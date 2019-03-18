Василий Уткин обвинил Черчесова в том, что тот зарабатывает на игроках сборной

Журналист Василий Уткин предпринял грандиозную атаку на Станислава Черчесова. Он фактически обвинил главного тренера сборной России в том, что тот повышает цену определенных футболистов, вызывая их в национальную команду, хотя они не заслуживают этого. А футболисты эти - непростые. Они якобы сотрудничают с одним и тем же агентом - Аланом Агузаровым, который ведет дела самого тренера. Но в футбольных кулуарах не исключают, что такими обвинениями Уткин может сводить счеты с Черчесовым или выполняет чей-то заказ.

ТАШАЕВ И «ДИНАМО»

Свое сенсационное заявление Василий Уткин сделал в программе «Футбольный клуб» на канале в Youtube. Он рассказал свою интерпретацию истории с Александром Ташаевым, полузащитником «Спартака», когда-то игравшем в «Динамо», которое тренировал Черчесов.

Намеки Уткина звучат так:

«Его (Ташаева - прим. ред) отец выбирал агента, и вел переговоры с известным агентством. И в самый последний момент отец Ташаева будто бы сказал: «Понимаете, мы знаем о вашей репутации и очень бы хотели иметь с вами дело, но нам посоветовали Алана Агузарова. И мы склоняемся к этому варианту, потому что нам очень хорошо посоветовали».

Спустя дней десять после этого Александр Ташаев в команде, где были Вальбуэна, Кураньи и другие, стал регулярно выходить на замену. Но а потом в итоге сама история перехода Ташаева из «Динамо» в «Спартак» была интересной. Она сопровождалась постоянными вызовами Ташаева в сборную, потом переход состоялся, а в сборной на чемпионате мира Ташаев так и не казался. Не поехал».

Что тут неверно:

В той команде, где были Вальбуэна и Кураньи, при Черчесове ярко начинал и Зобнин, а кроме него имя себе сделал Юсупов - оба потом пошли на повышение. Ташаев должен был стать (и стал) следующим прорывом. И не будем забывать, что в чемпионате России действует лимит на легионеров. Тренеру надо найти полдюжины россиян в состав на каждый матч. Поэтому появление Ташаева на заменах смотрелось очень логично. А когда Черчесов ушел из «Динамо», Ташаев и вовсе стал одним из лидеров команды. Так что вряд ли тут есть что-то подозрительное.

Со сборной тоже смешно. Весна 2018-го года. Александр Ташаев рвет и мечет в матчах за «Динамо»: два гола ворота ЦСКА, гол в ворота «Хабаровска», голевые передачи в матчах с «Зенитом», «Арсеналом», «Тосно»... Игрок был в превосходной форме. Вся страна требовала, чтобы Черчесов вызвал молодого полузащитника. Он и вызвал. Но только на один сбор. (А вы же помните - Уткин пишет про "постоянные вызовы" Ташаева в сборную, чтобы усилить обвинения). А потом Черчесов взял и «отцепил» игрока от ЧМ-2018. Хотя если бы главный тренер работал на повышение его цены, логичнее было бы оставить Ташаева на весь чемпионат мира.

ШВЕЦ И СБОРНАЯ

Уткин намекает, что Швец оказался в сборной не просто так. Речь идет о полузащитнике «Ахмата» Антоне Швеце. Из слов Уткина можно сделать вывод, что он тоже стал клиентом агента Агузарова в обмен на обещания продвижения карьеры в сборной России.

Намеки Уткина звучат так:

«Рассказывают (а происходит это в закрытой комнате, один на один), что Антону Швецу тоже очень настоятельно посоветовали: «А вот знаешь, будет неплохо, если ты заинтересуешься Аланом Агузаровым и доверишь ему ведение своих дел».

Что тут неверно: Швеца стали приглашать в сборную, когда у него были другие агенты.

АГУЗАРОВ И ШИРМА

Журналист упоминает, что у агента Агузарова нет никаких связей в футболе. Единственный его контакт - Станислав Черчесов. То есть Агузаров, по мнению Уткина, не может быть самостоятельной фигурой.

Намеки Уткина звучат так:

«В российской деловой лексике прижилось понятие «номинант». То есть человек, который занимается теми или иными делами для публики и даже играет какую-то роль, но появляется в них лишь для того, чтобы скрыть другую фигуру, которая на самом деле стоит за ним».

Что тут неверно:

Возможно когда-то Агузаров действительно не был известен в российском футболе. Но достаточно давно уже позиционируется как заметная фигура.

ЧТО СТОИТ ЗА «НАЕЗДОМ» УТКИНА

Сейчас в «Краснодаре» полыхает скандал с Иваном Игнатьевым. Молодой футболист отказался переподписывать контракт с клубом на предложенных условиях, запросив в несколько раз большую сумму. Произошло это после того, как Игнатьев ушел от другого агента - Германа Ткаченко. К кому - официально неизвестно, но принято считать, что как раз к Агузарову. В футбольных кругах считают, что такие обвинения, какие Уткин выдвинул Черчесову, не появляются просто так. И это месть со стороны. С чьей - не понятно. Далеко не факт, что от Германа Ткаченко, возможно его фамилия тут - просто прикрытие.

СТОИТ ЛИ УТКИНУ БОЯТЬСЯ СУДА

Намеки, а фактически обвинения, Василия Уткина слишком серьезны, чтобы не обращать на них внимания. Карьера Черчесова под угрозой. Но формулировки Уткина очень расплывчаты, чтобы с ним идти в суд и обвинить журналиста в клевете.

Вот как он финалист свое обращение:

«Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно».

Можно ли тут придраться и подать иск, наверняка будут разбираться юристы со стороны Черчесова. Без гарантий прижать Василия Уткина в суде, возможно, этим и не станут заниматься - шума, работающего на сторону журналиста, может получиться намного больше, а опровержения добиться не удастся.

Но что можно сказать точно, все это не нужно сборной России перед началом отбора ЧЕ-2020.

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Мы, конечно, в нашем футболе на всякое насмотрелись. Но такого, пожалуй, не было. За последний год на главного тренера сборной России по футболу обрушилось столько критики, что легко было прийти к выводу - этот человек занял место у руля сборной совершенно случайно, а нашей команде на ЧМ-2018 ни на что, кроме провала, рассчитывать не приходится. Тут напрашивается фраза «но тренер соблюдал ледяное спокойствие». Нет. Не сохранял. Черчесов максимально скупо и формально отвечал на вопросы журналистов на камеры или под диктофон и рубил правду-матку «за кадром» (подробности)