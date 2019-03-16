Как профинансировать терроризм в России?

"Неужели началось?" подумал я, услышав в новостях, что на крупнейших в России оптовых рынках "Москва" и "Садовод" МВД и ФСБ проводят обыски.

Если кто не знает - оба рынка - это "город в городе" или даже "государство в государстве" - огромные по площади, и столь же огромные по торговым оборотам, со своей собственной властью, силовыми структурами, огромными автостоянками для фур, междугородных автобусов, грузовиков и легковых, складами, торговыми павильонами, офисами, гостиницами, банками и т.д.

Почему я пишу "город в городе" или "государство в государстве"? Потому что, когда туда попадаешь, возникает стойкое ощущение, что там царят свои собственные законы, и российские силовые структуры не всегда могут навести там порядок.

Всё это напоминает "Черкизон" - принадлежавший Тельману Исмаилову оптовый рынок в районе Сиреневого бульвара, закрытый со скандалом лет десять назад.

Интересно то, что, как пишут некоторые СМИ, "владельцы ТЦ "Москва"— группа компаний «Киевская площадь» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, давних партнеров владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова".

В былые времена мне доводилось закупать одежду и обувь для сирот на Черкизовском рынке, а известный журналист Дмитрий Соколов-Митрич даже составил мне компанию с фотокорреспондентом "Известий" Ольгой Рябцевой. Так что где-то в закромах у меня есть фото, где "бача" (так называют грузчиков с тележками, как правило, это гастарбайтеры из Средней Азии) грузит в мою крошечную Хонду короба с обувью для сирот. Тогда журналистов схватила охрана рынка, и потащила куда-то разбираться "за незаконную съёмку". Фотокорреспондент успела спрятать пленку, так кадры и сохранились. Цитата из материала Дмитрия Соколова-Митрича: "Герман ожесточенно торгуется, потом нагружает тележку носильщика коробками с детскими тапками, зимней обувью, синтепоновыми куртками. Грузить в "Хонду" все это ему приходится уже одному: нас с фотокором под конвоем ведут в службу безопасности рынка, потом в администрацию и даже к самому директору, которого все называют Сергеем Борисовичем. За несанкционированную съемку на территории рынка".

Все это было очень давно, лет пятнадцать назад. В те годы мы скидывались с друзьями наличными деньгами, чтобы купить одежду и обувь, в которых нуждались воспитанники детских домов, поэтому могли покупать на рынке. С тех пор, как появился фонд, для нас этот вид закупок недоступен, потому что

НИ НА ОДНОМ ИЗ ЭТИХ РЫНКОВ НЕТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ В ПРИНЦИПЕ!

ВСЕ СДЕЛКИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ СОВЕРШАЮТСЯ НАЛИЧНЫМИ, БЕЗ ВСЯКИХ ТОВАРНЫХ И КАССОВЫХ ЧЕКОВ, КВИТАНЦИЙ, И ПРОЧИХ ДОКУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Что интересно - в Москве (в городе, а не рынке) на некоторых строительных рынках, которые иногда выглядят так же, как ТЦ "Москва" и "Садовод", у продавцов есть кассовые аппараты, а некоторые даже принимают к оплате банковские карты. Причем даже если ты покупаешь мелочь.

А в ТЦ "Москва" и "Садовод" закупают недешевый ширпотреб - грузовиками! И всё - "черным налом". Никаких чеков!

Поэтому мне смешно, когда наши власти, "в целях противодействия финансированию терроризма" заставляют обычного россиянина предъявлять паспорт, если он хочет отправить через банк своей старушке-матери прибавку к пенсии на пару тысяч рублей, при этом СТАРАТЕЛЬНО НЕ ЗАМЕЧАЯ ПОД СВОИМ НОСОМ ОБОРОТЫ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ - НЕ РУБЛЕЙ, А ДОЛЛАРОВ - В ГОД - НИГДЕ НЕ ФИКСИРУЕМОЙ НАЛИЧНОСТИ!

Вы можете удивленно спросить: откуда такие "суммы" - десятки миллиардов долларов?

Так вы что думаете, ТЦ "Москва" или "Садовод" - единственные в России?

Во-первых, в столице есть еще несколько таких оптовых рынков, торгующих ширпотребом, просто поменьше.

Во-вторых, в каждом областном центре есть подобные "объекты".

Часто эти рынки называются "китайскими", потому что около 80% торговцев - граждане Китая или Вьетнама. Оставшиеся 20% - это "гости" из Средней Азии - узбеки, таджики, киргизы, иногда азербайджанцы. Русских, или славян, среди торговцев, да и вообще работников - я почти не видел.

Все мы знаем, что на "Черкизоне" весь или почти весь товар был контрабандным и контрафактным. Не думаю, что на нынешних рынках ситуация иная. Заявляю это, как всей стране широко известный контрабандист.

Судите сами: если бы товар был растаможен, то его можно было продать и по безналу: налоги то не очень большие, а безналичный расчет в разы увеличивает возможности сбыта.

Ну, а контрафакт... Наверное, процентов восемьдесят товаров - "брендовые", т.е. с лейблами известных брендов, чаще спортивных - "адидас", "найк", "рибок" и далее везде. Чаще всего, невооруженным глазом видно, что эта "фирменная вещь" сделана полукустарным способом. Если же товар качественный, сделан фабричным способом и из хороших материалов, то стоит он почти как оригинал - за пару кроссовок "как бы Nike" с вас попросят 2-3 тысячи рублей - ОПТОМ! Примерно столько будут стоить в розницу настоящие кроссовки на распродаже - в Европе.

К чему я это всё? К тому, что одна торговая точка в ТЦ "Москва" - это такой мини-склад, по форме напоминает морской контейнер, только в два раза выше. Товара в такой точке по кубатуре - на одну еврофуру. Таких точек на этом рынке - несколько тысяч. Можете сами поехать, и посмотреть.

И все эти обороты - мимо бюджета, мимо налогов. Ни тебе НДС, ни тебе акцизов, ни тебе налога на прибыль, ни тебе НДФЛ. А власть наша последние пару лет мечется и не знает, кого бы еще налогом обложить, чтобы бюджет наполнить: то пенсионный возраст поднять решили, потом самозанятых подтянуть под налогообложение, говорят, скоро на сбор ягод и грибов налоги введут.

Но это все - "цветочки". А "ягодки" - это то, что черный нал - это всегда самая лучшая "кормовая база" терроризма. "Белые" деньги вывести из-под "ока государева" сложно. Даже если и удается, то суммы - не те. А тут - не то, что террористов профинансировать - исламскую революцию в России можно организовать.

Кстати, насчет "революций" и "массовых волнений": первые "звоночки" уже были. Цитирую газету "Комсомольская правда": "Осенью 2017 года рынок «Москва» уже оказывался в центре новостей. Его пытались взять штурмом толпы бородатых мужчин. Накануне на территории произошло ЧП - охранники избили таджика, гоняющего на рынке тачку. Мигрант попал в больницу с серьезной травмой головы. Но кто-то распустил слухи, что парень умер, а его труп ЧОПовцы вывезли с рынка в мусоре. Через вотсап и соцсети очень оперативно собрали несколько сотен молодых парней, которые хотели прорваться на рынок, чтобы «отомстить виновным за смерть брата». Полиции пришлось разгонять толпу, задержали около сотни человек".

Полтора года назад корреспондент "Комсомольской правды", Александр Рогоза, провел журналистское расследование этой истории. Он, кстати, тоже пришел к выводу, что (цитирую) "рынок «Москва» это город в городе", который "живет по своим законам. Есть всесильная администрация. Есть собственная полиция - ЧОП «Витязь». Есть условный департамент ЖКХ - несколько батальонов таджиков... Есть больницы. Банки. Парикмахерские. Гостиницы. Хостелы".

Александр Рогоза детально описывает, как устроен на рынке "Москва" бизнес... таджиков-грузчиков! Цитирую: "По 700 рублей в день грузчик должен отдавать бригадиру... На рынке «Москва» одних только таджикских грузчиков 3500 человек. - Умножайте на сумму ежедневной взятки, - продолжает источник. - Больше двух миллионов рублей кому-то уходит! Ежедневно. Посчитайте, сколько это в месяц, в год".

Лично у меня эти расчёты не вызывают сомнений, но... то ли случайно, то ли сознательно корреспондент "Комсомолки" забыл, что грузчики - это всего лишь обслуга, рабочие, перетаскивающие товар, на торговле которым кормятся все, вся упомянутая в расследовании инфраструктура "города в городе".

Если одни только грузчики на этом рынке зарабатывают несколько миллиардов рублей в год, то сами можете представить, каковы обороты рынка.

Как я уже писал выше, это десятки миллиардов долларов, а не рублей. Если в рублях - даже представить трудно, счет идет на триллионы. Я думаю, точную сумму не знает никто, даже владельцы рынка.

Ведь бизнес владельцев - это сдача в аренду торговых павильонов. Павильонов, как я уже писал, несколько тысяч. Я примерно знаю размер аренды одного павильона в месяц. Исходя из этой суммы можно примерно высчитать, сколько должен зарабатывать торговец - арендатор, чтобы и аренду заплатить, и самому что-то заработать. В общем, порядок цифр - смотрите выше.

И это - только один рынок. А таких - ну, может, не таких больших, а поменьше, в России - многие десятки.

В конце своего материала Александр Рогоза задает вопрос: "Нужны ли нам такие рынки, как «Москва»?"

Сам по себе вопрос сформулирован некорректно. Правильно будет формулировать так: "Нужны ли нам рынки, которые действуют не по законам Российской Федерации, а по своим собственным законам, и являются "государством в государстве"? Рынки, на которых нет кассовых аппаратов, нет никакого учета товарного и денежного оборота, и все расчеты - "черным налом". Рынки, на которых сверхприбыли получают все, кто угодно, но только не граждане России"?

Как вы считаете, уважаемые читатели?

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции*

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