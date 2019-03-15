Суп из сена по рецепту жены Репина был вкусным: Третьяковка открыла выставку, разоблачающую мифы о художнике

Долгожданная выставка Ильи Ефимовича Репина открылась в Третьяковке на Крымском валу. Чтобы обойти все, нужно запастись силами и подзаправиться, например, супом из сена (рецепт смотри ниже): Триста работ, прибывших не только из Третьяковки и Русского музея, но и из музеев Финляндии, Чехии, Беларуси, и, само собой, частных коллекций, разместили на четырех этажах «Новой Третьяковки» на Крымском валу.

Выставка полна неожиданностей. Наряду с картинами, знакомыми с детства по форзацам учебников по литературе, будет то, чего мы никогда не видели. Например, полотно "Гопак", написанное на линолеуме в шашечку (у художника не было денег на нормальный холст). Странная картина "Большевик" из коллекции Алишера Усманова (полотно выглядит так, будто писал его не Репин, а Гойя, а ребенок, у которого большевик отбирает хлеб - похож на мартышку). Не принятое при жизни художника "Самосожжение Гоголя" (а знаем ли мы, что Репин и сам сжег работу, на которую потратил десять лет жизни?). И, конечно жемчужины коллекции - знаменитой репинской графики (кто не знает, что Репин слыл блестящим рисовальщиком).

- Последняя экспозиция великого русского художника была двадцать лет назад. Но нынешняя ретроспектива, конечно, превосходит выставку двадцатилетней давности, - отметила Зельфира Трегулова и у нас нет оснований ей не верить. Ретроспектива оформлена трогательно и оригинально. На входе зрителя встречает огромное пустое место отмеченное линией «не заходить». Пустое место символизирует картину «Иван Грозный и сын его Иван», поврежденную вандалом год назад и находящуюся в настоящее время на реставрации. Черная линия, очерченная возле каждой картины символизирует третий рубеж сигнализации. Если заступить за линию - раздается «довольно неприятный писк», - как охарактеризовала противный звук хозяйка Третьяковки. (Кстати, в обеспечение безопасности Репина вложился ВТБ банк, сначала профинансировавший выставку, а потом - по первому писку галереи обеспечивший полотна третьим уровнем защиты и антибликовыми стеклами).

Картина «Большевики»Фото: Евгения КОРОБКОВА

- А где здесь «Богомолки-странницы», - живо интересовались журналисты.

- Есть «Богомолки», куда от них денешься, - вздыхала хранитель отдела графики Нина Маркова. И приглашала всех посмотреть репинскую графику, где можно узреть типаж настоящей репинской женщины: Илья Ефимович любил дородных темноволосых феминисток.

Нужно ловить момент. Раздел графики проработает меньше всех и закроется уже через три месяца, потому что графике вреден свет. Правда, не всей. Портрет Элеоноры Дузе - исключение. Ему очень нужен свет, поскольку на портрете имеется "противное желтое пятно, которое выводится инсоляцией".

Портрет женыФото: Евгения КОРОБКОВА

По словам Трегуловой, выставка призвана разрушить всевозможные стереотипы, которые сложились относительно творчества художника. Например, миф о всеядности и конъюнктурности художника ("нет, он не всеяден, он любил материю жизни", - говорит куратор выставки Татьяна Юденкова). Или миф о том, что Репин - плохой иллюстратор. ("не плохой, а злободневный. Иллюстрируя Лермонтовского «Пророка», художник изобразил не дела давно минувших дней в восточной пустыне, а человека в современном Петербурге. Кому это понравится", - говорит Нина Маркова).

Заодно выставка разрушила и миф о репинской жене Наталье Нордман-Северовой, страстной вегетарианке. Корней Чуковский распространил фейк, что Наталья Нордман-Северова скверн готовила и чуть не заморила мужа супом из сена и бифштексом из клюквы и что спасло художника лишь то, что он вовремя запечатлел супружницу на портрете, после чего она скончалась, и Репин помянул ее бифштексом из мяса. (Кстати, то, что натурщики Репина умирали вскоре после того как художник их запечатлевал - тоже миф). В ходе вип-вернисажа, который проходил 14 марта, выяснилось, что супы из сена по рецепту Нордман-Северовой - очень даже не плохи. Гостей кормили супом из сена, те были в восторге, просили добавки, а потом сетовали в соцсетях, что не всем досталось сена.

«Самосожжение Гоголя»

- Вообще-то, суп был совсем не из сена, а из капусты с лавровым листом, - вступилась за репинскую жену куратор выставки Татьяна Юденкова. - У Нордман-Северовой есть целая поваренная книга и рецепты из нее очень неплохи.

Знаменитый суп из сена

Наталья Борисовна Нордман-Северова была главной проповедницей сыроедения в России и стала знаменитой, благодаря "Поваренной книге для голодающих", в которой расписывала, как готовить кочерыжки, шелуху от картофеля и прочее «содержимое помойных ям». Особенно уважала Наталья Борисовна бульон из сена, которым предлагала заменять все остальные бульоны, пить для очистки почек и варить веганские супчики.

«Берется чайник, глядя по количеству душ, маленький фарфоровый или огромный жестяной на целую артель, бросают в него сена по два золотника на персону, крошат луку, прибавляют лаврового листа (один лист на троих) и по две перчинки на каждого — солят, заваривают крутым кипятком, ставят на огонь ненадолго, и суп готов. Питательность — необыкновенная. Кто хоть раз попробовал — поражен. После такого супа можно 24 часа быть сытым».

Последняя фраза из рецепта особенно актуальна. Подзаправиться супчиком из сена перед походом на выставку - не помешает. Все-таки четыре этажа и триста картин.

КСТАТИ

Чтобы не было очередей и выноса дверей, билеты на выставку будут продаваться онлайн и загодя. Но для тех, кто с компьютером «на вы», предусмотрена опция покупки билетов в любой из касс Третьяковки. Однако по купленному билету нельзя будет пройти в тот же день: билеты будут продаваться на определенные числа.

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Последняя монографическая выставка работ Ильи Ефимовича Репина проходила в 1994-м. Но, кажется, и тогда такого размаха не было: сейчас на трех этажах Новой Третьяковки собрали произведения Репина из 35 музеев как частных, так и государственных. Всего в экспозиции представлено 300 его работ. Среди них 170 живописных полотен. Покажут как хрестоматийные шедевры, так и малоизвестные картины. (подробности)