы НАТО.

А если взорвалась граната

В мозгах от новости такой,

Тогда поплачьте над строкой –

В Крыму не будет базы НАТО!

Юнна Мориц.

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