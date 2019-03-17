2019-03-17T17:09:02+03:00
В мире

Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»

Руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко поделился с Радио «Комсомольская правда» мнением об антиправительственной акции в Белграде [видео]
Дарья ИВАШКИНАЛилия БУЛАТОВА
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Ранее в воскресенье противники действующего главы Сербии Александра Вучича предприняли попытку взять штурмом президентский дворец в БелградеРанее в воскресенье противники действующего главы Сербии Александра Вучича предприняли попытку взять штурмом президентский дворец в БелградеФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 марта, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко прокомментировал последние события в Сербии. Напомним, ранее в Белграде противники действующего главы республики Александра Вучича предприняли попытку взять штурмом президентский дворец, а накануне оппозиция закидала яйцами и временно блокировала здание национального радио и телевидения (РТС).

В частности, Бондаренко выразил мнение, что в Сербии совершается попытка госпереворота, за которой стоят «некоторые отдельные силы на Западе».

- На самом деле уже давно, с конца прошлого года, в Сербии совершаются небезуспешные попытки подготовки государственного переворота. Я думаю, что за этими попытками стоят в том числе некоторые отдельные силы на Западе, - сказал Олег Бондаренко, слова которого приводит сайт kp.ru.

Также руководитель проекта Балканист.ру сравнил события в Белграде с «евромайданом».

- Сформирован общий оппозиционный так называемый «Союз за Сербию», который включает большое количество разных политических сил. Он преследует одну цель - отстранение от власти действующего президента (Сербии) Александра Вучича. Я могу согласиться и, конечно, к работе нынешнего сербского лидера можно предъявить некоторые претензии, однако те радикальные попытки, которые сейчас предпринимаются, по сути, очень сильно напоминают историю пятилетней давности на Украине, то есть «евромайдан», - подчеркнул собеседник «Комсомольской правды».

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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