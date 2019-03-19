Марлен Хуциев: Там, наверху, собралась хорошая компания. Когда встретимся, будем анекдоты друг другу рассказывать
Это интервью было взято три года назад, перед девяностолетием Марлена Мартыновича. Завершая разговор, Хуциев попросил: пожелайте мне, чтобы я успел закончить свой фильм. Он успел.
- Марлен Мартынович, вы счастливый человек?
- Не знаю. принципе я всегда был оптимистом. Но в последнее время мой оптимизм поколеблен.
- Чем же?
- От нас сейчас уходит что-то, мы теряем что-то очень-очень важное. У нас меркантильность правит бал. Мы много говорим о духовности. Но назовите мне улицу Чехова? Не скажете где она находится: а ведь она была!
- На вас по жизни свалилась куча всякой несправедливости. Что помогало держаться?
- Я видел, что делаю нужное дело. Меня держало осознание моей правоты, я знал, что прав.
- Вы снимаете картину о встрече Чехова и Толстого. Это была во многом случайная встреча. А в вашей жизни были случайности, определившие жизнь?
- Была, встреча с одним матросом... В 1945 году я поехал поступать во ВГИК, это была самая тяжелая дорога, мы ехали десять суток, а в Минводах поезд застрял на трое суток. Я отходил, потом возвращаюсь к вагону, протискиваюсь через толпу, а проводница кричит: «Мест нет, вагон полный!». И вдруг появился матрос...
- Он вас поднял и забросил?
- Нет, матрос выкинул проводницу, которая стала попрек и никого не пропускала. И так помог не только мне, но и всей очереди, которая там поднаперла. Если бы не этот матрос, не было бы ни «Весны на Заречной улице», ничего вообще
- Про вас говорят: "Хуциев умеет запечатлевать непредсказуемую прелесть бытия»...
- Слишком громко сказано
- А вы не любите, когда громко говорят?
- Я не люблю, да.
- А просто прелесть бытия: вы и сейчас продолжаете ее видеть?
- Нет, к сожалению. Все изменилось, и той прелести, которая была уже нет. Не для меня во всяком случае.
- А как же Тбилиси. Разве там не сохранилась прелесть бытия?
- Да, знаете, Тбилиси теплоту города удалось сохранить, если не считать этих ужасных зданий вроде министерства юстиции, непонятно, откуда они взялись в городе... Я даже хотел снять фильм о Тбилиси, у меня был огромный замысел по этому поводу, но как-то не сложилось. Сейчас уже вряд ли. Может кто-то из моих земляков справится с этим.
- Вы как-то рассказали, что хотели стать художником.
Да, я поступал в Академию Художеств, но срезался. И для того, чтобы протянуть до подготовительного периода, мне нужны были карточки продовольственные. Я попросил, чтобы мне выдали пока справку, что я числюсь при Академии, и я мог получить карточки... Но мне сказали: не можем… но если вы поступите к нам на работу.
- И они предложили вам стать натурщиком?
- Просто я был очень худой и хвастаться было нечем. Я спросил: как натурщиком? А мне отвечают, да очень просто: сшейте себе трусики, да и все. И я побежал по проспекту Руставели, повторяя про себя: трусики, трусики! А Академия находилась на параллельной улице, оттуда вниз шла такая лестница. Я прям взбежал по этой лестнице на проспект Руставели и бежал некоторое время, пока не остановился.
- И тема лестницы в фильме «Застава Ильича» отсюда появилась?
- Не очень понимаю.
- Ну, лестница. Вы говорите, что очень много своих воспоминаний используете в своих фильмах.
- А, понял. Нет, нет, это другая лестница. Вообще какой-то специальной лестницы у меня не было.
- То есть метафорического смысла вы не закладывали?
- Нет, никогда.
- Ну а как же знаменитый светофор, который потом стал метафорой?
- Я вам клянусь, не закладывал я метафору. Светофор просто меня поразил. Было красиво, ночь. И тогда возникла идея сделать эпизод со светофором....
- Марлен Мартынович, вы верите в бога?
- Я воспитан атеистом, но в последнее время я верю, что жизнь не кончается. Уж больно хорошая компания обиралась наверху. Думаю, когда мы встретимся с друзьями там, будем анекдоты рассказывать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер режиссер Марлен Хуциев
Во вторник, 19 марта 2019, стало известно о том, что ушел из жизни известный кинорежиссер Марлен Хуциев. Некоторое время назад он был доставлен в Боткинскую больницу, где находился под постоянным контролем медиков. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин вспоминает о встрече с выдающимся отечественным режиссером (подробности)
Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Марлен Хуциев: досье KP.RU»