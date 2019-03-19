Марлен Хуциев: Там, наверху, собралась хорошая компания. Когда встретимся, будем анекдоты друг другу рассказывать

Это интервью было взято три года назад, перед девяностолетием Марлена Мартыновича. Завершая разговор, Хуциев попросил: пожелайте мне, чтобы я успел закончить свой фильм. Он успел.

- Марлен Мартынович, вы счастливый человек?

- Не знаю. принципе я всегда был оптимистом. Но в последнее время мой оптимизм поколеблен.

- Чем же?

- От нас сейчас уходит что-то, мы теряем что-то очень-очень важное. У нас меркантильность правит бал. Мы много говорим о духовности. Но назовите мне улицу Чехова? Не скажете где она находится: а ведь она была!

- На вас по жизни свалилась куча всякой несправедливости. Что помогало держаться?

- Я видел, что делаю нужное дело. Меня держало осознание моей правоты, я знал, что прав.

- Вы снимаете картину о встрече Чехова и Толстого. Это была во многом случайная встреча. А в вашей жизни были случайности, определившие жизнь?

- Была, встреча с одним матросом... В 1945 году я поехал поступать во ВГИК, это была самая тяжелая дорога, мы ехали десять суток, а в Минводах поезд застрял на трое суток. Я отходил, потом возвращаюсь к вагону, протискиваюсь через толпу, а проводница кричит: «Мест нет, вагон полный!». И вдруг появился матрос...

- Он вас поднял и забросил?

- Нет, матрос выкинул проводницу, которая стала попрек и никого не пропускала. И так помог не только мне, но и всей очереди, которая там поднаперла. Если бы не этот матрос, не было бы ни «Весны на Заречной улице», ничего вообще

- Про вас говорят: "Хуциев умеет запечатлевать непредсказуемую прелесть бытия»...

- Слишком громко сказано

- А вы не любите, когда громко говорят?

- Я не люблю, да.

- А просто прелесть бытия: вы и сейчас продолжаете ее видеть?

- Нет, к сожалению. Все изменилось, и той прелести, которая была уже нет. Не для меня во всяком случае.

- А как же Тбилиси. Разве там не сохранилась прелесть бытия?

- Да, знаете, Тбилиси теплоту города удалось сохранить, если не считать этих ужасных зданий вроде министерства юстиции, непонятно, откуда они взялись в городе... Я даже хотел снять фильм о Тбилиси, у меня был огромный замысел по этому поводу, но как-то не сложилось. Сейчас уже вряд ли. Может кто-то из моих земляков справится с этим.

- Вы как-то рассказали, что хотели стать художником.

Да, я поступал в Академию Художеств, но срезался. И для того, чтобы протянуть до подготовительного периода, мне нужны были карточки продовольственные. Я попросил, чтобы мне выдали пока справку, что я числюсь при Академии, и я мог получить карточки... Но мне сказали: не можем… но если вы поступите к нам на работу.

- И они предложили вам стать натурщиком?

- Просто я был очень худой и хвастаться было нечем. Я спросил: как натурщиком? А мне отвечают, да очень просто: сшейте себе трусики, да и все. И я побежал по проспекту Руставели, повторяя про себя: трусики, трусики! А Академия находилась на параллельной улице, оттуда вниз шла такая лестница. Я прям взбежал по этой лестнице на проспект Руставели и бежал некоторое время, пока не остановился.

- И тема лестницы в фильме «Застава Ильича» отсюда появилась?

- Не очень понимаю.

- Ну, лестница. Вы говорите, что очень много своих воспоминаний используете в своих фильмах.

- А, понял. Нет, нет, это другая лестница. Вообще какой-то специальной лестницы у меня не было.

- То есть метафорического смысла вы не закладывали?

- Нет, никогда.

- Ну а как же знаменитый светофор, который потом стал метафорой?

- Я вам клянусь, не закладывал я метафору. Светофор просто меня поразил. Было красиво, ночь. И тогда возникла идея сделать эпизод со светофором....

- Марлен Мартынович, вы верите в бога?

- Я воспитан атеистом, но в последнее время я верю, что жизнь не кончается. Уж больно хорошая компания обиралась наверху. Думаю, когда мы встретимся с друзьями там, будем анекдоты рассказывать.

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