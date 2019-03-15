В Пентагоне объявили о желании первыми нанести ядерный удар в случае угрозы

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд выступил за то, чтобы Соединенные Штаты могли нанести превентивный ядерный удар. Ранее такой законопроект внесли в Конгресс прогрессивные демократы. По словам военного, если Вашингтон примет подобные меры, противники США, которые хотят напасть, окажутся в сложной ситуации.

- Я представляю себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании, - сказал Данфорд, во время слушаний в Сенате.

Впрочем, есть и те, кто с такой политикой не согласен. Так, конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен уверены, что нанесение превентивного ядерного удара - это крайне опасно.

И БЕСПОЛЕЗНО

- Идея превентивного удара - не новая. Американцы говорили об этом еще в советский период, - напоминает военный эксперт Алексей Борзенко. - Опасность такого удара существовала в 2000 - 2004 году, когда США разрабатывали эту технологию и всерьез просчитывали потери, которые может понести Москва. Однако сегодня превентивный удар при том состоянии ПВО, что есть у России, будет попросту неэффективен. Зато спровоцирует ядерную войну.

За заявлениями генерала Данфорда ничего не стоит. Он просто пытается выбить средства на реанимацию идей времен холодной войны.

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