2019-03-19T10:36:08+03:00
Происшествия

Новый маугли. В Подмосковье мальчик два дня жил с трупом своей бабушки, которую убил его отец

6-летний Миша не понимал, что его бабушка мертва. Отец сказал сыну, что она просто спит
Наталия ЕРОШКИНАОРЛОВ Евгений
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Так Оксана выглядит сейчасТак Оксана выглядит сейчас
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11 марта полиция Одинцовского района обнаружила асоциального ребенка в одной из квартир деревни Ликино. Мальчик едва мог связать пару слов и все время просил кушать. Но это далеко не самое страшное. В квартире, в которой 6-летний Миша проживал с мамой, папой и бабушкой, сотрудники нашли бездыханное тело пожилой женщины. Ею оказалась бабушка мальчика и мать главы семейства Юрия. На ее теле оперативники обнаружили следы побоев.

- Экспертиза показала, что 79-летняя женщина умерла от тяжелых телесных повреждений. У нее были сломаны ребра, а также по всему телу, и, в частности на голове, было бесчисленное количество ссадин и синяков. – Сообщил КП источник в правоохранительных органах. – Первым и единственным подозреваемым стал сын убитой 52-летний Юрий.

Такими Оксана и Миша были несколько лет назад

Такими Оксана и Миша были несколько лет назад

Журналисты КП побывали в квартире, где жил Миша. Жена Юрия Оксана рассказала им, что муж приказал ей молчать об убийстве бабушки, иначе он убьет и ее. Она также рассказала, что в тот день Юрий очередной раз накричал на мать, а когда она попыталась что-то ему ответить, то налетел на нее с кулаками и забил до смерти. Все это произошло, по словам Оксаны, 9 марта.

Несколько дней после убийства Миша пытался разбудить бабушку, потому что она единственная, кто о нем хоть как-то заботилась. А когда не получалось разбудить, он просто садился играть возле нее.

Соседи рассказали, что за здоровьем и питанием мальчика вообще не следили. Он постоянно просил есть, поэтому соседи втайне от родителей подкармливали мальчика через окно.

Предполагаемый убийца старушки и глава семейства Юрий

Предполагаемый убийца старушки и глава семейства Юрий

- Его даже не кормили. Мы сами приносили ему еду и передавали ее через окно. – Рассказывает Светлана.

На данный момент Юрий задержан сотрудниками полиции. Его задержали прямо во время смены на работе и доставили в участок. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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