2019-03-15T17:51:30+03:00
В мире

«Наших детей обманули»: Родственники уехавших в «Исламское государство»* просят вернуть их близких обратно в Россию

«Комсомолка» пообщалась с родными сдавшихся ИГИЛовцев, которые находятся сейчас в лагере для военнопленных
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Идет зачистка последнего оплота «Исламского государства» (Террористическая организация, запрещенная в РФ) в СирииИдет зачистка последнего оплота «Исламского государства» (Террористическая организация, запрещенная в РФ) в СирииФото: REUTERS
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Вот уже уже несколько месяцев идет зачистка последнего оплота «Исламского государства» (Террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии - населенного пункта Аль-Багуз. При этом не только террористы, но и сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС США, использующих запрещенный белый фосфор. Чтобы спасти свои жизни и жизни родных, тысячи боевиков сдаются - кто-то попадает в тюрьму, а кого-то вместе с семьями размещают во временных палаточных лагерях (считай для военнопленных). Людей так много (в т.ч. и граждан России), что большинству не хватает еды, одежды и медикаментов. Разумеется, в таких условиях мало кто не мечтает вернуться домой. Многие при этом не раскаиваются и, даже сдавшись, продолжают славить ИГ. Но есть и те, кто разочаровался в «Халифате».

1. СЕМЬЯ ИСМАИЛА ГАФАРОВА (Дагестан, Каспийск)

- Первоначально в 2014 году в Сирию к так называемому «Исламскому государству» уехал мой старший брат Курбан. Ему тогда было было 43 года. Уехал в город Ракка (на тот момент – столица ИГ – Ред.) вместе с одной из двух жен (мусульманин может иметь до четырех жен - Ред.). Мне об этом рассказала наша сестра, с которой он связался (у Курбана там был личный телефон и планшет, а интернет он и его товарищи «ловили» в местном интернет-кафе. В лучшие времена на территориях подконтрольных ИГ у боевиков был даже домашний интернет - Ред.).

- То есть ваш брат был практикующим мусульманином?

- Да, он был религиозным человеком. Молился, постился. Но я никогда не замечал за ним какой-то радикальности или жестокости. Он был очень наивным и простым - видать на этом и сыграли те, кто его заманил в Сирию.

Не только террористы, но и сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС США, использующих запрещенный белый фосфор Фото: REUTERS

Не только террористы, но и сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС США, использующих запрещенный белый фосфорФото: REUTERS

- А как он кстати туда попал?

- Дело в том, что Курбан до этого какое-то время жил в Турции. И в этот раз он сообщил, что якобы с семьей возвращается туда на заработки. Затем мы узнали, что они в Сирии. В тот же год через жену брата мы получили известие о том, что он умер.

Когда поехали с этой новостью в родное село, обнаружили, что дома у него никого. А там жил старший сын Курбана Рамазан и вторая жена Курбана. Младший сын Музафилучился в Египте. Оказалось, что все они тоже собрали вещи и выехали в Сирию. Об этом нам рассказали соседи. Причем мы не знали, где конкретно в Сирии они находились…

Переписка Исмаила с племянником

Переписка Исмаила с племянником

- Давайте о племянниках чуть позже. Скажите, ваш брат с вами связывался, когда был жив? Что он вам рассказывал?

- Да, конечно связывался. Мы болтали по-телефону как обычно. Чисто по-братски: как дела? Как здоровье? Что нового? Но ничего конкретного он мне не говорил. Ни о войне, ни о том, где находится и чем занимается. Племянники тоже ничего не сообщали - я до сих пор не знаю никаких подробностей. Знаю только, что там они женились - у младшего родилось двое детей, а старший взял в жены женщину с ребенком плюс у них еще девочка родилась. Через какое-то время женщины связались со мной и сообщили, что младшего племянника убили вслед за отцом. Музафил, как я уже говорил, учился в Египте и в ИГИЛе работал переводчиком. Старшему Рамазану тоже не повезло - он сразу по приезду получил сильное ранение в ногу. А потом снова попал под обстрел, и его ранили во вторую ногу. То есть он сразу стал инвалидом и передвигаться самостоятельно не мог.

- А чем он тогда там занимался, если не мог ни работать, ни воевать?

- Я много раз задавал ему этот вопрос. Он говорил, что как инвалид живет на закят (в исламе обязательный налог в пользу нуждающихся единоверцев - Ред.).

Переписка Исмаила с племянником

Переписка Исмаила с племянником

ПОЕХАЛ ИЗ-ЗА ВИДЕО НА YOUTUBE

- И все же, неужели вы не почувствовали, что с вашими родными происходит что-то необычное? Разве вы не замечали ничего подозрительного? Может быть, какие-то новые знакомства или сайты в интернете. Может, изменилось поведение?

- Ну определенные изменения были. Брат в какой-то момент перестал сквернословить. Стал к людям относиться мягче, добрее. У него и до этого была борода, он 5 раз совершал намаз (молитву - Ред.). Мне кажется, что надлом произошел, когда он в интернете наткнулся на видео, где якобы сирийские власти отравили детей химоружием. Я помню мы с ним тогда созванивались, и он плакал. Вот это, по-моему, и стало последней каплей.

- А кто его ждал в Сирии? С кем он поддерживал связь?

- Не знаю. Но он был в Турции, а там до Сирии рукой подать. Может, с кем-то и познакомился.

Я много раз спрашивал его, зачем он туда поехал. В ответ - молчание. Я постоянно умолял его вернуться, говорил, что это не наша земля и не наша война. А он лишь просил молиться за него. При этом никогда не агитировал меня, не переманивал в ИГ. И знаете, когда мы созванивались, было такое ощущение, что он чего-то стесняется. Вообще-то Курбан - бывший десантник, и можно предположить, что он принимал участие в боевых действиях, но ему не хотелось про это говорить. Думаю, он был разочарован и потерян, но мы этого уже не узнаем.

КТО ОСТАЛСЯ В СИРИИ

- Сейчас там две жены Курбана, старший племянник Рамазан с семьей и дети младшего племянника - сироты. Мы стараемся их вернуть, курды вроде готовы их передать России. Но в России, мне кажется, не очень хотят принимать их назад. Я боюсь, что моих родных снова постигнет разочарование - первый удар в спину был, когда они столкнулись с жестокой реальностью в «Исламском государстве», где, как оказалось, никаким исламом и не пахнет. А второй удар будет, если Москва откажется пускать их домой.

2. ДОЧЬ ЗУЛЬФИИ (Дагестан)

- Мы выдали нашу Альбину замуж за дагестанца из хорошей религиозной семьи. Но при этом они были вполне светские: всегда слушали музыку (радикальные исламисты убеждены в том, что музыка - это грех - Ред.), смотрели телевизор. В России у них родилось двое детей. Он ей никогда не запрещал встречаться с подругами, гулять. И я до сих пор не понимаю, что же произошло. Почему они уехали. Если бы им кто-то начал промывать мозги, я бы заметила. Наверное, все дело в нашем кавказском воспитании. У нас женщина всегда и во всем должна слушаться мужа и следовать за ним.

- А как вы узнали, что дочь с мужем и детьми покинули Россию?

- Дочь позвонила мне и сказала, что они в Турции. Там они прожили год. Я это точно знаю, так как на праздники высылала подарки им и детям, и они их сразу же получали, фотографировались в обновках. Потом связь оборвалась. На три месяца. Это были три месяца ада. А затем они вышли на связь из Сирии. Мужа дочери убили. По ее словам, он развозил по магазинам хлеб. Но, может быть, это была информация для меня, я не знаю.

- И каково дочке было в ИГИЛе?

- Не особо. Очень радикальные люди. Альбина несколько раз посылала мне фотографии с детской площадки, где на головы зверям на качелях были надеты пакеты (в представлении боевиков, изображение животных - это грех - Ред.). Ее это очень раздражало.

Переписка Зульфии с дочкой

Переписка Зульфии с дочкой

- А чего не уехали, если все так плохо было?

- Поздно. За ними пристально следили. Контролировали. Они боялись сообщать что-то, потому что шариатская полиция могла у кого угодно выхватить телефон и прочитать переписку. За предательство в лучшем случае грозила тюрьма. В худшем - казнь. И такие случаи были. При этом, как мне рассказали, их главари свои семьи заблаговременно вывезли. А рядовым запретили под страхом смерти.

- Дочка рассказывала вам что-то о публичных казнях?

- Нет, вы что. Ни слова. Роль женщины в ИГИЛ сводилась к одному - воспитанию детей. Все. Больше они, как правило, ничего не знали.

3.СЫН ЗЕМФИРЫ (Дагестан)

- Он у меня всегда был современным, светским парнем. В школе танцевал лезгинку, любил слушать рэп. Одевался в стиле хип-хоп: бандана, широкие штаны. Особо религиозным не был. С 19 лет начал молиться. Максимум мог сделать мне иногда замечание, почему я ношу штаны, а не юбку. Но это всегда было по-сыновьи, ласково, без претензий.

Мы жили отдельно - я в Сочи, а он с женой в Дагестане. Как-то раз сказал, что он с ребятами едет в Москву на заработки. Я отговаривала, просила приехать ко мне - я бы помогла с работой. Но он не послушал. В итоге выяснилось, что сын уехал не в Москву, а в Сирию. Вместе с университетскими друзьями.

- И чем он там занимался?

- Он работал в шариатской полиции. Типа наших участковых. У каждого был свой участок, и они следили, чтобы никто не прелюбодействовал, не пил, не курил. Я очень боялась, что его пошлют на войну, но невестка успокоила, сказала, что пока ребенку не исполнится то ли четыре года, то ли шесть лет, никто его не призовет. У них было что-то типа написанного правила (в сирийскую армию тоже не призывают мужчин, у которых один ребенок или только девочки - Ред.).

В общем, о жизни в ИГИЛе он ничего не рассказывал. Табу какое-то. Все время просил рассказать, как у нас дела. Избегал любых разговоров о войне. Думаю, что если бы он был отмороженным террористом, он бы наоборот хвалился бы и рассказывал обо всем. А он очень осторожно подходил к обсуждению этих тем.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Путин рассказал о программе по возвращению российских детей из Сирии

Российские власти продолжают усердно работать над возвращением детей граждан РФ из Сирии на родину. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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