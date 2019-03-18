2019-03-18T16:09:30+03:00
Общество

Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС

В своей рабочей поездке президент РФ планирует отправиться в Симферополь на торжества по случаю пятилетия воссоединения Крыма и России
Елена Гильманова
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где он торжественно запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС на полную мощность, а позже отправится в Симферополь на торжества, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с РФ.

Рабочую поездку Путин начал в Севастополе, с торжественного запуска и ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС. Также глава государства в режиме видеоконференции открыл Таврическую ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани. По задумке создателей электростанций, они должны вырабатывать так много электричества, что Крым сможет даже обеспечивать им соседние регионы.

В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города 1854-1855 и 1941–1944 годов «Малахов курган». Позже, вечером в Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Он также примет участие в торжествах по случаю празднованию пятой годовщины референдума 2014 года по воссоединения полуострова с Россией.

В пятницу, 15 марта, в Симферополе состоялось праздничное шествие по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На улицы города вышли более 7 тысяч человек, которые праздновали знаменательную дату. Для участия в шествии из Москвы также прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций.

Владимир Путин приехал в Севастополь.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового энергоблока Балаклавской ТЭС, откуда по видеосвязи наблюдал за запуском энергоблока Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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