Перестали скрывать роман: Анфиса Чехова улетела отдыхать в Абу-Даби с сыном и возлюбленным

«И почему таких женщин бросают?», - каждый раз искренне удивляются поклонники, когда Анфиса Чехова публикует в Инстаграме очередное фото в бикини. - «Роскошная женщина, мечта поэта — и до сих пор одна?» А вот и нет! Похоже, сердце 40-летней звезды экрана уже занято. Только-только вернувшись с Мальдивских островов, где она отдыхала в компании ведущего «Адской кухни» Эдуарда Демченко, Чехова вновь отправилась на отдых. И снова в компании Демченко. Совпадение? Нет, не думаем! На этот раз Анфиса взяла с собой в отпуск шестилетнего сына Соломона. Так что, похоже, между коллегами по экрану не просто дружба, а нечто большее.

На снимке, который Анфиса перед отлетом в Эмираты опубликовала в своем Инстаграме, они с сыном и новым другом выглядят словно «папа, мама, я — счастливая семья». Троица отпускников сфотографировалась в бизнес-классе салона самолета, весело позируя в креслах.

- Ну, что, мы с моим лучшим другом и любимым сыном полетели в Абу-Даби. Ждёте новых приключений нашей весёлой компашки? - спросила Анфиса фолловеров. - Шутников, как видите, в нашем полку прибыло. Секси-фото не обещаю, всё-таки Абу-Даби к этому совсем не располагает, но красоты и веселья гарантируем.

achekhova Ну, что, мы с моим лучшим другом @doctored.ru и любимым сыном полетели в Абу-даби Ждёте новых приключений нашей весёлой компашки?

Про секси-фото Анфиса упомянула не зря: на Мальдивах она то и дело публиковала в Инстаграме пикантные кадры. Телеведущая снималась обнаженной, топлесс и демонстрировала роскошную попу в красивых стрингах. А фотографировал ее не кто иной, как Эдуард Демченко. Выглядела Анфиса на снимках весьма раскованно — очевидно, что между нею и Эдуардом сложились достаточно интимные отношения, позволившие ей полностью раскрепоститься перед объективом.

То, что Демченко неравнодушен к прелестям Анфисы, стало очевидно после поста, который он оставил в Инстаграме, когда они с Чеховой вместе играли в гольф на Мальдивах.

- Повзрослев, то есть когда мы перешагнули экватор за 40, резко полюбили гольф! Серьезно!!! Думаете это возраст или стааааааарость? Жара на экваторе, и ещё вокруг тебя скачут самые сексуальные шарики страны!

achekhova На Мальдивах Эдуард фотографировал Анфису топлесс.

Еще на Мальдивах поклонники начали поздравлять Чехову с новым романом и желать ей счастья. Предположения фолловеров насчет ее любовного увлечения позабавили Анфису, и она решила прояснить ситуацию. Телеведущая сняла видеоролик, в котором напрямую спросила у Эдуарда, какие отношения их связывают.

- Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы? - атаковала Анфиса Демченко в Сториз.

- Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой, - ответил тогда Эдуард.

Теперь же, когда Анфиса познакомила сына с новым избранником, и они все вместе улетели в почти семейный отпуск, для поклонников звезды все стало совершенно очевидным.

doctored.ru В день 8 марта всем женщинам хочется пожелать очень много

Напомним, телеведущая рассталась с мужем, актером Гурамом Баблишвили весной 2017 года. С тех пор рядом с ней не было мужчин — Анфиса всегда и везде появлялась одна, а в Инстаграме часто грустила по поводу своего статуса свободной женщины. С появлением в ее жизни Эдуарда грустные мысли на страничке Анфисы уступили место веселым постам и пикантным снимкам.

С Гурамом Баблишвили Анфиса встречалась с лета 2009 года, в мае 2012-го у них родился сын Соломон. Пара официально связал себя узами брака в 2015-м, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни. К тому же его всегда ущемлял статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.