Биография Станислава Черчесова: рассказываем о спортивной карьере главного тренера сборной России

СЕГОДНЯ 14:27 2018-06-20T15:18:48+03:00

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Мы, конечно, в нашем футболе на всякое насмотрелись. Но такого, пожалуй, не было. За последний год на главного тренера сборной России по футболу обрушилось столько критики, что легко было прийти к выводу - этот человек занял место у руля сборной совершенно случайно, а нашей команде на ЧМ-2018 ни на что, кроме провала, рассчитывать не приходится. Тут напрашивается фраза «но тренер соблюдал ледяное спокойствие». Нет. Не сохранял. Черчесов максимально скупо и формально отвечал на вопросы журналистов на камеры или под диктофон и рубил правду-матку «за кадром».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции команды перед матчем со сборной Египта на чемпионате мира по футболу - 2018.Фото: Александр ГЛУЗ

В день товарищеского матча с турками, последнего перед чемпионатом мира, казалось, что напряжение в штабе еще чуть-чуть и выльется во что-то совсем нехорошее. И лишь когда в матче-открытии сборная грохнула Саудовскую Аравию, полились шутки, остроты, подколки. Черчесов веселый человек. Авторитарный, но веселый. Да и авторитарный, все-таки, не до крайности. Когда после перерыва в игре с Египтом при счете 0:0 наши выходили из подтрибунных помещений, тренер стоял прямо в куче игроков, и там тон задавал Дзюба что-то рассказывающий, советующий, чем-то не довольный. Станислав Саламович смотрел перед собой.

Вратарь сборной

Мы изучили биографию Станислава Черчесова. У него за спиной совсем незаурядная карьера игрока. Начинал в «Спартаке» (Орджоникидзе), потом с 1984 по 1993 год (с перерывом в один год в «Локомотиве) - вратарь «Спартака». А с того момента, как уехал в Испанию Ринат Дасаев - основной вратарь. Два титула чемпиона СССР, два титула чемпиона России, признание лучшим вратарем страны (1989, 1990, 1992), победа в Кубке СССР. В сборной Черчесов конкурировал с другим прекрасным голкипером Дмитрием Хариным (ЦСКА). У Станислава Саламовича 8 матчей за сборную СССР, два за СНГ и 39 (!) за Россию.

Вратарь сборной СССР Станислав Черчесов, 1991 год. ФОТО Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

В 1993 году, когда наши футболисты повально уезжали на Запад, Черчесов становится игроком дрезденского «Динамо». Игры в Бундеслиге против великой «Баварии»и других сильнейших клубов авторитет российского игрока не уронили. Его клуб боролся за выживание, и оставался среди сильнейший во многом благодаря киперу. Когда неизбежный вылет состоялся, Черчесов, транзитом через «Спартак», уехал в австрийский «Тироль», где и отыграл до 2002 года (трижды выигрывал чемпионат и один раз Кубок Австрии), а карьеру в этом же 2002-м завершил в «Спартаке» в 39 лет.

Путь к ЧМ

Футбольная «пенсия» застала Черчесова популярным человеком и в России, и в Германии, и, особенно, в Австрии. Идеальное знание немецкого языка и немецкого футбола. Вполне логично, что австрийцы пригласили россиянина на тренерскую позицию. Он возглавил клуб «Ваккер-Тироль» (экс-«Тироль»), а в 2006 был приглашен в родной «Спартак» спортивным директором, а в 2007 стал главным тренером. При Черчесове «Спартак» не смог снять «проклятье», то есть стать чемпионом после нескольких лет перерыва, но завоевал «серебро» в сезоне 2008. В тот период своей истории «красно-белые» за такое тренера увольняли. Тем более, что наставником были недовольны болельщики. Под его руководством клуб крупно проиграл принципиальным соперникам - ЦСКА (1:5) и киевскому «Динамо» (1:4).

Станислав Черчесов - тренер московского Спартака, 2008 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом Черчесов возглавил грозненский «Терек» (2010-2012, лучший результат 8-е место), потом пермский «Амкар» (2013), потом была работа в московском «Динамо» (2014-15). А в октябре 2015 года новое иностранное назначение. Черчесов стал главным в польской «Легии», сделал этот клуб чемпионом, выиграл Кубок страны а потом... подал в отставку. Из-за разногласий с руководством клуба в вопросах укрепления перед Лигой чемпионов. Это произошло 1 июня 2016 года. Уже 10 августа Черчесов сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России. Так стало ясно кто будет рулевым нашей команды на ЧМ-2018.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Станислав Черчесов. Родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. Вратарь. Игрок сборных СССР, СНГ, России. Выступал за «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Дрезден), «Тироль» (Австрия). Тренер «Ваккер-Тироль» (Австрия), «Спартак» (Москва), «Терек» (Грозный), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Польша). С 2016 года - главный тренер сборной России. Женат. Имеет дочь и сына.

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Станислав Черчесов: У нас нет слова «проблемы», есть вопросы

- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем более если учитывать, что Египет играет вторым номером (подробности)

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Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)