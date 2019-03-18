«Комсомолка» получила спортивный «Оскар» за премию "Джентльмен года"

В декабре прошлого года мы уже в 25-й раз вручали приз футбольному «Джентельмену года» имени Федора Черенкова. Впервые - совместно со спортивным порталом Sport24. На этот раз бабочку на смокинг поймал спартаковец Роман Зобнин, прекрасно сыгравший за сборную на домашнем чемпионате мира.

Но, как оказалось, за ежегодную премию самому благородному футболисту тоже можно получить свой «Оскар».

- «Джентльмен года» должен быть отмечен за оригинальность идеи и за то упорство, с которым газета столько лет подряд организует церемонию. Благодаря многолетнему постоянству все больше болельщиков приобщаются к идеалам спортивного благородства, - сказал на церемонии награждения президент Международный комитет «Фейр плей» венгерский чемпион-фехтовальщик и хирург-кардиолог доктор Йено Камути.

Стоит отметить, что среди тех, кто принимал решение, был и президент Федерации спортивных журналистов России, зам.главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Николай Михайлович нам рассказал, что все 15 членов Исполкома Международного комитета Фэйр Плей единогласно проголосовали за нашу номинацию, что является редчайшим случаем. 15 представителей различных стран признали, что наш конкурс способствует продвижению идей честной игры в исключительно необычной и доступной форме. При этом все отметили, что «Джентльмен года» стал традиционным призом, который ценится как среди спортсменов, так и болельщиков.