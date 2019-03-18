Теперь Крым может сам поставлять электроэнергию

Пятая годовщина воссоединения с Россией для Крыма, действительно, праздник. Первые пару часов удивляешься, что местные жители в этот понедельник приветствуют друг друга и тебя, приезжего, тоже словом «С праздником!», а потом привыкаешь и понемногу осознаешь — и в самом деле, праздник кругом. Но и меры безопасности в Крыму и особенно в Симферополе повышенные — в центре города были закрыты практически все кафе и рестораны, магазины и даже аптеки. А для проведения вечером митинга-концерта улицы зачищали очень сильно заранее и очень издалека.

Владимир Путин начал свою программу в Крыму с того, с чего вообще начал «большую хозяйственную деятельность» на полуострове. Несколько лет назад после устроенного украинскими националистами блэкаута он лично прилетел в Крым на включение аварийных подстанций, после был пуск энергомоста и вот наконец вопрос закрыт окончательно.

Президент России Владимир Путин открыл в Крыму две ТЭС.Фото: REUTERS

- Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности крымского полуострова, да и всего юга России, - заявил Путин в машинном зале Балаклавской ТЭС. - На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая, современная подстанция «Порт», она нужна для развития морского порта «Тамань», для обеспечения работы Крымского моста. Здесь на полную мощность выходит Балаклавская и Таврическая ТЭС.

С запуском еще двух блоков их общая мощность удваивается, теперь она составит 940 мегаватт.

- Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны, это 90 процентов текущего энергопотребления всего Крыма, - констатировал Путин. - Напомню, в 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 мегаватт. Это было даже недостаточно с учетом поставок с Украины. Ситуация изменилась кардинально. Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000–1100 мегаватт. С учётом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 мегаватт. Таких объёмов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей, с учетом планов развития крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы страны.

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