Apple обновила iPad mini и iPad Air: цены в России

Компания Apple внезапно представила два новых устройства iPad mini и iPad Air. Никакого официального анонсирования не было. Ожидалось, что обновленный iPad mini покажут 25 марта, когда у Apple назначена конференция для разработчиков. Итак, чем новые iPad mini и iPad Air отличаются от предшественников, когда и по какой цене они должны появиться в России.

Так теперь выглядит линейка iPad-семейства.

iPad mini

Внешне он вообще не отличается от самого маленького айпада 2015 года. Диагональ - 7,9 дюйма. Сохранилась и кнопка “домой”. Она со сканером отпечатка пальцев - точно такая же была у айфонов до 2017 года. Как всегда, Apple демонстрирует бережливость - то, что морально устаревает у флагманов, вполне годится для более бюджетных устройств.

Заряжается новый iPad mini по-прежнему через не самый удобный кабель Lightning.

А вот процессор установлен современный - Apple A12 Bionic. Такой же у флагмана iPhone XS.

Планшет поддерживает Nano SIM и eSIM (в России, правда, пока не поддерживается).

Дисплей iPad mini тоже обновлен. Он полностью ламинирован, стал “на четверть ярче”, используется технология адаптивной цветопередачи True Tone. Есть антибликовое и олеофобное покрытие - на таком не остаются (почти) следы от пальцев.

iPad mini.

Самое интересное: на iPad mini теперь можно работать пером Apple Pencil. Причём поддерживается перо первого, а не второго поколения. И здесь купертиновцы демонстрируют бережливость.

Обновлены камеры: вместо 1,2-мегапиксельной фронталки теперь 7 Мп. Основная - 8 Мп.

У iPad mini будет два варианта памяти (64 ГБ и 256 ГБ) и три цвета: серебристый, “серый космос” и золотой.

Цена в России: от 32 990 pyблей. Продажи в Европе, США и некоторых других странах уже стартовали (предзаказ). К нам планшеты тоже буду поставляться “совсем скоро”.

iPad Air

Он очень похож на 10,5-дюймовый iPad Pro 2017 года. Правда, процессор на борту теперь мощнее - тот же A12 Bionic, что и у нового iPad mini. Есть поддержка приложений с дополненной реальностью (AR).

Модель позиционируется как промежуточная между обычным айпадом и iPad Pro.

За “старшим братом” свежий iPad Air “донашивает” обложку-клавиатуру Smart Keyboard, распознает стилус Apple Pencil (как и в случае с iPad mini, первого поколения).

iPad Air.

Зарядка - по-прежнему через Lightning, Touch ID на кнопке “Домой”, распознавания по лицу нет.

Доступно будет “скоро” в трёх цветах: серебристый, “серый космос” и золотой.

В России iPad Air будет стоить от 42 990 pyблей.

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