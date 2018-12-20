2018-12-20T18:00:58+03:00
Политика

Путин рассказал о программе по возвращению российских детей из Сирии

По словам президента РФ, власти уделяют большое внимание этой работе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин пообещал вернуть российских детей из СирииПутин пообещал вернуть российских детей из СирииФото: REUTERS
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Российские власти продолжают усердно работать над возвращением детей граждан РФ из Сирии на родину. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

"У нас целая программа по возврату детей на родину, в Россию, Чечню, на Кавказ - куда угодно. Этим и [глава Чечни] Рамзан Кадыров занимается. Мы это делаем и будем продолжать делать", - заверил президент.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках общения с журналистами Владимир Владимирович прокомментировал также сообщения о решении Соединенных Штатов вывести свои войска с территории Сирии. Российский лидер отметил, что американцы уже который год твердят то же самое о своих военных в Афганистане, однако никаких изменений не происходит.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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