2019-03-17T15:46:49+03:00
Политика

Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь

Президент РФ примет участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин в ближайший понедельник посетит Крым и Севастополь.

В частности, как ожидается, глава нашего государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). «Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, в Севастополе российский лидер осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган», а в Симферополе - встретится с представителями местной общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в торжествах по случаю пятой годовщины вхождения Крыма в состав РФ уже принимают участие спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения России Ольга Васильева и Вероника Скворцова. Все они еще 15 марта прибыли на полуостров.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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