2019-03-19T01:43:13+03:00
Звезды

Очень серьезный сын Иглесиаса и Курниковой растет красавчиком

Малыш зажигательно приплясывал в такт музыке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 17 летАнна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 17 летФото: SPLASH NEWS
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Певец Энрике Иглесиас поделился с поклонниками видео сына Николаса. Малыш ритмично двигается в такт музыке, чем приводит зрителей в неописуемый восторг.

"Воскресное настроение", - подписал публикацию счастливый отец. Подписчики испанского артиста умилялись в комментариях и гадали, кем же станет артистичный мальчик.

Подписчики артиста единодушно сошлись во мнении, что его наследник выглядит мило. Также фолловеры не в первый раз обращают внимание на, что очень серьезный малыш подошел к своему занятию со всей ответственностью. Стоя босиком во дворе дома, сын Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса очень зажигательно приплясывал в такт музыке.

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Сын Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
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"Ему наверняка нравится музыка его папы и дедушки", "Боже мой, какой милашка!", "Он рожден талантливым", "Такой большой и такой серьезный", "Он такой красивый и забавный", "Настоящая рок-звезда", - высказались пользователи.

Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас с самого рождения близнецов Люси и Николаса прилагают все усилия для их развития. Когда дети еще не могли танцевать самостоятельно, Анна и Энрике с большим энтузиазмом отплясывали, держа наследников на руках.

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Пока мама зажигательно танцевала, Николас был занят своим делом
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Несколько месяцев назад пара опубликовала видеоролики, где вся семья отплясывает под знаменитый хит из фильма "Криминальное чтиво". При этом Николас вел себя очень серьезно и сосредоточенно, в то время как его сестренка задорно смеялась.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 17 лет. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей - Люси и Николаса. Счастливые родители периодически выкладывают в соцсетях фото с малышами, чем очень радуют поклонников.

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Кто бы мог подумать, что любитель женщин и кумир миллионов Энрике Иглесиас окажется столь любящим отцом? Однако, фото и видео, которые публикует на своей странице певец доказывают, что он разве, что в вату их не заворачивает. Все свободное время любящий папаша стремится провести с близнецами – Николасом и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 года. На днях Иглесиас опубликовал видео, на котором он пытается рассмешить сына и дочь, которые качаются на качелях (подробности).

КСТАТИ

Наконец-то созрел: Энрике Иглесиас заявил, что готов жениться на Анне Курниковой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа певца Escape. С тех пор пара не расстается. Несмотря на то, что в прошлом году Анна родила Энрике близнецов Нико и Люси, молодые родители так и не дошли до алтаря. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара не жената, однако многие поклонники уверены, что 36-летняя Курникова и 43-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Слухи развеял сам артист (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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