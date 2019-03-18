2019-03-18T19:52:26+03:00
Спорт

Кубок Героя России Юнус-Бека Евкурова получит самый достойный юный борец

В субботу, 23 марта, в Назрани, во Дворце спорта «Магас» пройдет открытый турнир Республики Ингушетии по дзюдо
Илья ГАМОВ
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев.Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Эти престижные соревнования мы проводим уже во второй раз, - рассказал нам министр физкультуры и спорта республики Дауд Алхазуров. - За звание лучших будут бороться около 400 спортсменов 13-16 лет. Кроме ингушских мальчиков, в турнире примут участие ребята из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Республики Северная Осетия-Алания, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев.

В этом году, кстати, в Ингушетии начнут заниматься и женским дзюдо - спортивная форма не противоречит местным традициям. В том числе, дзюдо занимается и дочь главы республики Дали Евкурова. Поэтому, здесь надеются, что и ингушские девочки скоро начнут приносить России награды международных соревнований...

А чемпиону Олимпиады в Рио-2016, Хасану Халмурзаеву, мы задали вопрос - как он оценивает шансы сборной России сборной в отборочном турнире к Олимпиаде 2020 в Токио.

- Шансы всегда есть, - заметил олимпийский чемпион, - это зависит от того, как мы тренируемся, как спортсмен отдаёт самого себя спорту. И ещё, как мы понимаем, у нас в России сейчас большая конкуренция, и все стараются быть лучшими - и это нас делает ещё сильнее. А в целом скажу: у нас сильные ребята, которые могут реально завоёвывать медали на Олимпийских играх в Токио. Время покажет, я верю что у нас будут результаты, для этого есть все шансы. И по поводу развития женского дзюдо в Ингушетии... Наши женщины и так сильные, и если мы их выпустим на татами - мало не покажется! Это возможно, но, в первую очередь, мне кажется, для этого нам нужен специализированный женский тренер. И, все-таки, у нас в Ингушетии свой менталитет, и свои понятия, и поэтому к этому вопросу нужен особый подход - время покажет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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