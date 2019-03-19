Очень серьезный сын Иглесиаса и Курниковой растет красавчиком

Певец Энрике Иглесиас поделился с поклонниками видео сына Николаса. Малыш ритмично двигается в такт музыке, чем приводит зрителей в неописуемый восторг.

"Воскресное настроение", - подписал публикацию счастливый отец. Подписчики испанского артиста умилялись в комментариях и гадали, кем же станет артистичный мальчик.

Подписчики артиста единодушно сошлись во мнении, что его наследник выглядит мило. Также фолловеры не в первый раз обращают внимание на, что очень серьезный малыш подошел к своему занятию со всей ответственностью. Стоя босиком во дворе дома, сын Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса очень зажигательно приплясывал в такт музыке.

enriqueiglesias Сын Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

"Ему наверняка нравится музыка его папы и дедушки", "Боже мой, какой милашка!", "Он рожден талантливым", "Такой большой и такой серьезный", "Он такой красивый и забавный", "Настоящая рок-звезда", - высказались пользователи.

Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас с самого рождения близнецов Люси и Николаса прилагают все усилия для их развития. Когда дети еще не могли танцевать самостоятельно, Анна и Энрике с большим энтузиазмом отплясывали, держа наследников на руках.

annakournikova Пока мама зажигательно танцевала, Николас был занят своим делом

Несколько месяцев назад пара опубликовала видеоролики, где вся семья отплясывает под знаменитый хит из фильма "Криминальное чтиво". При этом Николас вел себя очень серьезно и сосредоточенно, в то время как его сестренка задорно смеялась.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 17 лет. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей - Люси и Николаса. Счастливые родители периодически выкладывают в соцсетях фото с малышами, чем очень радуют поклонников.

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Кто бы мог подумать, что любитель женщин и кумир миллионов Энрике Иглесиас окажется столь любящим отцом? Однако, фото и видео, которые публикует на своей странице певец доказывают, что он разве, что в вату их не заворачивает. Все свободное время любящий папаша стремится провести с близнецами – Николасом и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 года. На днях Иглесиас опубликовал видео, на котором он пытается рассмешить сына и дочь, которые качаются на качелях (подробности).

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Наконец-то созрел: Энрике Иглесиас заявил, что готов жениться на Анне Курниковой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа певца Escape. С тех пор пара не расстается. Несмотря на то, что в прошлом году Анна родила Энрике близнецов Нико и Люси, молодые родители так и не дошли до алтаря. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара не жената, однако многие поклонники уверены, что 36-летняя Курникова и 43-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Слухи развеял сам артист (подробности).