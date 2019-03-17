Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-17T17:09:02+03:00

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В воскресенье, 17 марта, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко прокомментировал последние события в Сербии. Напомним, ранее в Белграде противники действующего главы республики Александра Вучича предприняли попытку взять штурмом президентский дворец, а накануне оппозиция закидала яйцами и временно блокировала здание национального радио и телевидения (РТС).

В частности, Бондаренко выразил мнение, что в Сербии совершается попытка госпереворота, за которой стоят «некоторые отдельные силы на Западе».

- На самом деле уже давно, с конца прошлого года, в Сербии совершаются небезуспешные попытки подготовки государственного переворота. Я думаю, что за этими попытками стоят в том числе некоторые отдельные силы на Западе, - сказал Олег Бондаренко, слова которого приводит сайт kp.ru.

Также руководитель проекта Балканист.ру сравнил события в Белграде с «евромайданом».

- Сформирован общий оппозиционный так называемый «Союз за Сербию», который включает большое количество разных политических сил. Он преследует одну цель - отстранение от власти действующего президента (Сербии) Александра Вучича. Я могу согласиться и, конечно, к работе нынешнего сербского лидера можно предъявить некоторые претензии, однако те радикальные попытки, которые сейчас предпринимаются, по сути, очень сильно напоминают историю пятилетней давности на Украине, то есть «евромайдан», - подчеркнул собеседник «Комсомольской правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU