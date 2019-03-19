"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери

Жуткая или кошмарная история!? Называйте как хотите, но любой из этих эпитетов подойдет к жизни 6-летнего Миши (имя изменено) из деревни Ликино, что в Одинцовском районе. 11 марта мальчика отвезли в больницу после того, как полиция обнаружила в квартире, где проживал ребенок, окоченевший труп его бабушки.

- Когда органы опеки забирали Мишу из дома, то были очень удивлены, что в таком возрасте он очень плохо говорит. Мальчику трудно давались целые предложения, ему проще было разговаривать отрывками. А еще он постоянно просил есть, – рассказал источник "Комсомольской правды".

Предполагаемый убийца старушки и глава семейства Юрий

Оказалось, что его бабушка была мертва уже несколько дней. Все это время Миша пытался разбудить ее, чтобы она покормила его, потому что мама мальчика совершенно не занималась им. К слову, Оксана, мама Миши, тоже находилась в квартире.

По виду женщина больше напоминает приведение. На вопросы журналистов «Комсомолки» про жуткую ситуацию с ее ребенком она односложно отвечала и говорила бредовые фразы, значения которых не понимали ни корреспонденты, ни полиция, ни соседи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697915" frameborder="0"></iframe> Мальчик двое суток провёл с мёртвой бабушкой.

Единственное, но самое главное, что удалось вытащить из Оксаны полицейским, это несколько слов про своего мужа и отца Миши Юрия. Эти слова помогли оперативникам прояснить ситуацию и понять - как так вышла, что ребенок несколько дней жил с трупом. Женщина рассказала, что Юрий велел ей не говорить никому, что бабушка мертва, а иначе он убьет и ее с сыном тоже. А угрозы Юрия стоило воспринимать серьезно, потому что соседи неоднократно видели и слышали, как он колотил всю семью. Да так сильно, что жена из-за побоев вообще перестала выходить на улицу, а бабушка если и выходила, то только в солнечных очках.

Как позже установят криминалисты, пенсионерка умерла не своей смертью. На теле Валентины эксперты обнаружили переломы ребер, перелом бедренной кости, а также бесчисленное множество ссадин и синяков.

- Первым, на кого пало подозрение, оказался её сын 52-летний Юрий. Во-первых, слова его жены Оксаны, а во-вторых, слова соседей о том, что он неоднократно избивал мать, указывали на него. В тот же день Юрия задержали на работе прямо во время смены, – рассказал источник в правоохранительных органах.

Такими Оксана и Миша были несколько лет назад

По словам жителей дома, Юрий - настоящий тиран. Соседи мальчика рассказали, что не раз видели, как он отправляет всю семью гулять на улицу и не пускает их домой, если они вдруг вернулись раньше установленного им времени. В общем, мужчина терроризировал не только свою семью, но и весь подъезд. Он постоянно ругался с соседкой Светланой, которая хотела вразумить Юрия. Все эти попытки заканчивались провалами, поэтому женщина втихую, пока мужчины не было дома, ходила подкармливать Мишу на свой страх и риск. Она передавала ему еду в окно, чтобы никто не видел.

- Я помню в последний раз наложила ему жаренной картошки с котлетами и подала в окно. Они живут на первом этаже, наверно, поэтому парень еще не умер от голода, – вспоминает соседка Миши Светлана.

За несколько дней до убийства бабушки органы опеки уже забирали мальчика из неблагополучной квартиры. Тогда сотрудникам полиции пришлось вытаскивать Мишу через окно, потому что отец запирал семью, когда уходил на работу.

- Помню, что полицейские попросили его взять с собой обувь. На улице же холодно, а Миша совсем раздетый. А он принес отцовские ботинки, потому что своих нет. Ребята из полиции завернули его в бушлат, надели свою шапку на голову и забрали, – рассказывает Светлана.

Юрий, по словам соседей, систематически избивал мать и жену. Сама Оксана проживала в Можайске, но после знакомства с Юрием переехала к ним в двухкомнатную квартиру в Ликино. Там Оксана родила двойню. Роды, по словами источника в правоохранительных органах, проходили прямо в квартире. Оксана родила первого мальчика прямо в унитаз: потом вызвала скорую, но было уже поздно. Мальчик умер от переохлаждения. А Мише удалось выжить, но впереди ему предстояло по-настоящему жуткое детство. Отец на протяжении долгих лет издевался над всей семьей. Всё это происходило на глазах у маленького мальчика. Мишей никто не занимался, только бабушка, которая его периодически выгуливала и кормила. Слово "выгуливала" как нельзя точно подходит под описание. Мамочки с колясками во дворе дома рассказали журналистам "КП", что видели неоднократно, как бабушка лупила и давала пощечины мальчику. Они вспоминают, что всегда делали замечание бабушки, потому что ребенок был одет не по погоде и как будто не в свои вещи. Вещи были явно не его размера, а на человека гораздо крупнее 6-летнего Миши.

Сейчас Юрий уже дал признательные показания в полиции, что именно он убил свою 79-летнюю мать. В отделе он рассказал, что поссорился с пожилой женщиной и накинулся на нее с кулаками, нанося удары по голове и телу. А Мишу ждет интернат, в который его после больницы отвезли органы опеки.

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