С 1 апреля в России на 2% повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым.

Такие пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения обычной страховой пенсии. Проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Показатели для получения такой пенсии ежегодно меняются. В этом году, например, она назначается тем у кого стаж не достиг 10 лет, а набранных баллов оказалось меньше 16,2. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые.

Кроме того, на социальную пенсию имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, а также иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. После нынешней индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек

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