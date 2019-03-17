Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: "Не доволен результатом, второй матч подряд дома играем вничью"

Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью 1:1 с питерским "Зенитом" в центральной игре 20 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. На перерыв, связанный с матчами национальных сборных, питерцы уходят лидером первенства страны, а спартаковцы - пятым клубом страны.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итог поединку, оценив, в целом, позитивно итог встречи. Движение вперед у команды есть, но не то, какое хотелось бы.

- Довольны ли игрой и результатом?

- Результатом не доволен, вторую игру подряд выигрываем и играем в итоге вничью. Качество футбола - хотелось бы лучше, это от меня вы всегда будете слышать, на любой игре. Если брать игру с "Зенитом", то атаки были у них, где они могли забивать. Нам бы хотелось, чтобы таких атак было меньше. Мы должны работать еще больше, даже не больше, а ответственней. Ну и конечно же - создавать свои моменты и завершать.

- В начале декабря вы говорили, что "Спартак" играет на 20%, после турнира в Катаре - на 50%.

- Все зависит от побед и качества футбола. Я не вижу, что мы серьезно улучшаем. Движение есть, но немного не то, что хотелось бы. Есть определенные причины - состояние команды требует баланса в отборе и атаке. Что касается нашей игры, то мы играем более агрессивно. С прессингом и это самое главное, это отличие от прошлого сезона. Что касается игры в пас - нам нужно дорабатывать, и тренерскому составу искать пути.

- Прокомментируйте решение выпустить на поле Глушенкова и Умярова.

- Они хорошо проявляют себя на тренировках. Делить игры на "Зенит" и другие команды я не готов и не буду никогда. Для нас каждая игра - финал, и в любой игре может выйти тот или иной игрок. А те ребята, которым по 18-19 лет, им надо давать играть. Они - игроки молодежной, юношеской сборной России. Если есть такой шанс у них, тем более проявить себя - почему бы и не дать им такого шанса. В целом оцениваю игру их положительно. Глушенков кроме одной передачи он чем-то не запомнился ну и плюс головой подал. А Умяров вышел и в принципе сделал несколько хороших передач, мы через него выходили в атаку. Мне нужно было, чтобы мы более точно выходили в атаку, и он справился.

- Вы в первом тайме говорили претензии Селихову по поводу игры. Тактика была такая - играть через вратаря?

- Ситуации бывают разные. И чтобы сохранить мяч, нужно, чтобы вратарь сохранял мяч. Иногда он отправлял мяч в ту же зону, откуда приходил мяч, а нужно было, чтобы он разворачивал игру. Что и подсказывал игрокам обороны, чтобы говорили ему так делать.

- Тренер "Зенита" Семак высказал претензии в адрес судейства...

- Трудно сказать по поводу судейства. Но таких откровенных не было ляпов со стороны судейства.

- В первом тайме Селихов обыграл вратаря и чуть не пустил Дзюбу к воротам. Как относитесь к таким моментом?

- Пускай будет больше красивых моментов. Любая игровая ситуация требует своей оценки. Прошло - хорошо, не прошло - не хорошо.

- Сегодня "Спартак" провел лучший матч при вас в сезоне?

- Не думаю, сдвиги в игре есть, но они незначительны. То, что они есть - хорошо. Трудно говорить о сдвигах, когда нет результата. Как я могу так говорить, когда мы не выигрываем. Сейчас пока что же все только строится.