2019-03-17T00:04:37+03:00
Звезды

Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой

Вера Алдонина в 12 лет осталась без мамы
Ирина СУХАНОВА
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Вера Алдонина в 12 лет осталась без мамыВера Алдонина в 12 лет осталась без мамы
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Юлии Началовой не стало 16 марта: певица умерла, не приходя в сознание, после абсцесса на ноге и диабетической комы. У 38-летней исполнительницы осталась 12-летняя дочь Вера. Девочка очень тяжело переживает смерть мамы. Родные стараются оградить ее излишнего внимания в это горький для всей семьи момент. Близким предстоит позаботиться о будущем Веры, оставшейся без матери. Уже известно, кто будет воспитывать девочку: она будет жить у отца, футболиста Евгения Алдонина. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, близкий к спортсмену.

Вера очень близка с отцом, 39-летний футболист принимал самое активное участие в жизни дочери, и фактически половину времени, особенно когда Юля была на гастролях, девочка проводила у него.

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Медаль в надёжных руках!!!)
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Юлия Началова и футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поженились 11 июня 2006 года, а спустя несколько месяцев, в декабре 2006-го родилась их дочь Вера. В отличие от своей красавицы жены Евгений не слишком любил светскую жизнь и появлялся вместе с ней на тусовках лишь по необходимости. Когда супруги выходили вместе в свет, то казались очень счастливой парой. Но двум известным и целеустремленным личностям очень трудно ужиться вместе – и в 2011 году супруги объявили о разводе.

Пара рассталась мирно, без скандалов. Они продолжали тепло общаться и после развода. Юля признавалась, что она могла бы дружить с экс-супругом, даже если бы их не связывала общая дочь. Спортсмен оставил жене и дочке огромную квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера», и Юля с Верой никогда ни в чем не нуждались.

Спустя несколько лет после развода с Началовой Алдонин женился во второй раз на красавице блондинке по имени Ольга. В октябре 2016 года жена родила футболисту сына Артема. Второй супруге спортсмена удалось найти общий язык с его дочкой – Ольга с радостью приняла Веру в семью. Девочка часто бывает у них в гостях и с удовольствием возится с маленьким братишкой.

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С Днём Матери тебя,Оленька,спасибо за любовь,семейный уют-теплоту и ласку,и конечно же за нашего сыночка,люблю тебя!!!
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- Верочка, доченька, с днем рождения, - поздравил как-то спортсмен свою наследницу в Инстаграме. - Люблю тебя всем сердцем и всегда безумно скучаю, когда мы не вместе! Пусть твоя жизнь наполняется радостью, счастьем, знаниями и любовью ко всем, кто тебя окружает! Я всегда рядом и готов помочь.

Вера Алдонина растет очень талантливой девочкой – от мамы она унаследовала способности к музыке. Девочка учится в шестом классе и параллельно занимается у музыкальной школе. Она хорошо играет на фортепьяно, поет и участвует в театральных спектаклях. Не так давно она играла Герду в спектакле «Снежная королева», а еще раньше творческая группа ее школы летала на фестиваль «Кинотаврик» в Сочи, где представила фрагмент мюзикла «Аладдин».

evgeny_aldoninevgeny_aldonin
Всех с Новым Годом,с новым счастьем!!!2017!!! А самый маленький посапывает и видит волшебные новогодние сны!!!
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Когда Юля Началова попала в больницу, ее дочка должна была ехать с классом на гастроли. Близкие уговорили Веру не отказываться от намеченных планов, заверив, что с ее мамой все будет хорошо. Увы, судьба распорядилась иначе.

julianachalovajulianachalova
Моя доченька Веруша сегодня в школе на концерте #доча #сладкаяягодка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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