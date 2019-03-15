2019-03-15T18:20:36+03:00
Политика

Путин поддержал "медицинскую революцию" на Волге

Андрей Бочаров доложил о борьбе за здоровье и демографию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Андрей Бочаров доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе. Фото: Алексей Дружинин/ТАССАндрей Бочаров доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава Волгоградской области Андрей Бочаров, докладывая Владимиру Путину о ситуации в регионе, заявил, что одна из главных задач в Волгограде - выправление демографической ситуации.

- И в рамках этих задач прежде всего нам необходимо обратить внимание на создание современной онкологической помощи, - сказал он.

- У вас целая программа есть, - напомнил президент.

- Но ключевым звеном в этой программе было решение о создании современного онкоцентра, отвечающего самым высоким стандартам, - добавил Бочаров. - В феврале текущего года мы вышли на площадку и уже начали реализовать этот проект. Начиная с 2022 года мы планируем перейти к дальнейшей системе модернизации поликлинической помощи на всей области. Кроме всего, нами принято решение о приобретении подвижных центров оказания медицинской помощи.

- Для малых городов, деревень, - поддержал Путин эту "медицинскую революцию" на Волге.

- Ещё для первичного звена мы за этот период планируем создание 101 ФАПа на территории, - продолжил о планах глава регионе. - Здесь потребуются дополнительные финансовые ресурсы. Часть из них предусмотрели, часть – конечно, будем обращаться к вам, Владимир Владимирович, за поддержкой этого решения. Но считаем, что это одна из основных задач, которая будет стоять перед нами, перед властью в период с 2022 до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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