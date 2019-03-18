На примере Сталина и Че Гевары ученые опровергли теорию о том, что революции делают младшие сыновья

В 90-е годы общество взбудоражила книга американского психолога Фрэнка Саллоуея «Рожденные бунтовать». Пытаясь понять почему люди становятся революционерами в политике или науке он обратил внимание, что чаще всего низвергателями устоев становятся младшие дети. Так, отец теории эволюции Чарльз Дарвин был пятым из шести детей. Пламенная революционерка Роза Люксембург также оказалась пятым ребенком...

Фрэнк Саллоуей объяснял это тем, что у старших и младших братьев и сестер разные стратегии в борьбе за внимание и любовь родителей. Старшие, чтобы подтвердить свой статус «почти взрослых» должны вести себя консервативно и ответственно. А младшие, чтобы отвоевать себе семейную нишу, вынуждены придерживаться более рискованной и вызывающей манеры поведения.

Бунтари поневоле

Вслед за Фрэнком часть исследователей принялась отмечать в младших детях особый бунтарский дух. Например, в 2017 году международная команда американских и датских ученых опубликовала исследование «Очередность рождения и преступность: доказательства из Дании и Флориды». Они приводят данные о том, что в школе у младших братьев на 20-40 процентов больше проблем с дисциплиной, нежели у первенцев. А впоследствие во взрослой жизни младшие сорванцы чаше совершают уголовные преступления. В 2010 году психологи из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали статистику 700 братьев когда либо игравших в Главной лиге бейсбола США и пришли к выводу, что эффективность игры младших братьев в целом выше. Кроме того, они в 10 раз чаще делают рискованные трюки вроде кражи базы (это термин в бейсболе).

А стриптизерши - против!

В свою очередь, в пользу тезиса о добродетельности старших детей говорит норвежское исследование 2007 года, изучавшее данные почти 250 000 призывников. Авторы работы пришли к выводу, что первенцы лучше сдают тесты на IQ. Они имели небольшое - 1-2 балла, но статистически значимое преимущество. Одна из гипотез объяснят некоторое интеллектуальное превосходство первенцев тем, что после рождения они успевают собрать все сливки - то есть получить максимум внимания со стороны мамы и папы. А когда появляется младшие братья и сестры родители вынуждены делить усилия на всех.

Такая «дискриминация» последышей возмутила известного психолога Джудит Рич Харрис, которая активно выступала против теории о том, что в порядке рождения есть указующий перст судьбы. Ведь опираясь на выводы ученых, люди могут совершать поступки, которые способны исковеркать судьбы детей. Например, если старшие будут решать вопрос, кому передать семейный бизнес, то младшие дети, которым автоматически навесят клеймо неисправимого Сорвиголовы, могут остаться с носом. Поскольку родители будут опасаться, что они пустят наследство по ветру.

Выводы коллег основаны на случайных совпадениях, считала профессор Харрис. И в пику продемонстрировала свои упражнения со со статистикой, в ходе которых выяснилось, что среди профессиональных стриптизерш преобладают старшие сестер. А среди ученых, задействованных в проекте SETI (поиск внеземного разума), больше старших братьев.

- Я ничего не имею против раздевания на людях или поиска зеленых человечков, - заявляла Джудит Харрис. - Но это явно не те солидные и престижные занятия, которые по мнению авторов теории, сама судьба приберегла для добродетельных первенцев.

Колумб и Мартин Лютер были первенцами!

Проверить насколько гипотеза о порядке рождения соответствует суровой правде жизни решил коллектив ученых из Института развития человека Общества Макса Планка и Института экономических исследований (оба - Германия), Университета Балеарских островов (Испания) и Университета Базеля (Швейцария). Во-первых, исследователи проанализировали объемное Базель-Берлинское исследование индивидуальной склонности к риску. Его называют одной из самых исчерпывающих попыток понять, что лежит в основе авантюрного поведения. В течении дня 1507 участники эксперимента должны были пройти около 40 психологических тестов. Их спрашивали, насколько часто они превышают скорость на дороге, занимаются незащищенным сексом, играют в азартные игры и так далее.

Во-вторых, ученые изучили данные крупнейшего в Германии панельного исследования Socio-Economic Panel. В рамках его ученые ежегодно опрашивают 30 000 человек, в том числе просят оценить собственную готовность идти на риск в финансовой сфере.

Никакой связи между рискованным поведением и порядком рождения детей в семье обнаружено не было.

- Тогда мы решили проштудировать биографии 200 самых известных революционеров, - говорит ведущий автор исследования Томас Лехаррага. - Вполне возможно, младшие дети действительно демонстрируют готовность рисковать в реальной жизни, но эта черта просто не проявляется в опросах и поведенческих тестах. Однако и здесь никакой статистической закономерности и здесь не было выявлено. Великий реформатор церкви Мартин Лютер был первенцем в семье. Советский диктатор Сталин формально считался единственным ребенком, поскольку старшие братья умерли в младенчестве. Знаменитый команданте Че Гевара - старший из пяти детей.

Вероятно, существует какой-то иной фактор, который побуждает людей становится бунтарями и мятежниками. Но к огорчению силовиков, ученые пока его не обнаружили.

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