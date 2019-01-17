Что почём было в СССР

Некоторые читатели упрекают меня: "автор привязался к этой колбасе, как будто в СССР не было других ценностей, кроме колбасы".

Про колбасу я написал как раз не потому, что она для меня важна - я к колбасе равнодушен. Я лично колбасу не ем - вообще не покупаем ее. Да и тогда, в советское время, не любил её - она была противная на вкус, вонючая, и есть ее можно было только в жареном виде. Сейчас колбаса лучше, и выбор есть. Но я не считаю, что это полезный продукт.

Однако ДОКТОРСКАЯ КОЛБАСА ПО ДВА ДВАДЦАТЬ - ЭТО ФЕТИШ! ЭТО СИМВОЛ СССР В СОЗНАНИИ ТЕХ, КТО НОСТАЛЬГИРУЕТ ПО СОВЕТСКОМУ ПРОШЛОМУ.

Если пытаться систематизировать и анализировать высказывания тех, кто считает, что в СССР жилось хорошо, то самый частый комментарий будет: "А вот тогда была колбаса по 2-20!" "Колбаса делалась по ГОСТу, была натуральная" (враньё - было в той колбасе полно сои и крахмала, а мяса - почти не было). Ну и так далее.

Вот я и пытаюсь рассказать правду - и про этот "символ СССР", и про все остальное, не менее мифологизированное.

Воспоминания россиян о ценах в СССР

Итак, возьмём среднюю зарплату в СССР - 110 советских рублей, или 5 рублей за один рабочий день, и 44 000 рублей в РФ - или 2 000 рублей за один рабочий день.

Абсолютно предсказуемо, ровно в этом месте часть читателей начнет возмущаться, что "не везде в России можно заработать 44 000 рублей в месяц, есть регионы..." и так далее. Сразу отвечу: я беру данные официальной статистики - Росстата. Вы можете соглашаться или нет - но других данных нет. А эта цифра соответствует тому, что я вижу в регионах лично - я два-три раза в год объезжаю Россию от западных границ до Западной Сибири. А это - регионы, в которых живет 90% населения нашей страны. Но, к зарплатам я вернусь еще - в конце статьи. А пока - что почём.

Если разделить нынешний средний дневной заработок на советский, т.е. 2000 рублей разделить на 5, получим коэффициент 400. Именно его нужно использовать, чтобы понять, что было почем в СССР, если считать в нынешних, российских рублях, и было ли это дешево.

Вареная колбаса по 2-20 советских рублей сегодня бы стоила 880 рублей за килограммФото: GLOBAL LOOK PRESS

Итак:

Вареная колбаса по 2-20 советских рублей сегодня бы стоила 880 рублей за килограмм. Это очень дорого! Сегодня столько стоит самая дорогая отечественная копченая и сырокопченой колбаса, или качественное копченое мясо.

Сыр твердый в СССР стоил от 2,0 до 3,50 советских рублей - в сегодняшнем исчислении - 800 - 1400 рублей.

Масло сливочное - 2 рубля 50 копеек - на сегодняшний день - 1000 рублей!

Колбаса сырокопченая 4,87 до 5,20 рублей - в российских рублях 1900 - 2200 рублей.

Десяток яиц - 0,90 - 1,20 советских рублей или... 360 до 480 российских рублей!

Молоко разливное 28 советских копеек за литр, в нынешних деньгах - 112 рублей!

Молоко в упаковке - 34 копейки, или 136 рублей за литр.

Хлеб белый, батон 0,20 -0,24 советских рубля - на сегодня от 80 до 96 рублей.

Банка сгущенного молока 0,55 рубля, на сегодня это как 220 российских рублей за нее отдать.

Кофе растворимый - не падайте в обморок, кофеманы: 6 советских рублей банка! Или 2 400 российских рублей! Нужно было работать больше одного рабочего дня, чтобы заработать на эту банку. А как же! Валютный, импортный продукт, к тому же это "излишество", без которого можно обойтись.

Что сколько стоило в Советском Союзе?

Рыба:

Хек мороженый - 0,20 -0,40 рублей, на нынешние деньги - 80 - 160 рублей.

Осетрина мороженая от 5 до 9 рублей - в российских рублях 2 000 - 3 600 рублей.

Карп живой 0.75 – 0.80 советских рублей, или 300 - 360 в нынешних рублях

Развесная селедка 1.30 – 1.54 советских рублей сегодня стоила бы от 520 до 600 рублей.

Поклонники совка умиляются от того, "как много можно было купить на один рубль".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфеты:

«Кара-кум» – 4.00 советских рубля сегодня стоили бы 1600 рублей за килограмм

Коробку конфет можно было купить от 1.90 до 8.26 - это вообще "космос" – от 800 рублей до 4 000 рублей - за коробку!

А что удивительного, ведь килограмм сахара стоил 90 копеек! Т.е. в сегодняшнем выражении - 360 рублей!

Килограмм муки стоил 46 копеек, т.е. почти 200 рублей на сегодняшние деньги.

Кило гречки - 0,52 рубля, или около 200 российских рублей.

Мясо стоило около 2 советских рублей за килограмм, т.е. где-то 800 рублей бы пришлось выложить сегодня. Я на рынке свежую баранину беру по 350 рублей. В магазине говядина стоит от 200 до 300 рублей.

Куры отечественные стоили 90 копеек за кило, но они выглядели так, как будто умерили от туберкулёза - страшные, синие, тощие, костлявые. Но и за это в нынешней пропорции пришлось бы выложить 360 рублей! А за импортную, красивую, разделанную и упакованную курочку приходилось отдавать от 1,80 до 2,50 за кило - итого от 720 до 1000 рублей - в нынешнем эквиваленте! Космическая цена, особенно, если сравнивать с нынешними реальными ценами.

Овощи и фрукты - это вообще был "плач Ярославны", т.к. было очень много гнилья! Картошка могла быть просто осклизлая от гнили. Стоила она как бы "недорого" - всего то 10-15 копеек за килограмм, но, если переведете на сегодняшние рубли - от 40 до 60 рублей.

Капуста, лук, свекла - примерно так же, плюс-минус несколько копеек, т.е. выходит, те же 40-60 рублей.

Яблоки стоили 50 копеек, т.е. где-то 200 рублей в сегодняшнем соотношении.

Виноград, персики - около рубля в госторговле, что, примерно, 400 рублей.

Но важно подчеркнуть - даже в Узбекистане свежие фрукты были только в сезон, а не круглый год, как сейчас. Про другие регионы и говорить нечего.

Довольно дорого стоили рыбные консервы. Банка сардин стоила 60 копеек, что сегодня составило бы 240 рублей. А банка горбуши в собственном соку у нас, в Ташкенте, стоила от 1 рубля до рубль двадцать, считайте, от 400 до 500 рублей на сегодняшние деньги!

Но тяжелее всего приходилось любителям выпить. Цены на алкоголь были очень высокими - если соотносить их со средними зарплатами.

Даже в Узбекистане свежие фрукты были только в сезон, а не круглый год, как сейчас. Про другие регионы и говорить нечегоФото: ТАСС

Бутылка водки 0,5 литра - от 3,50 до 5 советских рублей, что, в переводе на нынешние рубли от 1400 до 2 000 рублей.

Коньяк - в зависимости от качества - от 4,40 до 13,60 советских рублей, в российских рублях стоил бы 1 760 до 5 440. Это отечественный коньяк. Сейчас, за такие деньги можно купить элитный французский.

Самое дешевое крепленое вино, в народе называемое "бормотуха" - от 1,10 до 1,80 рубля, или от 440 до 720 российских рублей.

Сухое молдавское 2.10 – 2.70 или 800 - 1100 рублей.

Грузинское вино 3.00 – 4.00, или от 1200 до 1600 рублей.

Пиво – 0.37 рублей за пол-литровую бутылку, что в нынешних рублях обошлось бы в 150 рублей. И пиво это часто было дрянного качества.

Как видим, чтобы заработать на бутылку водки, нужно было пахать целый день! Поэтому, кто умел, старались сами делать какие-то наливки, домашнее вино, самогон, и т.д. Но в городах это было не всегда возможно, поэтому застолье с алкоголем - это было накладно. А уж если в семье появлялся алкоголик - то он мог просто разорить семью.

Отдельно интересно рассмотреть цены в общепите. Обычно, если финансами распоряжалась в доме жена, она выдавала мужи деньги "на обед". Как правило, это был один советский рубль.

Комментарии пользователей интернета

Поклонники совка умиляются от того, "как много можно было купить на один рубль". Но, как я уже указал в начале статьи, средний советский человек за день зарабатывал 5 рублей, и один рубль - это было 20% его дневного заработка. Отдать одну пятую заработка за "один раз поесть" - это очень много.

Конечно, можно было поесть дешевле, чем на рубль, если это была недорогая заводская или студенческая столовая. Но все равно, рубль равнялся четырем сотням сегодняшних российских рублей. Даже если вы могли уложиться в 50 советских копеек, что было трудно, то все равно выходило 200 нынешних, российских рублей.

Сегодня, если вы пойдете в такую заводскую или студенческую столовую, вы объедитесь на эти деньги. Особенно в регионах - там цены ниже.

Да и в Москве можно на 200 рублей нормально поесть. Многие рестораны и кафе демпингуют цены на бизнес-ланчи, чтобы привлечь посетителей.

Конечно, можно было поесть дешевле, чем на рубль, если это была недорогая заводская или студенческая столоваяФото: ТАСС

Кстати, не лишне напомнить, что цены в заводских и студенческих столовых дотировались государством, в понятных целях. А в обычных кафе, и тем более в ресторанах, в советское время было довольно дорого. Как сейчас помню, порция цыпленка табака в кафе в центре Ташкента - 2 рубля 50 копеек, что, в пересчете на нынешние деньги - 1000 рублей! Это очень дорого по сегодняшним меркам. Хотя Ташкент в смысле общепита еще очень позитивно отличался от остального "совка" - традиционно был развит уличный национальный "фастфуд". Прямо на улице, под навесами, готовили плов в огромных казанах, шурпу, лагман, жарили шашлык, и т.д. Цена была стандартной - около одного рубля за порцию. Шашлык мог быть и дороже. Но это - Средняя Азия. В РСФСР с общепитом была напряженка.

Но всё равно, если была возможность, народ ходил в общепит - потому, что там хоть что-то можно было поесть! Ведь большинства из всех перечисленных продуктов, даже несмотря на их высокую, по отношению к средней зарплате цену, просто не было в магазинах!

Если почитать комментарии, то можно увидеть противоположные мнения - одни пишут, что "все было и хорошего качества", другие пишут, "ничего не было, и качество было плохое". На самом деле, относительно хорошие воспоминания о продуктовом достатке у тех, кому за 60 лет - они застали годы хрущевского изобилия - когда и ассортимент продуктов появился, и расценки на труд не снизили. Потом, при том же Никите Сергеевиче Хрущеве, цены на продукты подняли, а расценки на труд снизили. И народ даже стал бунтовать. Про расстрелы рабочих демонстраций в Новочеркасске слышали? Нет? А они - были. И народ бунтовал как раз против повышения цен на еду.

Мнения на этот счет разные

А потом, при Брежневе, у людей стало немножко больше денег... а продуктов больше не стало, и, по естественным законам рынка, они стали дефицитом. И поэтому те, кто моложе 55 лет, "совкового продуктового рая" не застали. Да и не было этого рая. Продукты то все равно были не всем по карману.

Моё поколение копченой колбасы, сыра, свежего мяса, конфет, сгущенки в свободной продаже уже не видело. Чем питались? Я лично три раза в день ел яичницу из трех яиц. Я занимался спортом, тренировки были 6 раз в неделю по три часа, и других вариантов восполнить запас белка у меня не было.

Воспоминания россиян о ценах в СССР

Ну и, возвращаясь к зарплатам. Вы можете не согласиться с тем, что средняя зарплата в сегодняшней России – 44 000 рублей. Да, я знаю, есть регионы, где люди получают 15 000 рублей. Но при этом, есть регионы, где работодатель не может заполнить вакансии с зарплатой 50-50 тысяч рублей. Странная картина получается! А ничего странного. Очень многие из наших сограждан занимают иждивенческую позицию: «государство мне должно». Да ничего оно вам не должно! В большинстве стран люди должны крутиться сами. И если в вашем регионе нет работы с зарплатой, которая вас устроит – переезжайте! Работы в России – полно! И те, кто не ждёт, что деньги на него посыплются с неба – так и делают – из деревень и сел едут в райцентры, из райцентров – в областные центры, кто-то в Москву. Отлично устраиваются!

В 2017 году в Россию приехало 16 миллионов гастарбайтеров. И поверьте, они приехали работать не за 15 000 рублей. Средняя зарплата у них – 30 000 рублей. И это люди без знания русского языка, без образования, без нормальных документов! Ну, а вам кто не дает, дорогие россияне?

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