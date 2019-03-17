Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
В воскресенье, 17 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин в ближайший понедельник посетит Крым и Севастополь.
В частности, как ожидается, глава нашего государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). «Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, в Севастополе российский лидер осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган», а в Симферополе - встретится с представителями местной общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в торжествах по случаю пятой годовщины вхождения Крыма в состав РФ уже принимают участие спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения России Ольга Васильева и Вероника Скворцова. Все они еще 15 марта прибыли на полуостров.
Что думают Россияне о переменах в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU