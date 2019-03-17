Началова умерла вслед за Фриске и Децлом: смерть выкашивает участников "Последнего героя"

Смерть Юлии Началовой стала жутким продолжением череды мистических событий, которые преследовали участников проекта "Последний герой". Певица скончалась на 39-м году жизни в одной из московских больниц от остановки сердца. Трагическая развязка произошла после заражения крови.

По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников "Последнего героя". Что это, проклятье или страшное совпадение? Ведь за время существования передачи многих знаменитостей нет в живых.

Юля Началова, 2019 год

julianachalova Юля Началова умерла 16 марта 2019 года

Певица приняла участие в четвертом сезоне шоу "Последний герой" в 2003 году. Юлия Началова добровольно покинула игру в самом ее начале. Она плакала два дня подряд, всеми средствами показывая, что жизнь на острове оказалась для нее слишком суровой. Сначала были непонятными всхлипывания Началовой со словами: "Секта, это секта!" на груди Сергея Крылова. Позже стало ясно, что она называла "сектой" - заговор дилетанток против звезд. Пять девушек-незвезд в самый первые дни заключили соглашение об изгнании всех звезд из игры. Создав заговор, простые участницы поставили о нем в известность звезд, сообщив, что те обречены по очереди покидать игру. Узнав об унизительном заговоре, Юля ушла из проекта. А спустя 16 лет 16 марта трагически оборвалась ее жизнь. Медики целую неделю спасали Началову, которая страдала от целой кучи страшных заболеваний. После того как артистка натерла ногу, через некоторое время она обратила внимания на странные пятна на коже. Обратилась к врачам. Эскулапы были в шоке: началась гангрена. Она началась на фоне подагры, сахарного диабета и красной волчанки. Из-за подавленного иммунитета и срочного лечения организм Юлии начал давать сбой. Отказали почки, начался отек легких и проблемы с сердцем. На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Юлии была проведена ампутация ноги, после чего 38-летняя артистка скончалась от острой сердечной недостаточности.

Децл, 2019 год

juzeppejostko Децл умер 3 февраля 2019 года

Икона подростков начала нулевых Кирилл Толмацкий, известный всем как Децл, принял участие в шоу в 2003 году. Итоже в четвертом сезоне - вместе с Юлей Началовой. Мальчик с дредами на острове показал себя с как настоящий мужик. Он не боялся трудностей и готов был помочь любому. Милый парень собирал лягушек с Николаем Дроздовым. И неважно, что от них все потравились - было весело. Децл ушел из проекта тоже по своему желанию, сказав, что другим эта игра важнее. Через 16 лет 3 февраля его не стало. Кирилл умер на 36-м году жизни после частной вечеринке в ижевском ночном клубе. После выступления, находясь в гримерке, Толмацкий почувствовал себя плохо. Он жаловался на ломоту в кистях, судороги. Медики в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, включая уколы адреналина, однако это не помогло: рэпер скончался от остановки сердца. Согласно заявлению Следственного комитета России по Республике Удмуртия от 4 марта 2019 года, Кирилл Толмацкий скончался в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Крис Кельми, 2019 год

_my_trends_ Крис Кельми умер 1 января 2019 года

В 2003 году в третьем сезоне одним из ярких участников "Последнего героя" стал автор нетленки "Ночное рандеву". На передачу Кельми пришел в надежде вернуть былую славу. Однако музыкант потерялся на фоне более именитых коллег. Продержался он на острове недолго. Певец навязчиво и много пел, за это его и "съели" в самом начале, отправив домой. Но запомнилась тогда его песня "Я не вернусь" - неизбежная, как смерть. Вот только смерть настигнет 63-артиста через 16 лет. Кельми умер после празднования Нового года. Его нашли без сознания в особняке в деревне Новоглаголево под Москвой 1 января 2019 года. Прибывшие на вызов медики пытались спасти Криса. Врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта, но все старания были тщетны. Крис долго страдал от алкогольной зависимсти, жил затворником и никого не хотел видеть. Друзья пытались спасти музыканта от пагубного пристрастия. При этом сам певец после смерти Евгения Осина обещал бросить пить. Крис боялся повторить судьбу коллеги, но от судьбы не уйти.

Вера Глаголева, 2017 год

romangrigorenko Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года

Вера Глаголева в третьем сезоне шоу в 2003 году была на острове Джокером. Она появилась там не сразу, а была заброшена через некоторое время. Джокерам было не так тяжело, как остальным. Они приехали всего лишь на две недели.Позже актриса признавалась, что это был для нее очень хороший опыт. Через несколько лет Вера Глаголева узнает о страшном диагнозе. Она боролась с онкологией долгое время, однако никто из поклонников об этом не знал. Режиссер и актриса вела такой же активный образ жизни, не изменилась внешне и за месяц до своей смерти даже танцевала на свадьбе своей младшей дочери. Семья до последнего отрицала все данные о болезни Глаголевой. Актрисе регулярно переливали кровь. Она лечилась у лучших заграничных медиков. Поэтому известие о том, что звезда кинематографа скончалась 16 августа 2017 года, стало неожиданностью для всех. У Веры Глаголевой был рак желудка и от момента участия в проекте до смерти прошло 14 лет. Ей был 61 год.

Жанна Фриске, 2015 год

friskefan_ Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года

Певица принимала участие в четвертом и пятом сезонах шоу "Последний герой" в 2003-м и 2004 году. Артистка с успехом проходила все испытания. А в пятом сезоне за 40 дней похудела на 12 кг. А однажды едва не погибла. Был конкурс, в котором участники должны были со дна океана достать специально заготовленные фишки. Жанна нырнула, но ее левая нога запуталась в сети. Она никак не могла вытащить ее оттуда. Дыхания не хватало, но Фриске не сдавалась. С титаническим трудом она вырвала ногу из сети, всплыла. "Что я успела пережить, о чем передумать за это время, одному Богу известно. Я жутко испугалась! Интересная игра могла бы обратиться трагедией", - признавалась артистка. Однако трагедия произошла через 11 лет. Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности. На головные боли она начала жаловаться в начале июня 2013 года, вскоре после того, как родила сына Платона. В том же году Фриске перестала появляться на публике. 15 января 2014 года появились первые сообщения о болезни певицы. 20 января семья и близкие подтвердили, что Жанна тяжело больна - нее диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. В ходе лечения состояние певицы постепенно ухудшалось, последние три месяца жизни она находилась в коме и 15 июня 2015 года скончалась в своем доме в Подмосковье.

Сергей Бодров-младший, 2002 год

sergei_bodrov_jr Сергей Бодров-младший умер 20 сентября 2002 года

Cергей Бодров-младший стал первым ведущим этого шоу в 2001 году. После выхода первой серии "Последнего героя" все только и смотрели на прекрасного артиста, чья улыбка завораживала своей открытостью. Поэтому через год в смерть любимого всеми актера мало кто поверил - настолько нелепой и страшной она была. Сергей Бодров-младший 20 сентября 2002 года пропал без вести во время схода ледника в Кармадонском ущелье. Бодров погиб во время съемок своего фильма "Связной", где по сценарию главный герой умирает. Спасательная операция длилась четыре месяца, но не дала никаких результатов. Родственники погибших надеялись, что кто-то смог укрыться в автомобильном тоннеле, но, когда спасатели пробили его сверху, ничего, кроме грязи, там не нашли. Сергею Бодрову-младшему было 30 лет.

Сергей Супонев, 2001 год

nazadvnashi90e Сергей Супонев умер 8 декабря 2001 года

Мало кто знает, но название российского варианта программы "Последний герой" придумал Сергей Супонев. "Последний герой" стал одним из первых отечественных реалити-шоу, к тому же это был один из самых затратных проектов на Первом канале в сезоне 2001-2002 годов. Однако если шоу существует до сих пор - сейчас идет седьмой сезон, то автора названия проекта, увы, уже нет в живых 18 лет. Он погиб вечером 8 декабря 2001 года в деревне Едимоново на 39-м году жизни. Во время езды по льду Волги снегоход с телеведущим занесло, и он на полном ходу врезался в скрытые подо льдом деревянные мостки речной пристани. В результате аварии Супонева выбросило из снегохода, и он получил смертельные травмы.

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