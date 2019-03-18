Почему хлеб в СССР был лучше

- Мне звонят люди старшего возраста и просят вернуть в магазины такой хлеб, который пекли при Советском Союзе. Жалуются, что качество стало хуже, - рассказал «КП» российский ученый в области хлебопечения академик РАН Анатолий Косован.

После этих слов я вспомнил очередь в поликлинике РЖД. Дедок с бородкой убеждал меня, что при СССР и пиво было лучше, и вода в кране, и колбаса... Есть такие люди, которым кажется, что в их молодости мир был каким-то более качественным.

Академик правильно понял мое постное лицо.

- Качество правда падает - это подтверждают исследования и статистика. Сейчас 60% муки на заводах с пониженными хлебопекарными свойствами. В Советском Союзе на хлеб шло зерно 3-го класса, при необходимости его улучшали добавками зерна 1 - 2-го класса. Сейчас хлеб пекут из пшеницы 4-го класса. Раньше был контроль за качеством муки и хлеба, сейчас система не так сильна, - уверен ученый.

ЭКОНОМИКА ХЛЕБА

Никакого заговора по ухудшению хлеба нет, есть одна экономическая целесообразность.

Смотрите сами: власти от пекарей требуют до последнего держать цены. Прибавку к стоимости даже одного рубля встречают как трагедию. Ну раз все вокруг дорожает, а отпускную цену повышать не дают, то бизнесу приходится экономить.

- У нас достаточно пшеницы 3-го класса, если бы пекари хотели, они могли бы из нее делать хлеб, - рассказал «КП» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. - Но пшеница 4-го класса стоит дешевле, поэтому покупают муку из нее.

Тем временем производители жалуются на сырье.

- Иногда привозят муку, а она такая плохая, что из нее сделать хлеб просто невозможно, - рассказала «КП» начальник отдела маркетинга и рекламы тверского завода «Хлеб» Виктория Крылова.

По словам экспертов, сетевики договариваются, чтобы хлебозаводы делали товар не только под своей маркой, но и под брендом магазина. Во втором случае хлеб продается почти по себестоимости.

Условно, предприятию один батон обходится в 15 рублей. Под собственной торговой маркой сети он продается за 18 рублей. Под брендом завода хлеб стоит уже 30 рублей, но сюда входит большая наценка магазина. Фактически один и тот же хлеб конкурирует сам с собой. Магазину это выгодно - дешевым батоном заманивают покупателей. Производителю от этого плохо, но без выпекания хлеба под маркой сети на полки могут не пустить товар под маркой самого завода. Так как хлеб магазинного бренда не приносит прибыли, то пекарям приходится экономить еще больше.

Конечно, это все не касается многочисленных частных пекарен. Там-то все гораздо лучше. Только багет или чиабатта из небольшой коммерческой печи будет стоить в разы дороже заводского нарезного. А Герман Стерлигов вообще ухитряется хлеб по 600 руб. продавать - и кто-то берет, потому что верит в экологичность и качество.

РАНЬШЕ БАТОН БЫЛ ЕЩЕ И ПОЛЕЗНЕЕ

В СССР хлеб был и полезнее!

- В 1980 году 40% всего хлеба относилось к диетическому, обогащенному витаминами, белками и другими добавками. Сейчас обогащенного хлеба всего 1,5%, - рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

По словам ученых, с полезным хлебом в России все плохо. 46% рынка приходится на батоны из белой муки высшего сорта. В ней меньше всего полезных веществ. На ржаной хлеб, который несравнимо питательнее, приходится только четверть потребления.

Вопрос: почему производители не делают обогащенный хлеб и зачем полки наполняют батонами с наименьшей пользой?

- Спрос рождает предложение, - объяснила Костюченко. - Белый хлеб из муки высшего сорта берут охотнее. Вот заводы его и делают. Хлеб из муки второго сорта - так называемый серый - имеет больше питательных веществ. Но его меньше любят. Хлебу не хватает рекламы - люди банально не знают, какой батон для них полезнее.

А почему сейчас почти не стало обогащенного хлеба? По мнению Виктории Крыловой, все дело в обязательном научном подтверждении хлебного улучшайзинга.

- Мы не можем сделать полезные добавки и просто написать об этом на пачке. По правилам надо проводить подтверждающее исследование за 600 тыс. руб. за один конкретный товар. Это дорого, - объяснила представитель завода.

Производителю невыгодно обогащать хлеб, если об этом нельзя рассказать покупателям. А экспертизы съедают всю прибыль от увеличения продаж улучшенного батона.

ПИЩЕВОЙ СВЕТОФОР

У Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий есть план, как сделать хлеб полезнее и рассказать об этом потребителям. При помощи российских составов можно повысить пищевую ценность хлеба, обогатить его витаминами, добавить минеральных веществ.

Одно плохо - производители не спешат брать в оборот эти изобретения. Будем надеяться, что это лишь пока. Летом 2018 года Владимир Путин дал поручение улучшить качество «изделий хлебопечения». Госучреждения, больницы, школы должны будут покупать обогащенный хлеб.

Центр питания и технологий разработал так называемый пищевой светофор. Это система маркировки продуктов, где цветом обозначена концентрация значимых нутриентов: соли, сахара, жиров и так далее. Красным цветом отмечается еда, которой увлекаться опасно. Желтым - можно съесть побольше. Зеленым - питаться почти без ограничений.

- Такой светофор есть и для хлеба, - говорит ученый секретарь Центра питания и биотехнологии Елена Смирнова. - Хлеб из-за соли относится к «желтой» группе продуктов - его не стоит есть слишком много. ВОЗ рекомендует в сутки человеку потреблять не больше 5 граммов соли. Реально россиянин съедает 10 - 15 граммов.

Прогресс пока тормозит добровольность всех мер. Например, использовать пищевой светофор на упаковке производители могут по собственному усмотрению. Бизнес пока не торопится рассказывать всю правду о своих продуктах - ссылается на удорожание упаковки и маркетинговые риски.

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Главный недостаток продуктового светофора для коммерсантов: придется сообщать о вредных качествах. Все же, наоборот, стараются изобразить свой хлеб самым полезным.

- 50% нарушений в упаковке хлеба - это приписывание продукту несуществующих свойств, - рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Елена Солдатова. - Производитель утверждает, что его хлеб не обычный, а эко, био, натуральный... В реальности за этими словами ничего не стоит.

По словам ученого, пищевые маркетологи переходят все границы - на упаковке торта рисуют фундук, а кладут арахис. Еще один любимый прием рекламщиков - рассказать о пользе чего-нибудь для здоровья. Но, по-хорошему, так делать тоже нельзя.

- Сначала эту пользу надо доказать, - считает Елена Смирнова. - Это невозможно, потому что даже на уровне ООН нет методик, как достоверно определять пользу для организма разных добавок.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Хоть хлеб и не становится лучше, зато цены на него вырастут. Если год назад килограмм муки хлебозаводам обходился в 8 рублей, то сейчас за него платят 13 рублей. Стоимость растет постоянно начиная с января 2019 года.

В России треть цены хлеба приходится на муку. Такими темпами в скором времени хлеб может подорожать на 10%.