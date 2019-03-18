2019-03-18T18:53:54+03:00
Экономика

С 1 апреля в России на 2% повышаются социальные пенсии

Прибавку получают примерно 4 млн человек
Владимир НИКОЛАЕВ
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Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля.Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым.

Такие пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения обычной страховой пенсии. Проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Показатели для получения такой пенсии ежегодно меняются. В этом году, например, она назначается тем у кого стаж не достиг 10 лет, а набранных баллов оказалось меньше 16,2. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые.

Кроме того, на социальную пенсию имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, а также иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. После нынешней индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек

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Шесть процентов от зарплаты: взносы в накопительную часть пенсии предложили отчислять вместе с подоходным налогом

Вместе с подоходным налогом из зарплаты, возможно, будет вычитаться и взнос на накопительную часть пенсии. Его величина будет постепенно увеличиваться от 1% с заработка (в первый год реформы) до 6% (на шестой год). От отчислений можно будет отказаться — полностью или уменьшив их процент. Для этого надо будет самому подсуетиться и написать заявление. А чтобы граждане этого не делали, предполагается разработать налоговые льготы для исправно платящих (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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